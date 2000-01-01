náhledy
Rodinný dům v Chodouni od ateliéru 0,5 Studio citlivě splývá se svažitým pozemkem. Na 120 metrů čtverečních nabízí dokonale promyšlené bydlení plné světla a výhledů do údolí řeky Litavky.
Autor: Peter Fabo
Archetypální tvar se sedlovou střechou redukuje architekturu na elementární objem, který dokonale zapadá do okolní přírody. Autory návrhu jsou architekti Pavel Nový a Vít Svoboda.
Autor: Peter Fabo
Fasáda z vertikálně kladených černých palubek vytváří monolitický a kompaktní výraz celého domu.
Autor: Peter Fabo
Černé rámy oken, klempířské prvky i střešní krytina barevně splývají s fasádou a podporují vizuální klid stavby.
Autor: Peter Fabo
Tmavá obálka se směrem do zahrady velkoryse otevírá skrze prosklené plochy a přímo navazuje na pobytovou terasu.
Autor: Peter Fabo
Vstupní hala tvoří praktický uzel přízemí, ze kterého se plynule přechází do všech funkčních částí domu.
Autor: Peter Fabo
Srdcem domova je velkorysý centrální prostor, který v sobě spájí funkci kuchyně, jídelny i obývacího pokoje.
Autor: Peter Fabo
V kontrastu k temnému exteriéru je interiér prosvětlený, měkký a charakteristický redukovanou paletou přírodních materiálů.
Autor: Peter Fabo
Jednotlivé zóny přízemí nejsou odděleny pevnou hierarchií, ale volně se vrství kolem společného středu.
Autor: Peter Fabo
Promyšlená práce se světlem a průhledy napříč interiérem dodává kompaktnímu domu pocit prostornosti a kontinuity.
Autor: Peter Fabo
Z obytné části vystupuje subtilní schodiště, které vede do uvolněnějšího a intimního patra.
Autor: Peter Fabo
Horní podlaží dominuje vzdušný dětský pokoj s převýšeným stropem otevírajícím se až do vrcholu krovu. Dětský pokoj byl navržen tak, aby jej bylo možné v budoucnu snadno rozdělit na dvě samostatné místnosti.
Autor: Peter Fabo
Z patra lze vyjít na prostornou horní terasu s otevřenými výhledy do okolní krajiny.
Autor: Peter Fabo
Patro dále doplňuje koupelna se sprchovým koutem i vanou.
Autor: Peter Fabo
Architekti z ateliéru 0,5 Studio věří, že dobrý dům není jen o vzhledu, ale především o tom, jak se v něm každý den žije.
Autor: Peter Fabo
Dům v Chodouni ukazuje, že dobrá architektura nestojí na gestech, ale na přesnosti proporcí a přirozeném propojení s přírodou.
Autor: Peter Fabo
Půdorys prvního nadzemního podlaží
Autor: 0,5 Studio
Půdorys druhého nadzemního podlaží
Autor: 0,5 Studio