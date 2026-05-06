Rodinný dům z konce druhé světové války stál na hlavní silnici malé středočeské obce. Na první pohled působil nenápadně, přesto měl zvláštní kouzlo. „Jakmile jsem vešla dovnitř, měla jsem pocit, jako když přijdete k babičce na návštěvu,“ vzpomíná nová majitelka Šárka. Bylo očividné, že se o dům i pozemek stále a s láskou pečovalo, a to i v době, kdy už v něm původní majitelé nebydleli.
„Právě tento první dojem rozhodl v podstatě okamžitě o tom, kde bude náš nový domov,“ uvádí Šárka a dodává: „V tu chvíli se mé myšlenky točily jen kolem toho, aby nás s koupí někdo nepředběhl. Nepřemýšlela jsem vůbec nad dalšími okolnostmi, jako třeba kolik nás bude stát hypotéka nebo jak velká rekonstrukce nás čeká.“
Není výjimkou, že u takto starých domů noví majitelé často volí cestu úplného zbourání a následné novostavby. V tomto případě takové úvahy vůbec nebyly na pořadu dne. Dobrý stav kvalitně postaveného domu v kombinaci s kouzlem minulosti vyloženě volal po tom, aby byl minimálně základ domu zachován a mohla se psát jeho další historie. Kompletní rekonstrukce od sklepa až po půdu však nové majitele nakonec čekala, i když si to v počátku nepřipouštěli.
Nohama hezky zpátky na zem
Původní plán byl jednoduchý. Vyměnit podlahy, vymalovat a nastěhovat se. Jenže brzy bylo jasné, že takový scénář by znamenal obrovské provozní náklady a také řadu kompromisů. Dispozice domu neodpovídala současným potřebám, půda byla neobyvatelná, topilo se elektrickými akumulačními kamny a zásadní problém představovala také vlhkost.
„Nejvíc si vlhkost libovala logicky na stěně, na kterou nikdy nesvítí slunce. Když jsme odstranili kuchyňskou linku, bylo ihned jasné, že problém budeme muset řešit komplexně a razantně,“ popisuje majitelka. A bylo to jedno z klíčových rozhodnutí celé rekonstrukce.
Svépomocí řešili majitelé jen minimum prací, zejména těch bouracích, jinak spoléhali hlavně na odborníky a šikovné řemeslníky.
Podříznutí domu jako základ
Po konzultacích s odborníky padl verdikt na nejradikálnější, ale zároveň nejspolehlivější řešení – dům kompletně podříznout. Před samotným zákrokem bylo nutné vybourat staré podlahy, odstranit obvodové zdivo a připravit konstrukci tak, aby bylo možné vytvořit účinnou vodorovnou izolaci.
„Teprve tehdy nám došlo, kolik práce máme ještě před sebou, než se budeme moci nastěhovat. To byl asi nejvíc stresující moment z celé přestavby. Těšila jsem se na řešení interiéru, vybírání materiálů a barev, a přitom nás čekalo ještě tolik stavebních a pro mě nezábavných věcí,“ říká paní Šárka.
Po podříznutí obvodových zdí následovala řada dalších dílčích prací: výměna rozvodů, nové odpady, izolace obvodových stěn a podlah a betonáž podlahových konstrukcí.
Střechu chtěli majitelé původně zachovat. Při bližším ohledání se však ukázalo, že s ohledem na plánované zateplení a využití půdy jako obytného prostoru by šlo jen o krátkodobé řešení. Střešní krytinu vyměnili nakonec kompletně. Součástí prací bylo i ošetření krovu, ve kterém si hověli dřevokazní škůdci.
Nový zvenku, nový uvnitř
Dům prošel kompletní proměnou i uvnitř. Zachovány zůstaly pouze obvodové zdi a poloha schodiště, jinak se dispozice upravila. Hlavním přáním nových majitelů bylo propojit obývací pokoj se zahradou.
„Původně byl obývák tam, kde je dnes koupelna. Kuchyň byla v místě dnešní ložnice. Celý dům jsme vlastně otočili. Chtěli jsme si naplno užívat benefitů, které dům a celý pozemek nabízely. Chtěli jsme vstupovat z obýváku rovnou pod pergolu a do krásné, velké a klidné zahrady,“ vysvětluje paní Šárka.
Interiér si Šárka navrhla v podstatě sama. Vše konzultovala se svou kamarádkou, odbornicí na interiérový design. Se stavební a technickou částí zase ochotně radil zkušený Šárčin dědeček, na jeho dobré rady a tipy Šárka s vděkem vzpomíná. Celkovou odbornou stránku pak zaštiťoval projektant. Díky tomu se podařilo držet stavbu v režimu stavebního ohlášení, bez nutnosti složitého povolování.
Tepelné čerpadlo a podlahové vytápění
Staré elektrické akumulační topení nahradilo tepelné čerpadlo vzduch-voda v kombinaci s podlahovým vytápěním. „Chtěli jsme jednoduché, funkční a provozně úsporné řešení. Čerpadlo dnes zajišťuje jak vytápění, tak ohřev vody,“ říká majitelka.
Za skvělou vychytávku považuje paní Šárka cirkulaci teplé vody řízenou pohybovými čidly v koupelnách. Jakmile někdo vstoupí do místnosti, systém okamžitě pustí teplou vodu ke kohoutku. „Studená voda tak neodtéká zbytečně do prázdna, což představuje úsporu i několik tisíc korun ročně,“ vysvětluje.
Do roka v novém
Dům současní majitelé koupili na konci roku 2023. První měsíce jejich nového „bydlení“ patřilo bouracím pracím a přípravám. Skutečná rekonstrukce se rozjela na jaře 2024 a během přibližně šesti měsíců bylo hotovo.
„Byl to půlrok velmi intenzivní práce, nejnáročnější byl finiš. Já jsem byla v posledním měsíci těhotenství a už se chtěla co nejdřív stěhovat a mít klid,“ vzpomíná majitelka a dodává: „Rekonstrukce proběhla ve velmi krátkém časovém horizontu a celkem hladce hlavně díky výběru spolehlivých řemeslníků, kteří byli schopni komunikovat mezi sebou, a my tudíž nemuseli ani jednou řešit nějaké časové prodlevy nebo problémy. Výběr férových a spolehlivých řemeslníků je u rekonstrukce přeci jen asi to nejdůležitější.“
Stěhování proběhlo doslova na poslední chvíli, krátce před porodem. Nyní má dům tři šťastné obyvatele, probíhají poslední dodělávky a paní Šárka už plánuje, jak využije zahradu.
Kolik to stálo a jak se financovalo
Celkové náklady na kompletní rekonstrukci včetně zateplení dosáhly zhruba 4,7 milionu korun. Původní rozpočet přitom počítal s částkou kolem 2,6 milionu.
Majitelé kombinovali hypotéku, klasický úvěr ze stavebního spoření a dotační podporu z programu Oprav dům po babičce. Ta činila celkem 720 tisíc korun, po narození dítěte k tomu přibyl bonus 50 tisíc korun, a pokryla optimální zateplení domu a instalaci tepelného čerpadla. „Administraci dotace jsme zvládli sami, vše šlo hladce a bez komplikací. Dále jsme využili nabídky zvýhodněného úvěru od Stavební spořitelny České spořitelny, který byl přímo navázaný na dotaci a realizaci energeticky úsporných opatření.“
Nízké provozní náklady jako výsledek
Roční náklady na elektřinu, která zajišťuje kompletní provoz zrekonstruovaného domu z roku 1945 včetně vytápění a ohřevu vody, se dnes pohybují kolem 36 tisíc korun. „Když to srovnáme s původním stavem, je to obrovský rozdíl. Dům je komfortní, teplý, suchý a provozně dává smysl,“ shrnuje majitelka.
„Další krásný příklad, který ukazuje, že rekonstrukce starších domů se vyplatí. Investice do zateplení, moderních technologií a snížení energetické náročnosti má dlouhodobý ekonomický přínos a zásadně zvyšuje komfort bydlení,“ vysvětluje Milan Pospíšil ze Stavební spořitelny České spořitelny.
Starý dům z poválečných let se tak při zachování kouzla minulých dob stal moderním rodinným bydlením a je připraven sloužit dalším generacím.