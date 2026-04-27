Záchrana secesní vily jako velká zkouška vztahu. Okolí už sázelo na rozvod

Klára Lyons
Manželé Jitka a Jiří v současné době rekonstruují jihočeskou vilu z roku 1914. Rekonstrukci vedou s respektem k historii i odvahou k moderním řešením. Originálním způsobem vyřešili nejen problematiku zateplení, ale i otázku, jaké prvky z nebývale pokrokové secesní vily zachovat.

„Rozhodnutí opustit pražský život a pustit se do rekonstrukce vily na jihu Čech z roku 1914, ve které můj manžel vyrůstal, padlo před čtyřmi lety – v době, kdy jsme čekali druhé dítě. Ještě dříve, než jsme vůbec začali se stavebními pracemi, řešili jsme zásadní otázku: jak dům efektivně vytápět a udržet jeho provoz dlouhodobě udržitelný,“ vypráví majitelka Jitka, která je vystudovanou architektkou.

Manželé si nechali zpracovat výpočet tepelných ztrát, který nevyšel příznivě ani při uvažovaném částečném zateplení. Zateplení zvenčí nepřipadalo podle majitelů v úvahu. Vila má dochovanou fasádu ve stylu geometrizující secese, tedy na pomezí secese, funkcionalismu a kubismu, kterou chtěli majitelé zachovat v původní podobě. Zvažovali i vnitřní zateplení, ale vysoké náklady a riziko poškození konstrukcí je nakonec vedlo jiným směrem.

„Rozhodli jsme se posílit výkon otopné soustavy a vsadili na geotermální tepelná čerpadla. Dům dnes vytápí čtyři vrty, každý o hloubce 140 metrů, napojené na kaskádu dvou čerpadel. Dosahujeme topného faktoru lehce přes čtyři. Díky topnému faktoru tak z jedné kilowatthodiny elektřiny získáme více tepla než v případě elektrokotle. Při porovnání s plynovým kotlem nám vyšly poloviční roční náklady na vytápění. Počáteční investice do vrtů se v průběhu let vrátí v podobě nižších záloh na energie,“ vysvětluje majitelka.

Hlavní fasáda je ve stylu geometrizující secese a zdobí ji výrazný nápis Domov.
Majitelé v hlavním obytném prostoru. Jitka je architektka a Jiří je programátor.
Majitelka omývá původní kachle.
Hlavní obytný prostor, do kterého letos majitelé vrátí původní kachlová kamna.
Salon v patře. Velké obloukové okno majitelé jako jedno z mála celé měnili za repliku. Vnitřní dveře zůstanou původní, čeká je truhlářská repase a nové nátěry.
11 fotografií

Pokrokovost chtějí zachovat

Díky tomu, že manžel Jitky v domě vyrůstal, si pamatoval řadu dřívějších úprav. Jitka jakožto autorizovaná architektka si zase mohla sama zajistit zaměření, projekt i stavební povolení a částečně i řízení realizace. Dům zůstal po generace v rodině, což majitelům umožnilo navázat na jeho historii v mimořádném rozsahu.

Dochovala se nejen velká část původního vybavení a bohatá korespondence stavebníka, kterým byl ředitel plzeňské Živnobanky, ale také kompletní stavební dokumentace. Majitelé našli výkaz použitých materiálů, původní stavební deník a také návrhy secesního nábytku včetně vzorků látek pro čalounění.

„Naší hlavní snahou je zachovat maximum původních konstrukcí a detailů, ale zároveň navázat na tehdejší pokrokovost domu. Už v době svého vzniku byl na vysoké technické úrovni a měl například několik splachovacích toalet nebo systém ohřevu vody v koupelně. Snažíme se dosáhnout výsledku, který bude komfortním domovem a zároveň si zachová autentičnost v použitých materiálech a architektonickém detailu,“ říká majitelka.

Dům po dědečkovi k nepoznání. Veronika s rodinou ukazuje, jak se staví sen

Některé kusy původního nábytku plánují majitelé zachovat. „Plánujeme kombinaci starého a nového. Kusy, které jsou v dobrém stavu chceme renovovat a využít jako solitéry v jednotlivých místnostech. Výrazným prvkem budou i dvoje sloupová secesní kamna, která letos čeká obnova.“ Lidé se jí prý také často ptají, zda mají v plánu obnovit původní malby.

Největší problém – řemeslníci

„Restaurátorskou obnovu neplánujeme. Všechny nálezy jsme ale pečlivě zdokumentovali a vznikl nám rozsáhlý vzorník barev a motivů – od secese přes art deco až po 30. léta. Některé z nich bychom rádi citlivě promítli do nových interiérů,“ vysvětluje Jitka.

Přestože zahrada s dochovanými stoletými tújemi, javory nebo buky není pro majitele v současné době prioritou, stromy plánují do budoucna zachovat.

VÝZVA ČTENÁŘŮM

Pošlete do seriálu Splněný sen fotografie (video) a příběh své nemovitosti (bytu, rodinného domu, chalupy, chaty, mlýnu atd.). Popište cestu za vysněným bydlením, které jste postavili, opravili, rekonstruovali a proměnili.

PŘÍSPĚVKY ZASÍLEJTE ZDE.

Jednou z nejtěžších částí rekonstrukce je podle ní hledání řemeslníků, kteří sdílejí přístup majitelů.

„Staré pravidlo říká, že nejlepší místo, kde sehnat zedníky, je místní hospoda. My toho našeho nakonec našli přes kolegy architekty v místní kavárně. Některé profese jsme ale hledali dlouho. Například pro vápenné omítky jsme v celém kraji našli jediného řemeslníka, který je ještě ovládá a má k dispozici kvalitní materiál, na truhláře jsme čekali více než rok,“ vypočítává Jitka.

Dodává, že se manželům velmi osvědčilo obracet se na profesní cechy – kamnářský, kominický a další. Řemeslníci odtud nejen odvedli kvalitní práci, ale často doporučili i další spolehlivé kolegy. Majitelé zásadně spolupracují s lidmi z okolí, a to díky lepší komunikaci i flexibilitě.

Na konec Jitka přiznává, že rekonstrukce je velkou zkouškou vztahu.„Vyžaduje to hodně komunikace a trpělivosti. Dokonce jsme se doslechli, že si na nás lidé vsadili – jestli nám dojdou peníze, rozvedeme se, nebo to vzdáme. My jen doufáme, že si někdo vsadil i na naši výdrž,“ usmívá se majitelka, která celý proces rekonstrukce od začátku sdílí na Instagramu. Původně šlo o způsob, jak informovat přátele a kolegy, postupně se ale komunita rozrostla.

„Energie a podpora, kterou od sledujících dostáváme, je pro nás velkou motivací,“ zakončuje Jitka s úsměvem.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nenápadný dům v Kouřimi skrývá fantastické překvapení. Podívejte se dovnitř

V Kouřimi stojí dům s užitnou plochou 151 metrů čtverečních a s pozemkem velkým...

V Kouřimi stojí dům s užitnou plochou 151 metrů čtverečních a s pozemkem velkým 296 metrů čtverečních. Majitelé ho nyní nabídli k prodeji za 7,99 milionu korun. Nemovitost, která prošla v roce 2015...

Útěk z Dobříše do Prahy. Sen o vlastním domě se změnil v rekonstrukční peklo

Při nekonečných problémech s rekonstrukcí a lidmi kolem ní ztratili nejen...

Když manželé se třemi dětmi kupovali starší domek v Dobříši, nikdy by je nenapadlo, jaké hrůzy na ně čekají. Při nekonečných problémech s rekonstrukcí a lidmi kolem ní ztratili nejen nervy, ale i...

Z tmavé půdy úchvatné bydlení. Podívejte se na proměnu chalupy na Vysočině

V podkroví převládá masivní smrkové dřevo, kamenná zeď zůstala zachovaná.

Podkroví. To je prostor, kde lze nejlépe vykouzlit intimní prostor a romantickou atmosféru. V případě chalupy to platí dvojnásob. O tom vás nejlépe přesvědčí i přestavba na Vysočině podle návrhu...

Místo idylky boj. Koupili chalupu v ráji, z podlahy jim ale začaly růst houby

Chalupa stojí na okraji vesnice a svou polohou nabízí soukromí a spoustu zeleně...

Česko-britský pár se usadil v Českém ráji. Koupili zde dvě chalupy. V jedné žijí a druhou pronajímají. Po strastiplné rekonstrukci, kdy v museli jednu z chalup téměř postavit znovu, přišla odměna v...

Z chlívku má moderní bydlení. Kutil Libický dva roky stavěl chytře řešený dům

Býval to chlívek pro prasata a králíkárna, dnes je z něj luxusní minidomek s...

Spojit příjemné s užitečným nabírá v případě moderátora a kutila Pepy Libického zcela nový rozměr. V rámci natáčení pořadu Libovky Pepy Libického mu totiž na zahradě vyrostl moderní tiny house, ve...

Záchrana secesní vily jako velká zkouška vztahu. Okolí už sázelo na rozvod

Majitelé v hlavním obytném prostoru. Jitka je architektka a Jiří je programátor.

Manželé Jitka a Jiří v současné době rekonstruují jihočeskou vilu z roku 1914. Rekonstrukci vedou s respektem k historii i odvahou k moderním řešením. Originálním způsobem vyřešili nejen problematiku...

27. dubna 2026

Dům je hotový za 24 dní a stojí 8 milionů korun. Kalifornský 3D tisk šokuje

Interiér domku vytištěného na 3D tiskárně

V Kalifornii posunuli 3D tisk na zcela novou úroveň a nechali tímto inovativním způsobem vyrobit skutečné obytné domy. Největší výhodou je jejich odolnost proti požáru, větru a vlhkosti. Jak se...

27. dubna 2026

Dům pro štíhlé milionáře. Cena za dva metry šířky v Londýně vám vyrazí dech

Na londýnském realitním trhu se objevil dokonalý paradox. Druhý nejužší dům ve...

Na londýnském realitním trhu se objevil dokonalý paradox. Druhý nejužší dům ve městě míří na trh za nemalou částku 1,2 milionu liber (v přepočtu zhruba 34 milionů korun), přestože má šířku pouhé dva...

26. dubna 2026

Luxusní pevnost v divočině. Za hobití sídlo v horách zaplatíte skoro miliardu

Ale teď už vážně. Usedlost leží v odlehlé oblasti South Fork, a kromě vlastní...

Hledáte únik z civilizace a nevíte, co s penězi? V hlubokém údolí amerického Utahu, na samém konci kaňonu Provo, v lokalitě South Fork, vyrostl unikátní dům, který jako by vypadl z oka příbytkům z...

25. dubna 2026

Pozemky na prodej: Od klidu v Kácově po pražské Malešice za 36 milionů

Klášterní Skalice, okres Kolín

Hledáte oázu klidu v přírodě, nebo dáváte přednost zázemí hlavního města? Nabídka volných pozemků se rychle mění. Vybrali jsme ty nejzajímavější tipy od Posázaví až po Prahu. Podívejte se na aktuální...

24. dubna 2026

Senzační proměna garsonky v Brně. Pomohly chytré nápady a kvalitní materiály

Majitelka hledala místo, kde může při pobytech v Brně pohodlně přespat, ale...

V útulném brněnském bytě se potkává klid, promyšlené detaily a cit pro materiál, díky nimž vznikl prostor působící lehce a sebejistě. Každý prvek tu má své přesné místo a společně vytvářejí harmonii,...

23. dubna 2026

Nenápadný dům v Kouřimi skrývá fantastické překvapení. Podívejte se dovnitř

V Kouřimi stojí dům s užitnou plochou 151 metrů čtverečních a s pozemkem velkým...

V Kouřimi stojí dům s užitnou plochou 151 metrů čtverečních a s pozemkem velkým 296 metrů čtverečních. Majitelé ho nyní nabídli k prodeji za 7,99 milionu korun. Nemovitost, která prošla v roce 2015...

23. dubna 2026

Byt se nevybírá podle katalogu. Co dnes lidé čekají od nového bydlení?

Ve spolupráci
Bytový komplex Radimský mlýn v Kolíně

Při výběru nového bydlení už nejsou rozhodující jen metry čtvereční a dispozice. Stejně důležité, ne-li důležitější, je okolí domu, atmosféra celé lokality, občanská vybavenost a dopravní dostupnost.

22. dubna 2026

Místo idylky boj. Koupili chalupu v ráji, z podlahy jim ale začaly růst houby

Chalupa stojí na okraji vesnice a svou polohou nabízí soukromí a spoustu zeleně...

Česko-britský pár se usadil v Českém ráji. Koupili zde dvě chalupy. V jedné žijí a druhou pronajímají. Po strastiplné rekonstrukci, kdy v museli jednu z chalup téměř postavit znovu, přišla odměna v...

22. dubna 2026

Dvojčata z Nízkých Tater nepřehlédnete. Tyto chalety vás nadchnou

„Dvojčata“ v Nízkých Tatrách jsou díky proskleným štítům nepřehlédnutelná.

Dvojčata vždy budí pozornost. Platí to i v případě dvou identických chaletů v oblíbeném lyžařském středisku Jasná v Národním parku Nízké Tatry. Liší se jen v drobné úpravě, která reaguje na praktické...

22. dubna 2026

10 tipů pro jarní detox domova. Jednoduché triky, které domácnosti vrátí řád

Zakladatelky projektu O domově Lucie Kocman (vlevo) a Pavlína Štefanová. (19....

Začíná období krásného počasí, chceme být co nejvíc venku a minimalizovat čas strávený domácími pracemi, hledáním věcí a jejich přeskládáváním. Systém nejde nastavit ze dne na den a myslet si, že vše...

22. dubna 2026

Z místa na víkendy může být domov. Byty v horách lákají stále více lidí

Ve spolupráci
Pohled na Lysou horu

Nemovitost v rekreační oblasti nemusí sloužit jen jako útočiště na léto. Dá se brát jako investice, ale také jako druhý domov i plnohodnotné bydlení, kde mohou lidé najít klid po práci ve městě....

21. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.