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Geniální využití svahu: Dům nad řekou Litavkou ukazuje, jak vypadá bydlení snů

Lenka Weberová
Rodinný dům v Chodouni od ateliéru 0,5 Studio citlivě splývá se svažitým... Archetypální tvar se sedlovou střechou redukuje architekturu na elementární... Fasáda z vertikálně kladených černých palubek vytváří monolitický a kompaktní... Černé rámy oken, klempířské prvky i střešní krytina barevně splývají s fasádou... Tmavá obálka se směrem do zahrady velkoryse otevírá skrze prosklené plochy a... Vstupní hala tvoří praktický uzel přízemí, ze kterého se plynule přechází do... Srdcem domova je velkorysý centrální prostor, který v sobě spájí funkci... V kontrastu k temnému exteriéru je interiér prosvětlený, měkký a... Jednotlivé zóny přízemí nejsou odděleny pevnou hierarchií, ale volně se vrství... Promyšlená práce se světlem a průhledy napříč interiérem dodává kompaktnímu... Z obytné části vystupuje subtilní schodiště, které vede do uvolněnějšího a... Horní podlaží dominuje vzdušný dětský pokoj s převýšeným stropem otevírajícím...
Rodinný dům v Chodouni od ateliéru 0,5 Studio citlivě splývá se svažitým pozemkem. Na 120 metrů čtverečních nabízí dokonale promyšlené bydlení plné světla a výhledů do údolí řeky Litavky.

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Geniální využití svahu: Dům nad řekou Litavkou ukazuje, jak vypadá bydlení snů

Rodinný dům v Chodouni od ateliéru 0,5 Studio citlivě splývá se svažitým...

Rodinný dům v Chodouni od ateliéru 0,5 Studio citlivě splývá se svažitým pozemkem. Na 120 metrů čtverečních nabízí dokonale promyšlené bydlení plné světla a výhledů do údolí řeky Litavky.

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