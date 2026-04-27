„Rozhodnutí opustit pražský život a pustit se do rekonstrukce vily na jihu Čech z roku 1914, ve které můj manžel vyrůstal, padlo před čtyřmi lety – v době, kdy jsme čekali druhé dítě. Ještě dříve, než jsme vůbec začali se stavebními pracemi, řešili jsme zásadní otázku: jak dům efektivně vytápět a udržet jeho provoz dlouhodobě udržitelný,“ vypráví majitelka Jitka, která je vystudovanou architektkou.
Manželé si nechali zpracovat výpočet tepelných ztrát, který nevyšel příznivě ani při uvažovaném částečném zateplení. Zateplení zvenčí nepřipadalo podle majitelů v úvahu. Vila má dochovanou fasádu ve stylu geometrizující secese, tedy na pomezí secese, funkcionalismu a kubismu, kterou chtěli majitelé zachovat v původní podobě. Zvažovali i vnitřní zateplení, ale vysoké náklady a riziko poškození konstrukcí je nakonec vedlo jiným směrem.
„Rozhodli jsme se posílit výkon otopné soustavy a vsadili na geotermální tepelná čerpadla. Dům dnes vytápí čtyři vrty, každý o hloubce 140 metrů, napojené na kaskádu dvou čerpadel. Dosahujeme topného faktoru lehce přes čtyři. Díky topnému faktoru tak z jedné kilowatthodiny elektřiny získáme více tepla než v případě elektrokotle. Při porovnání s plynovým kotlem nám vyšly poloviční roční náklady na vytápění. Počáteční investice do vrtů se v průběhu let vrátí v podobě nižších záloh na energie,“ vysvětluje majitelka.
Pokrokovost chtějí zachovat
Díky tomu, že manžel Jitky v domě vyrůstal, si pamatoval řadu dřívějších úprav. Jitka jakožto autorizovaná architektka si zase mohla sama zajistit zaměření, projekt i stavební povolení a částečně i řízení realizace. Dům zůstal po generace v rodině, což majitelům umožnilo navázat na jeho historii v mimořádném rozsahu.
Dochovala se nejen velká část původního vybavení a bohatá korespondence stavebníka, kterým byl ředitel plzeňské Živnobanky, ale také kompletní stavební dokumentace. Majitelé našli výkaz použitých materiálů, původní stavební deník a také návrhy secesního nábytku včetně vzorků látek pro čalounění.
„Naší hlavní snahou je zachovat maximum původních konstrukcí a detailů, ale zároveň navázat na tehdejší pokrokovost domu. Už v době svého vzniku byl na vysoké technické úrovni a měl například několik splachovacích toalet nebo systém ohřevu vody v koupelně. Snažíme se dosáhnout výsledku, který bude komfortním domovem a zároveň si zachová autentičnost v použitých materiálech a architektonickém detailu,“ říká majitelka.
Některé kusy původního nábytku plánují majitelé zachovat. „Plánujeme kombinaci starého a nového. Kusy, které jsou v dobrém stavu chceme renovovat a využít jako solitéry v jednotlivých místnostech. Výrazným prvkem budou i dvoje sloupová secesní kamna, která letos čeká obnova.“ Lidé se jí prý také často ptají, zda mají v plánu obnovit původní malby.
Největší problém – řemeslníci
„Restaurátorskou obnovu neplánujeme. Všechny nálezy jsme ale pečlivě zdokumentovali a vznikl nám rozsáhlý vzorník barev a motivů – od secese přes art deco až po 30. léta. Některé z nich bychom rádi citlivě promítli do nových interiérů,“ vysvětluje Jitka.
Přestože zahrada s dochovanými stoletými tújemi, javory nebo buky není pro majitele v současné době prioritou, stromy plánují do budoucna zachovat.
Jednou z nejtěžších částí rekonstrukce je podle ní hledání řemeslníků, kteří sdílejí přístup majitelů.
„Staré pravidlo říká, že nejlepší místo, kde sehnat zedníky, je místní hospoda. My toho našeho nakonec našli přes kolegy architekty v místní kavárně. Některé profese jsme ale hledali dlouho. Například pro vápenné omítky jsme v celém kraji našli jediného řemeslníka, který je ještě ovládá a má k dispozici kvalitní materiál, na truhláře jsme čekali více než rok,“ vypočítává Jitka.
Dodává, že se manželům velmi osvědčilo obracet se na profesní cechy – kamnářský, kominický a další. Řemeslníci odtud nejen odvedli kvalitní práci, ale často doporučili i další spolehlivé kolegy. Majitelé zásadně spolupracují s lidmi z okolí, a to díky lepší komunikaci i flexibilitě.
Na konec Jitka přiznává, že rekonstrukce je velkou zkouškou vztahu.„Vyžaduje to hodně komunikace a trpělivosti. Dokonce jsme se doslechli, že si na nás lidé vsadili – jestli nám dojdou peníze, rozvedeme se, nebo to vzdáme. My jen doufáme, že si někdo vsadil i na naši výdrž,“ usmívá se majitelka, která celý proces rekonstrukce od začátku sdílí na Instagramu. Původně šlo o způsob, jak informovat přátele a kolegy, postupně se ale komunita rozrostla.
„Energie a podpora, kterou od sledujících dostáváme, je pro nás velkou motivací,“ zakončuje Jitka s úsměvem.