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Vlastníma rukama k dokonalosti. Mladý pár totálně překopal dům z roku 1968

Klára Lyons
Veronika s Radimem začínali společný život v bytovce v Praze. Kvůli dětem se však rozhodli vrátit na Vysočinu, kde Veronika vyrůstala. Dům z roku 1968 kompletně svépomocí přebudovali a přizpůsobili modernímu životu.

Dvoupodlažní dům se ještě před nastěhováním současných majitelů dočkal nové střechy, zateplení a drobných stavebních úprav. Stále si však žádal změny, které byly pro pohodlný život mladé rodiny zásadní. Radikální změnu nakonec majitelé zvládli svépomocí, přestože je stála hodně sil.

Spodní patro bylo původně rozděleno na obývací pokoj, kuchyň a ložnici. Už původní obývací pokoj byl velký a prosluněný. Majitelé se však rozhodli zbourat příčku mezi obývacím pokojem a kuchyní a celý prostor propojili.

Nyní má celá místnost 50 metrů čtverečních, jsou v ní dvě velká okna a francouzské okno, kterým se vychází na dřevěnou terasu, kterou Radim sám vybudoval. Manželé letos plánují její rekonstrukci, kdy bude třeba některé části vyměnit, obrousit a znovu natřít.

V domě se v rámci rekonstrukce vyměnilo staré litinové topení za deskové, nové jsou rozvody elektřiny a vody a na chodbě je položená nová dlažba. Manželé postupně v celém domě vyměňují plastová okna, která už mají nejlepší roky za sebou.

Veronika se vrátila do místa, kde vyrůstala.
Bazén se zrušil a dnes na jeho místě stojí bioklimatická pergola.
V obývacím pokoji se nachází rohová kožená sedačka, ze které je vidět do celého prostoru.
Veronika se vrátila do místa, kde vyrůstala.
Obývací část je propojená s kuchyní.
15 fotografií

Parkety jako nostalgická vzpomínka

„Srdcem domova je pro nás otevřená kuchyň s velkoformátovou dlažbou, kterou jsme si zvládli položit sami. Na kuchyň navazuje obývací zóna, do které vstupujeme z chodby velkými posuvnými synchronními dveřmi. Dominantním prvkem jsou dřevěné parkety, které jsou původní a celý život byly chráněny koberci. Po odkrytí byly ve výborném stavu, pouze jsme je dospárovali, naolejovali a teď nám dělají opravdu radost,“ vypráví Veronika, pro kterou jsou zároveň nostalgickou vzpomínkou na babičku a dědu.

Nábytek do kuchyně a obývacího pokoje si majitelé nechali vyrobit na míru firmou Hanák a se svou volbou jsou velmi spokojeni. Převažuje šedá a bílo šedá barva. Interiér definují čisté linie a vzdušné a prosvětlené prostory. Co se týče doplňků, majitelé si potrpí na nadčasové kousky, které se jen tak neomrzí ani nevyjdou z módy.

Dominantou prostoru jsou akumulační krbová kamna Hein v dekoru metal grey, která se napojila na původní nevyužívaný komín. Majitelé jsou na ně náležitě pyšní, protože vše od stavební přípravy až po samotné sestavení si realizovali sami.

V obývacím pokoji se nachází rohová kožená sedačka, ze které je vidět do celého prostoru. Zádové opěrky jsou sklopné a samotná údržba sedačky je velice snadná. Je omyvatelná a jednou za čas vyživená přípravky na kůži.

Láska majitelů ke dřevu a přírodním materiálům se promítla i do koupelny a ložnice. Zde je hlavní dominantou levitující masivní postel se závěsnými nočními stolky, které jsou vyrobeny rovněž z masivu. V koupelně tvoří výrazný prvek teaková skříňka s umyvadlem a sprchový walk-in kout.

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Namísto bazénu pergola

Majitelé ani v současné době nepolevují ve vylepšování interiéru. „Největší letošní rekonstrukce se týkala schodiště, které bylo původně dřevěné. Dřevo ale dostalo za dlouhé roky zabrat a jeho úplná záchrana již nebyla možná. Proto jsme vybrali vinyl, který je tichý a příjemný na dotek. Celé schodiště bylo potřeba stavebně upravit a nachystat pro pokládku. Do budoucna ho bude ještě potřeba vybílit a vyměnit dveře pod schodištěm, které jsou původní,“ říká Veronika, která svou cestu za vysněným domovem dokumentuje na svém instagramovém profilu.

Ve druhém patře se nacházejí pokoje dětí, šatna, sociální zařízení a pokoj a kuchyň Veroničina tatínka. Součástí domu je zahrada, na které byl několik let bazén. Ten už ale nesplňoval potřeby rodina a majitelé ho tedy zrušili. Na jeho místo vysadili trávu a vytvořili bioklimatickou pergolu namísto původních betonových záhonů a chodníků.

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