Proměna řadového domu ze 70. let minulého století na moderní bydlení? Proč ne, naštěstí původní stavba z pohledových vápenopískových cihel byla dobře navržena a po konstrukční stránce i precizně provedena, takže architekti měli relativně jednodušší práci. I když se „za ní“ museli vypravit až do Karlsruhe v Německu.
Řadový dům ze 70. let se proměnil na moderní bydlení se vším komfortem.

Řadový dům ze 70. let se proměnil na moderní bydlení se vším komfortem. | foto: Ing. Michal Janáč

Pohled na dům z ulice
Obývací pokoj se prosklenou stěnou otevírá do zahrady, světlo přichází do...
Kuchyňské části dominuje velký ostrůvek přecházející v jídelní stůl.
Dům totiž získal česko-německý manželský pár a přál si jej přestavět na komfortní moderní bydlení s možností přivítat u sebe návštěvy a relaxovat v soukromí vlastní zahrady.

„Dispoziční řešení a technologie však už zaostávaly za současným standardem moderního bydlení. Na konečném výsledku má velkou zásluhu i majitelka, která se podílela na výběru nábytku a materiálů s důrazem na funkčnost a ekologii. Využili jsme především české firmy, například Dorsis, SWN Moravia, Bomma, Sedlák, Okna EU a další,“ vysvětluje Ing. Michal Janáč ze studie Master Design.

Projekt studio přihlásilo do soutěže Interiér roku 2024 v kategorii Soukromý interiér – rekonstrukce. Do desátého ročníku soutěže mohli hlásit čeští a slovenští architekti a interiéroví designéři soukromé i veřejné interiéry dokončené v průběhu roku 2024. Výsledky byly vyhlášeny v pražském Centru současného umění DOX 29. dubna 2025.

Z ohavné barabizny řadového domu je teď klenot zalitý světlem

Domu vévodí obývací pokoj

Na první pohled nejmarkantnější proměnou prošel obývací pokoj, který po odstranění příček splynul s kuchyní, hlavním vstupem a schodištěm ve velkorysou společnou denní zónu.

„Cílem rekonstrukce byla snaha o otevřenost, vzdušnost a vytvoření zajímavých průhledů. Díky prosklené stěně do zahrady a z části prosklenému krovu zde vytvářejí hru slunce, světla a stínu. Do prostoru jsme navrhli originální interiérové vybavení, například na míru vyrobenou ostrovní kuchyň, průhledný krb na biolíh nebo prosklenou vestavěnou vinotéku, která tvoří zároveň zábradlí,“ popisuje autor návrhu, architekt Martin Náhlovský ze studia Master Design.

Kompletní změnou dispozice prošla i druhá část domu. Ze společného obývacího prostoru, situovaného v úrovni mezipatra, vede jedno rameno schodiště nahoru do ložnicové části a druhé dolů do suterénu k samostatnému apartmá pro hosty, které má vlastní vstup. Návštěvy mají k dispozici obývací pokoj, ložnici, koupelnu i šatnu. Apartmán propojují francouzská okna se západní částí zahrady. I jeho interiér nabízí vybavení navržené na míru ve shodném designu jako je hlavní část domu.

Rekonstrukce řadového domu dopadla na výbornou. Září i původní kuchyň

Společný obývací prostor bezbariérově přechází na terasu a zahradu navrženou s ohledem na maximální komfort. Pergola nestojí jako obvykle těsně u fasády domu, ale je posunuta směrem na východ, takže mezi domem a zastřešenou konstrukcí vzniklo slunné atrium.

„To proto, aby světlu nic nebránilo volně procházet přímo do interiéru. Původní uspořádání domu bylo dostatečně prostorné a určitým způsobem nadčasové. To nám umožnilo navrhnout a realizovat originální přestavbu, která splňuje vysoké nároky majitelů domu,“ říká na závěr architekt Náhlovský.

