náhledy
Na skalnatém svahu nad Sázavou stojí rodinný dům z počátku 20. století a visutá přístavba, která přestala vyhovovat potřebám majitele.
Autor: Radek Úlehla
Přál si otevřený ateliérový prostor s dostatkem světla, doplněný o oddělenou spací část s koupelnou a toaletou.
Autor: Radek Úlehla
Úkolu se ujalo Studio päivä architekti. Autory jsou Miloš Munzar a Tomáš Kovalčík.
Autor: Radek Úlehla
Nový objekt architekti umístili na pomezí zahrady a lesa s respektem k tvaru pozemku, vzrostlým stromům i výhledům.
Autor: Radek Úlehla
S původním domem jej propojuje krytá terasa se starým dubem.
Autor: Radek Úlehla
Konstrukce kombinuje ocelový rám a dřevostavbu, která byla provedena svépomocí.
Autor: Radek Úlehla
„Při hledání vhodného místa a objemu jsme respektovali klínovitý tvar pozemku, konfiguraci terénu, stávající vzrostlé stromy a ukázalo se, že je důležité, aby byl zachován výhled ze zahrady domu do údolí Sázavy a na vrchol Medníku,“ říkají architekti.
Autor: Radek Úlehla
Směrem do zahrady byl navržen krytý ochoz.
Autor: Radek Úlehla
Stavba je otevřena na terasu a do údolí posuvnými okny, proti stávajícímu objektu je nastaveno uzavřené nároží.
Autor: Radek Úlehla
Do ateliéru je vložena jednoduchá visutá galerie.
Autor: Radek Úlehla
Tvarosloví přístavby navazuje na stávající dům.
Autor: Radek Úlehla
Konstrukční řešení vychází z možností klienta provádět stavbu částečně svépomocí.
Autor: Radek Úlehla
Založení stavby na mikropiloty zajistila specializovaná firma.
Autor: Radek Úlehla
Další konstrukce, nosný ocelový rám a navazující vrchní dřevostavba byla provedena ve svépomocném režimu.
Autor: Radek Úlehla
Dům je obložen modřínovým opalovaným obkladem.
Autor: Radek Úlehla
Interiér stavby je zpracován ve smrkové biodesce s integrovaným nábytkem a úložnými prostory.
Autor: Radek Úlehla
Užitná plocha ateliéru je 72 metrů čtverečních.
Autor: Radek Úlehla
Zastavěná plocha je velká 159 metrů čtverečních.
Autor: Radek Úlehla