Naletěli odborníkovi a museli začínat znovu. Dnes je jejich dům hitem internetu

Klára Lyons
Michaela s Kubou se zamilovali do starého domu, který jim ovšem dispozičně nevyhovoval. Pustili se do strastiplné rekonstrukce, na konci které dosáhli svého vysněného domova. Jaké problémy museli řešit, a proč nakonec zrekonstruovali dům především svépomocí?

Majitelé objevili svůj nynější dům na Mladoboleslavsku před šesti lety a už tehdy začali zvažovat jeho koupi. Řadový dům byl padesát let starý a byl napůl zděný a napůl ze dřeva. Dispozice jim ovšem nevyhovovala.

V domě byly miniaturní pokoje, které nesmyslně oddělovaly příčky. Majitelé proto povolali ke konzultaci statika, aby jim potvrdil, nebo vyvrátil možnost změny dispozice a schválil částečné otevření prostoru. Michaela s Kubou dostali zelenou, dům koupili a pustili se do nelehké rekonstrukce.

„Všechny demoliční práce jsme si dělali sami. Pryč šly papírovo-cementové desky na zdích, většina dřevěných a zděných zdí, veškeré krytiny, vybavení a podobně. Prakticky zůstaly jen obvodové zdi. Na doporučení jsme si domluvili ‚odborníka‘, který nám měl udělat elektroinstalaci, nové rozvody vody, podlahy, zateplení a podobně. Bohužel jsme po několika týdnech zjistili, že odvedená práce je téměř všechna špatně,“ popisuje Michaela těžké začátky.

Dodává, že tehdy museli řešit například vybourání nově vylité podlahy v celém přízemí a další nepříjemné situace. Nakonec se rozhodli, že další práce si s pomocí rodiny a několika dalšími řemeslníky udělají sami. Svépomocí zvládli zdění, betonování nebo pokládku zámkové dlažby. Postupně tak začala cesta za jejich vysněným domovem.

Michaela s přítelem zvelebili dům svépomocí.
Kuchyň působí uklidňujícím dojmem.
Sedačka je z modulů, které se dají obměňovat.
Michaela se ve svém domě cítí skvěle.
Průběh rekonstrukce
Nejoblíbenějším místem je stylová koupelna

„Mezi naše nejoblíbenější místnosti v domě patří bezesporu koupelna. Je poměrně prostorná, protože vznikla z chodbičky, odděleného WC a maličké koupelny. V koupelně jsme použili obklad, který vytvořil jednolitý dojem betonu v kombinaci s dalším obkladem, který koupelnu hezky zútulňuje. Jsme moc rádi, že jsme v rámci odkládacích prostorů v koupelně vytvořili zděné niky, které jsou velmi praktické,“ říká majitelka. Jejím oblíbeným kouskem nejen v koupelně, ale i v celém domě, je volně stojící vana z litého mramoru, kde si Michaela s přítelem pravidelně dělají wellness večery.

Dalším výrazným bodem koupelny je sprchový box walk-in s kouřovým sklem. Má speciální povrchovou úpravu a dobře se udržuje. Umyvadlo na desce si Michaela nemůže vynachválit stejně jako rimless WC (bez okrajů). Do koupelny si majitelé nechali vyrobit nábytek na míru.

Ve vestavěné skříni má místo pračka, sušička, koupelnová kosmetika, vysavače a mopy. Černé baterie celou koupelnu pěkně doplňují a Michaela si pochvaluje, že po více než třech letech jsou při troše péče jako nové.

Kuchyň vznikala svépomocí

Dalším oblíbeným místem majitelů je kuchyň, kterou si sami navrhli a nechali zhotovit šikovným truhlářem. Kuchyňská linka je v dekoru dub hamilton. Zafrézované úchytky neruší vzhled kuchyně. Zajímavým detailem je betonová stěrka, kterou si majitelé dělali opět svépomocí.

„Na začátku nás aplikace trochu potrápila, ale nakonec stěrka vypadá moc hezky. Každopádně nějaká základní obratnost s hladítkem je pro její aplikaci potřebná,“ přiznává Michaela.

Kuchyň je propojená s jídelnou a obývacím pokojem. Jídelní stůl majitelé vytvářeli opět sami. Je vyrobený z desky z kuchyňské linky opatřené ABS hranou. Atypická skříň v kuchyni je také výsledkem samovýroby.

Obývák navazuje na terasu a zahradu

„Na obývacím pokoji mám nejraději modulární sedačku, která je z buklé. To je můj oblíbený materiál. Sedačku díky jednotlivým modulům ráda podle nálady přestavuji,“ říká Michaela. Zrcadla organického tvaru se objevují v celém domě.

Z obývacího pokoje se vychází na nově vybudovanou zděnou terasu s dřevěnou konstrukcí. Terasa je doplněna jídelní sestavou. „Na terase milujeme houpací křeslo a výhled na zapuštěný bazén, ale také zastřešující krytinu, která je úplně skvělá. Uvažovali jsme nad dutým a plným polykarbonátem. Zvítězil ten plný, který vypadá jako čiré sklo. Oproti dutinkovému vypadá opravdu lépe a v létě nedělá žádné zvuky. Nicméně je to investice. Vyjde na dvakrát tolik co dutinková varianta, ale stojí to zato,“ říká Michaela.

K domu náleží i zahrádka s bazénem, která je sice malá, ale majitelé na ní mají vše, co potřebují.

Před hlavními dveřmi vybudovali před rokem nové schody, které Michaela zdobí sezonními dekoracemi, květinami nebo girlandami. Schody vnímá jako jeden z důležitých prvků celého domu.

Šatna je chloubou

„Po kovových interiérových schodech chodíme do patra, kde je nově vybudované WC. Toto rozhodnutí si velmi pochvalujeme, protože na toaletu nemusíme běhat do přízemí. Dále je zde pracovna, budoucí dětský pokoj, ložnice a moje šatna,“ popisuje Michaela.

Ložnici dominuje postel z dubových trámů. Pánská šatna je vytvořená z běžně dostupných regálů. Dveře s vídeňským výpletem jsou vyrobené na míru. Dámskou šatnu majitelé nakonfigurovali ve švédském nábytkářském řetězci. Šatna má celkem pět metrů a Michaela přiznává, že na objem oblečení jí to jen tak tak vystačí, protože módu miluje.

Michaela přiznává, že celá cesta rekonstrukce byla velmi náročná i kvůli tomu, že proběhla v období covidu-19. „Mnohokrát jsme to chtěli vzdát. Nicméně když se na náš dům podívám, vidím, jak se nám ho podařilo pozvednout a jak jsme hlavně i my dva s domem vyrostli. Spoustu jsme se naučili a vytvořili jsme místo pro naši budoucí rodinu.“

Svou dlouhou cestu rekonstrukce sdílí Michaela na svém instagramovém profilu. Tam kromě fotek z rekonstrukce začala postupně přidávat i uživatelské recenze a tipy pro sledující, kteří se také chystají na náročnou rekonstrukci.

„Vybudovala jsem si velké publikum a zjistila jsem, že interiérový design je něco, co mě velmi naplňuje. Denně jsem skrz svůj profil v kontaktu s desítkami sledujících, kterým radím ohledně bydlení, nebo jim předávám tipy z naší domácnosti,“ zakončuje Michaela.

