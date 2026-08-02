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Panelové peklo. Nejhorší ruská sídliště, ve kterých nechtějí žít ani místní
Ruská sídliště jsou symbolem levného bydlení, ale též chaotické výstavby, ekologických problémů, sociálního napětí. Experimentů, které se vymkly kontrole. Od bahnitých periferií Krasnodaru až po...
Chtěli jen bydlet. Drsná rekonstrukce statku v Darmyšli jim úplně změnila život
Když si majitelé kupovali starou ruinu statku, toužili po bydlení pro vlastní potřeby. Během vyčerpávající rekonstrukce však pochopili, že potřebují, aby se jim vložené prostředky vrátily. Dnes se do...
Mají kuchyňskou linku z krabic od mléka. Neuvěřitelný výsledek vypadá skvěle
Nábytek z recyklovaného materiálu? A proč ne! Navíc může působit i docela veselým dojmem, a to díky speciálním deskám z materiálu Packwall. Ten použili architekti z českého studia AKKURAT na kuchyň v...
Dům, který zmizí. Před ohnivým peklem i tornádem se jednoduše zavrtá pod zem
Většina staveb před zuřícím požárem neuhne a tornádu se nepostaví. Patentované domy od americké firmy HiberTec Homes na to jdou jinak: když se blíží katastrofa, během chvíle se zasunou pod povrch a v...
Jedno slovo od kamaráda a vrhl se do stavby. Teď žije s rodinou ve skvělém domě
Až do čtyřiceti žil v bytovce na předměstí Hradce Králové a o stavbě domu neuvažoval. Zkušenosti se stavebnictvím měl nulové. Dnes ale Lukáš s rodinou spokojeně žije v nové dřevostavbě se zahradou. K...
Geniální využití svahu: Dům nad řekou Litavkou ukazuje, jak vypadá bydlení snů
Rodinný dům v Chodouni od ateliéru 0,5 Studio citlivě splývá se svažitým pozemkem. Na 120 metrů čtverečních nabízí dokonale promyšlené bydlení plné světla a výhledů do údolí řeky Litavky.
Spát v průhledné kapsli 400 metrů nad zemí? Tento hotel není pro slabé nátury
Netradiční hotel v Peru spojuje romantiku i adrenalin. Luxusní Skylodge Adventure Suites visí ve výšce okolo 400 metrů nad Posvátným údolím Inků. Do svého pokoje se musíte vyšplhat po kovových...
Sen o Provence se rodině prodražil. Luxusní sídlo museli rozdělit mezi 29 rodin
Sídlo v obci Seillans v Provence patřila rodině Wrightových více než dvacet let. Rostoucí náklady na údržbu a starosti s provozem rodinu přiměly k těžkému rozhodnutí – dům prodat. Nakonec ale našli...
Mrakodrapy jako obří sprchy. Podívejte se, jak v Číně chladí rozpálené sídliště
V čínském městě Jün-čcheng nechali střechy výškových budov osadit soustavou trysek, které během letních veder vytvářejí neviditelnou chladivou mlhu. Výsledkem je vizuální efekt, při němž to vypadá,...
Zatoužili po vlastní chalupě. Dokonalé místo na stavbu našli v Krušných horách
Myšlenka pořídit si chalupu vznikla během pandemie, kdy Tomáš s rodinou zatoužili po místě jen pro sebe. Chtěli hlavně krásnou lokalitu, kde se budou cítit dobře. Volba padla na Krušné hory, ale...
Jedno slovo od kamaráda a vrhl se do stavby. Teď žije s rodinou ve skvělém domě
Až do čtyřiceti žil v bytovce na předměstí Hradce Králové a o stavbě domu neuvažoval. Zkušenosti se stavebnictvím měl nulové. Dnes ale Lukáš s rodinou spokojeně žije v nové dřevostavbě se zahradou. K...
Známá youtuberka koupila byt v Miláně. 47 m2 proměnila v útulný a funkční domov
Dveře svého bytu v italském Miláně nám otevřela americká youtuberka a spisovatelka Tia Taylor. Byt je důkazem toho, že i na menším prostoru lze vytvořit příjemné a funkční bydlení.
Panelové peklo. Nejhorší ruská sídliště, ve kterých nechtějí žít ani místní
Ruská sídliště jsou symbolem levného bydlení, ale též chaotické výstavby, ekologických problémů, sociálního napětí. Experimentů, které se vymkly kontrole. Od bahnitých periferií Krasnodaru až po...
Toužili po horské chatě, nakonec zůstali na Smíchově. Dřevo dali i na strop
Majitelé bytu v developerském projektu, který vyrostl na místě bývalé tiskárny v Praze na Smíchově, mají blízko k přírodě, a jejich nový domov proto měl být především útulným útočištěm evokujícím...
Dům, který zmizí. Před ohnivým peklem i tornádem se jednoduše zavrtá pod zem
Většina staveb před zuřícím požárem neuhne a tornádu se nepostaví. Patentované domy od americké firmy HiberTec Homes na to jdou jinak: když se blíží katastrofa, během chvíle se zasunou pod povrch a v...
Pozemek se skvělým výhledem, vhodný pro RD. Jen 3,5 km od hranice Prahy.
Nad Sady, Třebotov, okres Praha-západ
4 500 000 Kč
Neuvěřitelná proměna. Předělávat vlastní dům je očistec, teď je z něj klenot
Pustit se do rekonstrukce vlastního domu bývá zkouška nervů. Architektka Vladimíra Martinovská se však nezalekla a předvedla neuvěřitelnou proměnu. Dvojdům z roku 1923 v plzeňské památkové zóně...
Výhled na Vltavu i modrý ostrůvek. Tak vypadá rekonstrukce bytu z 30. let
Rekonstrukce bytu ze třicátých let v Praze propojuje historické kvality s potřebami rodiny. Otevřenému prostoru s výhledem na Vltavu dominují očištěné betonové průvlaky, dubová dýha, tmavomodrý...