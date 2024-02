Nepoznáte, že jde o starý dům. Majitel věřil designérce, přidal své nápady

Vladimír žil dlouhou dobu v bytě na Plzeňsku, ale stále se poohlížel po nějakém rodinném domě. Náhodou objevil v nabídce jedné realitní kanceláře pěkný domek. „Bylo to štěstí, že jsem na něj narazil,“ dodává majitel. Nechal si posoudit, zda nehrozí skrytý problém, jestli půjde interiér upravit a zařídit podle jeho představ.

Také z obývacího pokoje je přímý výstup do zahrady.

Řešení se našlo, nicméně většinu příček bylo nutné vybourat a postavit znovu. Kuchyň a koupelny zůstaly tam, kde předtím.

„Nechtěl jsem ztrácet čas a necítím se se na to, abych si interiér sám navrhl a vybavil, proto jsem oslovil studio Klara Design. Sešli jsme se s designérkou Klárou Kosťunovou, probrali moje požadavky na vybavení. Pak už jsem se rozhodoval na základě vizualizací a doporučení a po půl roce rekonstrukce si nemohu vynachválit výsledek,“ doplňuje Vladimír.

Vzhůru k výškám

Nová dispozice je po přestavbě vzdušnější, tomu pomohla například velká francouzská bílá okna. Vladimír zpočátku váhal kvůli jejich ceně, ale designérka vysvětluje, proč hrají v návrhu roli: „Nejen oknům, ale i kuchyni, keramickým obkladům, případně textiliím až do stropu dávám přednost. I když mají menší plochu, vypadají otevřenější, člověk se v nich cítí lépe. Jednodušší je navíc práce s detaily, dobře fungují průchody linií či návaznost materiálů. Celek působí elegantnějším dojmem.“

Designérka si vyhrála se všemi detaily, včetně výběru osvětlení.

Kuchyň je propojená s obývacím pokojem. Vladimír je technicky zdatný, některé věci vymýšlel sám, s designérkou Klárou si rozuměli. „Výhodou bylo, že mi také doporučila rodinnou truhlářskou firmu. Původní kuchyň byla imitace dřeva, tu nahradila kombinace bílé kuchyně s keramickou podlahou v barvě slonové kosti. Kontrast ke světlé keramické podlaze tvoří vinylová podlaha s dřevodekorem v obývacím pokoji,“ doplňuje Vladimír.

Bílá je nadčasová

Pokud je to finančně možné, designérka používá stejně jako v tomto případě nábytek na míru, čímž efektivněji využívá daný prostor. „Vladimír si přál bílou kuchyň a nakonec jsem šla opravdu cestou bílého čistého designu. Přijde mi to nadčasové, moderní a nenásilné, zároveň se prostor opticky zvětšil. Pohrála jsem si o to více s detaily, jako jsou tmavé spotřebiče, lakovaná dvířka a zafrézované úchytky, prodloužená pracovní deska s pultíkem či pracovní deska z umělého kamene. Horní skříňky jsem vytáhla až do stropu, aby bylo vše uzavřené,“ komentuje návrh Klára.

Vznikl tak velkorysý úložný prostor, kam není vidět. Jídelní dřevěný stůl příjemně zútulňuje celkový prostor. Na podlaze jsou velkoformátové dlaždice 80 × 80 cm, které pokrývají i schody s elegantně zakončenými takzvanými francouzskými schodovkami.

„Keramickou podlahu v kuchyni, zádveří i na chodbách preferuji pro její praktičnost,“ konstatuje Vladimír. Podle něho dlaždice nemusíte udržovat a hýčkat, jsou odolné, nevadí jim rozlitá voda, nemůžou nabobtnat či sesychat, zkrátka se nehnou. Teplo snášejí výborně, vedou je. Jsou ideální krytinou pro podlahové topení.

Majitel nejvíce času tráví v obývacím pokoji spojeném s jídelnou a kuchyní, odkud si užívá výhled na zahradu.

Majitel se rozhodl v rodinném domě pro bezbariérové a optické propojení interiéru s venkovní terasou, při vstupu ze zahrady přes kuchyň se tak díky keramické dlažbě nemusí bát žádného škrábnutí na podlaze.

Vladimír dával přednost českým výrobcům: například kuchyň, v níž promýšleli každý detail, navrhlo studio Klara design. Pod perfektní práci se podepsalo truhlářství Martina Fuchse. Pohodlnou sedačku dodalo studio Lino Design, za zmínku stojí designová světla BOMMA, židle od značky Woodica jsou z dubového dřeva. Ne vše však muselo být za každou cenu nové. Původní dveře ze smrkového dřeva se například rozhodl šikovný truhlář přebrousit a nalakovat.

Nadčasové koupelny

„Rekonstrukcí se povedlo líp uspořádat dispozici koupelen. Díky vyššímu standardu vybavení, řešení obložení až do stropu nebo koupelnovému nábytku působí velkorysejším dojmem,“ připomíná majitel.

Do jedné koupelny se vešla rohová vana i sprchový kout, do druhé si Vladimír zvolil místo vany prostorný bezbariérový sprchový kout. Když vybíral obklady, měl jasno.

Lesklá bílá obkládačka je v harmonii s dlaždicemi série Extra od RAKO ve světle šedé barvě 60×120 cm a šedou mozaikou 5×5 cm použitou na obklad vany.

Zvolil české obklady RAKO. A má vysvětlení: „V předchozím bydlení jsem použil obklady z dovozu. Teď mám porovnání a vede česká výroba. Dlažba je kvalitní, vypadá výborně, není drahá. Navíc jsem využil obkladačskou firmu RAKO servis, kterou český výrobce nabízí. Obkladači byli opravdu profíci, hráli si s každým detailem.“

Malý, nebo velký? Nejlíp společně!

Rozměry, které před pár lety snesly označení velké, jsou dnes střední. Trochu „vyrostla“ i tradiční mozaika na často používaný rozměr 5 × 5 cm. Formát obkladů 30 × 90 cm a 60 × 120 cm už dnes nikoho nešokuje. Když použijete víc formátů v jedné místnosti, oceníte praktické i estetické výhody kombinace. Velký formát zajistí celistvost a elegantní vzhled, mozaika plochu příjemně osvěží, navíc s ní zvládnete bez problému obložit oblé hrany a niky.

Do větší koupelny se vešla vana, ale i sprchový kout. Vladimír využil na rekonstrukci obkladačskou firmu RAKO servis, kterou český výrobce nabízí.

„Nejvíce času trávím v obývacím pokoji spojeném s jídelnou a kuchyní, odkud si užívám výhled na zahradu. V létě se pak s radostí přesouvám na terasu a zahradu, kterou čeká také postupná revitalizace a nová terasa. Jsem celoroční milovník běhání, ale poslední dobou si nejvíc užívám ´cílové rovinky´ doma,“ dodává na závěr majitel.