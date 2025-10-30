Parádní přístavba s krásným výhledem vyrostla na skalnatém svahu nad Sázavou

Lenka Weberová
Na skalnatém svahu nad Sázavou stojí rodinný dům z počátku 20. století a visutá přístavba, která přestala vyhovovat potřebám majitele. Ten si přál otevřený ateliérový prostor s dostatkem světla, doplněný o oddělenou spací část s koupelnou a toaletou. Úkolu se ujalo Studio päivä architekti.
Nový objekt architekti umístili na pomezí zahrady a lesa s respektem k tvaru... S původním domem jej propojuje krytá terasa se starým dubem. Konstrukce kombinuje ocelový rám a dřevostavbu, která byla provedena svépomocí. „Při hledání vhodného místa a objemu jsme respektovali klínovitý tvar pozemku,... Směrem do zahrady byl navržen krytý ochoz. Stavba je otevřena na terasu a do údolí posuvnými okny, proti stávajícímu... Do ateliéru je vložena jednoduchá visutá galerie. Tvarosloví přístavby navazuje na stávající dům. Konstrukční řešení vychází z možností klienta provádět stavbu částečně...

