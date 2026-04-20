Po pětiletém soužití v dvougeneračním domě s matkou muže se manželé se třemi dětmi rozhodli, že nastal čas přestěhovat se do vlastního. Nový dům v Dobříši si našli poměrně rychle, což bylo hlavním cílem. Majitelka přiznává, že se rodině dům od začátku nelíbil a manželé věděli, že jeho rekonstrukce bude nevyhnutelná.
Dva roky po koupi domu si majitelé našetřili dost peněz, aby se vrhli na to nejpalčivější – koupelnu, chodbu a záchod. První zkušenost s dělníky byla otřesná. Vzali si zálohu, práci rozdělali a majitelé už je pak nikdy neviděli. S napůl rozestavěným domem a bez koupelny a záchodu tedy museli shánět dělníky nové.
Koupelna, co vás může zabít
„V koupelně byly tři dlažby na sobě, pod vanou vypodloženou cihlami dokonce hlína. Stará futra se vyndala a my netušili, že budeme rok bez dveří,“ vypočítává majitelka problémy. Manželé najali další firmu. Spolupráce s ní však opět skončila katastrofou.
„Jezdili jsme se koupat po známých a návštěvách. Tašku s hygienou jsme měli permanentně připravenou v kufru. Na toaletu jsme chodili na benzínku a na zahradu. Z týdnů bez koupelny se stávaly měsíce a my jsme se dusili prachem, zoufalstvím i beznadějí,“ popisuje Martina.
Nakonec se koupelna dodělala a majitelé si mysleli, že mají aspoň na patnáct let vystaráno. Brzy se ukázalo, jak moc se spletli.
„Bohužel celé kolečko s rekonstrukcí jsme brzy museli opakovat. Ukázalo se, že naši dělničtí inženýři nám zhotovili horor schovaný za drahou dlažbou. Dlaždice v chodbě začaly v průběhu roku samovolně odpadávat. V obýváku na zdi se nám začala šířit vlhkost. V koupelně dělníci neobalili trubky miralonem, nechali je holé a zabetonovali. V oblasti umyvadla trubky nebyly ani zavařené, jen naražené. Žili jsme s elektrickým kabelem pod proudem ve sprchovém koutě a vodou za umyvadlem tekoucí po zdi. Zkrátka koupelna, co vás může zabít,“ vypočítá majitelka dnes už s lehkým nadhledem. Záchod se navíc permanentně ucpával kvůli tomu, že dělníci dali do zlomu odpadu špatnou velikost kolene.
„Všechno nás to stálo nespočet výjezdů instalatérů, často i v noci. Pro mě je dnes doslova orgasmus, když hodím papír do záchodu, on mi zamává a odplave,“ vypráví majitelka.
Během druhé opravy koupelny a chodby se manželé rovnou rozhodli vyměnit stará okna za nová hliníková a zároveň zrekonstruovat kuchyň a obývák. Výměna oken se nakonec táhla další dlouhé měsíce. Jednou údajně mělo auto, které okna mělo dovést, nehodu a okna se rozbila. Vyrobila se nová, ale ta zas prý někdo ukradl ze skladu. Podle majitelky bylo jediné štěstí, že se rodina poučená z minulosti nezbavila starých oken hned k prvnímu dodacímu termínu. Bez problémů se neobešla ani výměna kuchyně.
„Odstranili jsme veškerou plovoucí podlahu, prodali starou kuchyňskou linku a postavili spíž. Od truhláře jsme měli slíbené, že do měsíce budeme mít novou černou kuchyň s kouřovými skly a s tajnými dveřmi do spíže. Měsíc bez kuchyně jsme byli připraveni vydržet, ale měsíce plynuly, nastal podzim a já stále vařila venku v dešti a zimě,“ popisuje Martina další nepříjemnosti. Po nekonečných slibech si nakonec majitelé dojeli pro kuchyňskou linku do Ikey.
Problémy uvnitř i venku
Rok poté, když už byly všechny nutné rekonstrukce hotové, si majitelé naplánovali stavbu bazénu a terasy, jejichž realizace byla opět katastrofou. Manželé se rozhodli z důvodu zhruba dvacetiprocentní peněžní úspory zvolit neoficiální cestu realizace terasy bez dokladů, což se jim nakonec nevyplatilo. Terasa z modřínu byla provedena s mnoha vadami, z nichž hlavními bylo štěpení a praskání prken.
„Dětem jsme z nohou vyndavali pěticentimetrové třísky. Prkna navíc děsivě kloužou, protože ve vroubcích se drží voda. Nakonec jsme vše na naše náklady opravili. S pánem, který to dělal, jsme to nakonec dotáhli až k soudu,“ vypráví majitelka.
Pošlete do seriálu Splněný sen fotografie (video) a příběh vaší nemovitosti (bytu, rodinného domu, chalupy, chaty, mlýnu atd.). Popište cestu za vysněným bydlením, které jste postavili, opravili, rekonstruovali a proměnili.
Martina uzavírá své vyprávění s tím, že rodinu stál dům víc, než si kdy dokázala představit. Závěr příběhu má pro mnohé překvapivé rozuzlení.
„Jednoho krásného slunečného dne jsem seděla na zahrádce a řekla si: ‚Dost!‘. Toto není místo, které nás dělá šťastnými, toto je místo, které nás souží. Doma se člověk přece musí cítit šťastný. Po zažehnaném rozvodu, který dům skoro způsobil, jsme si sedli a udělali nejlepší rozhodnutí v našem životě. Dům prodáme a půjdeme do bytu – na místo, kde bude stačit otočit kohoutkem na topení a zalít na balkoně truhlíky. Potom, co jsme si toto uvědomili, nám spadl balvan ze srdce. Při prodeji domu a nákupu bytu nás taky provází smůla a snad vše, co člověka může potkat, ale my už se na náš vysněný sen strašně těšíme, protože konečně víme, že míříme domů. A míříme na pražské Vinohrady,“ uzavírá Martina.