Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Sbohem, devadesátky. Podkroví na Žižkově proměnila rodina ve vysněné bydlení

Klára Lyons
Lucie a Jan Šímovi zrekonstruovali devadesátkový podkrovní byt na pražském Žižkově. Kulisy podkroví vyladili stylovými kousky i suvenýry z cest. Jak do designového interiéru zapadá kuchyně z IKEA a čeho si majitelé na svém podkrovním království cení nejvíce?
Rodina našla v pražském podkrovním bytě na pražském Žižkově svůj domov.

Rodina našla v pražském podkrovním bytě na pražském Žižkově svůj domov. | foto: Kristýna Hamerská

Střešní okna celý byt nádherně prosvětlují.
Geometrické vzory citlivě doplňují upomínkové předměty z cest.
Sedací souprava je novým kouskem od finské firmy Muuro.
Knihovna je plná knih o umění, ale i suvenýrů z cest.
23 fotografií

Lucie se svým manželem Janem a dítětem se do podkrovního bytu na Žižkově přestěhovali teprve před dvěma lety.

O bydlení v půdním ateliéru s velkými okny snili manželé od začátku. Jejich první pronajatý byt se nacházel také v podkroví. Lucie podle svých slov už od té doby věděla, že až si budou pořizovat vlastní bydlení, budou chtít stejný pocit „nebe nad hlavou“, které je pro ně velmi osvobozující.

Půdní prostor byl přestavěný na bydlení v 90. letech a už při koupi bylo jasné, že bude potřebovat rozsáhlou přestavbu. Prostor byl původně rozdělený do několika malých místností s půdou a manželé okamžitě věděli, že tato dispozice pro ně nebude vyhovující.

Střešní okna celý byt nádherně prosvětlují.
Rodina našla v pražském podkrovním bytě na pražském Žižkově svůj domov.
Geometrické vzory citlivě doplňují upomínkové předměty z cest.
Sedací souprava je novým kouskem od finské firmy Muuro.
Knihovna je plná knih o umění, ale i suvenýrů z cest.
23 fotografií

„Chtěli jsme světlý, čistý prostor, ale priorita byla udělat velká ateliérová okna a vysoký strop,“ říká Jan, který sám na stavbu dohlížel prakticky každý den. Rekonstrukce nebyla jednoduchá z důvodu toho, že dům se nachází v památkové zóně. Zásahy do střešní konstrukce tedy vyžadovaly souhlas úřadů, což nebylo vždy jednoduché. Rekonstrukce nakonec probíhala zhruba rok.

Totemy a masky

Interiéru vévodí velkoformátová střešní okna v barvě antracitu a jednolitá světlá podlaha. Trámy, které byly dříve obaleny vrstvou sádrokartonu, byly během rekonstrukce očištěny až k masivnímu dřevu. Zatímco základní barvy interiéru jsou tlumené a klidné, zařízení bytu je výrazné, laděné do pestrých barev.

„Zařizování nebylo tolik o vědomém dekorování. Spíše šlo o vybalování a uspořádání věcí, které jsme už měli. Některé kousky s námi zůstanou, něco časem určitě vyměníme podle toho, jak se posouvá náš vkus. Vnímáme to jako první verzi nikdy nekončícího procesu tvorby,“ popisuje Lucie, která má cit pro umění v krvi.

Oba manželé působí v kreativním průmyslu a jsou majitelé animačního studia, které se podílelo mimo jiné na projektu pražského planetária. Animační studium se nachází ve stejném domě o několik pater níže.

Zpěvačka Pártlová ukázala soukromí. Z totální ruiny vybudovala designový skvost

Do zařízení bytu se promítla láska majitelů k cestování. Byt zdobí totemy, masky i různé další objekty ze všech koutů světa.

„O našem domově nepřemýšlím v rámci nějakého uceleného stylu. Jde spíš o sbírku jednotlivých kousků, které dohromady tvoří prostor, kde se dá pohodlně žít, je vizuálně příjemný pro všechny členy naší rodiny a připomíná nám naše zážitky a zkušenosti,“ vypráví Lucie. Dodává, že se snaží nehromadit věci bezmyšlenkovitě. Potřebuje mít jistotu, že všechno, co si přinese domů, má pro ni hlubší význam.

„Hlavním principem, podle kterého si vybírám věci, je to, jaký z nich mám pocit, jak na mě působí. Pak už je jedno, jestli jde o designový kousek nebo o kousek dřeva, pro mě mají stejnou hodnotu,“ dodává majitelka.

Osvětlení si navrhovali sami majitelé. LED pásky bez modrého spektra dodávají prostoru atmosféru klidu a pohody. Zdobí také netradiční oblouky ve štítu bytu, které navrhovalo architektonické studio A1 Architects, které pomáhalo i s celou definicí nové dispozice bytu.

Střešní okna celý byt nádherně prosvětlují.
Rodina našla v pražském podkrovním bytě na pražském Žižkově svůj domov.
Geometrické vzory citlivě doplňují upomínkové předměty z cest.
Sedací souprava je novým kouskem od finské firmy Muuro.
23 fotografií

Světlo jako základní prvek interiéru

Kuchyňskou linku si manželé sestavili z dílů od švédského nábytkářského řetězce. Na kuchyňský kout plynule navazuje obývací zóna. Zde si majitelé dopřáli kousky od známých návrhářů, ať už jde o křeslo od argentinských architektů B.K.F. Hardoy nebo odkládací stolek značky USM Haller. Ten je součástí švýcarského modulárního systému od architekta Fritze Hallera.

Atmosféru prostoru dokreslují kromě na míru vyrobených LED pásků i ikonická papírová světla od japonského designéra Isama Noguchiho. Knihovna pochází od české značky Master & Master.

Manželé se svém bytě cítí skvěle. Lucie přiznává, že nejvíce ze všeho miluje přirozené světlo, které prostupuje celým prostorem.

„Kdybych měla vybrat jeden oblíbený konkrétní objekt, bylo by to velmi těžké. Mám ráda všechno. Možná by to byly fotky od japonského fotografa Arakiho nebo ikonická židle Panton Chair Classic v původní laminátové verzi, kterou jsem před třinácti lety dostala od svého manžela na naše první společné Vánoce,“ zakončuje Lucie.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Naprostá svoboda bez účtů. Soběstačná chata funguje bez inženýrských sítí

Díky sklopným terasám se interiér otevírá do krajiny a chytré technologie...

Na konci vinic vinařství Zlatý Roh vyrostl unikátní off-grid objekt, který na minimální ploše nabízí luxusní komfort v každém ročním období. Díky sklopným terasám se interiér otevírá do krajiny a...

Architekt jim rozmluvil rozkládací sedačku. Místo ní nafoukl byt pomocí dveří

Světlé barvy a přírodní materiály napomáhají optickému zvětšení prostoru.

Měli jasnou představu o rohové sedačce, která by po rozložení sloužila jako postel pro hosty. Architekt se jim ale vzepřel. Místo těžkopádného kusu nábytku, který by zabíral místo, navrhl geniálně...

Zvenku klasická chalupa, uvnitř moderní komfort. Rodina zvládla proměnu sama

Barbora Vrabelová s manželem a dětmi bydlí ve zrekonstruované chalupě v okrese...

Barbora Vrábelová s manželem a dětmi bydlí ve zrekonstruované chalupě v okrese Český Krumlov. Typická česká chalupa skrývá uvnitř moderní interiér ve skandinávském stylu. S čím se museli majitelé...

Betonové hrůzy. Experimentální stavby, které měly přepsat budoucnost bydlení

Řím, Itálie: Bytový komplex Corviale nikdy neměl být neživoucí obludností. Tu z...

Velkolepé plány, odvážná architektura a víra, že beton dokáže vyřešit sociální problémy. Měly to být domy, které napraví chyby moderních měst a vytvoří v sobě lepší svět pro své obyvatele. Místo toho...

Místo demolice chytrý restart. Jak díky rekonstrukci zkrotili účty za energie

Noví majitelé se místo demolice pustili do kompletní rekonstrukce od sklepa po...

Nenápadný rodinný dům z roku 1945 v sobě skrýval velmi příjemnou atmosféru, která rozhodla o jeho budoucnosti. Noví majitelé se místo demolice pustili do kompletní rekonstrukce od sklepa po půdu....

Ze skládky je oáza. Ve Ždírci vyrostly perfektní domky pro práci i bydlení

Petr Novák realizoval na okraji města Ždírec na Vysočině soubor malých...

Petr Novák realizoval na okraji města Ždírec na Vysočině soubor malých autorských ateliérů Bee House. Dřevostavby určené k dlouhodobému pronájmu pro bydlení i práci vznikly na pozemku bývalé skládky...

7. května 2026

Sbohem, devadesátky. Podkroví na Žižkově proměnila rodina ve vysněné bydlení

Rodina našla v pražském podkrovním bytě na pražském Žižkově svůj domov.

Lucie a Jan Šímovi zrekonstruovali devadesátkový podkrovní byt na pražském Žižkově. Kulisy podkroví vyladili stylovými kousky i suvenýry z cest. Jak do designového interiéru zapadá kuchyně z IKEA a...

7. května 2026

Místo demolice chytrý restart. Jak díky rekonstrukci zkrotili účty za energie

Noví majitelé se místo demolice pustili do kompletní rekonstrukce od sklepa po...

Nenápadný rodinný dům z roku 1945 v sobě skrýval velmi příjemnou atmosféru, která rozhodla o jeho budoucnosti. Noví majitelé se místo demolice pustili do kompletní rekonstrukce od sklepa po půdu....

6. května 2026

Betonové hrůzy. Experimentální stavby, které měly přepsat budoucnost bydlení

Řím, Itálie: Bytový komplex Corviale nikdy neměl být neživoucí obludností. Tu z...

Velkolepé plány, odvážná architektura a víra, že beton dokáže vyřešit sociální problémy. Měly to být domy, které napraví chyby moderních měst a vytvoří v sobě lepší svět pro své obyvatele. Místo toho...

6. května 2026

Je lepší paměťová pěna, nebo pružinová matrace? Záleží, jestli spíte na zádech

Ve spolupráci
Matrace řady Innovative italské značky Dorelan.

Průměrný člověk stráví spánkem neuvěřitelných 33 let svého života. Přesto často podceňujeme výběr matrace. A právě složení matrace zásadně ovlivňuje, zda se ráno probudíme svěží, nebo se ztuhlými...

5. května 2026

Revoluce ve Žďáru: první dřevěná bytovka ukazuje cestu k dostupnému bydlení

Jedna z prvních vícepodlažních bytových dřevostaveb v České republice vznikla...

Jedna z prvních vícepodlažních bytových dřevostaveb v České republice vznikla ve Žďáru nad Sázavou jako model dostupného nájemního bydlení. Za projektem stojí architekti Ladislav Kuba a Tomáš Pilař...

5. května 2026

Radikální proměna řadovky na Břevnově. Architekti otevřeli dům slunci i zahradě

Současná rekonstrukce jej upravuje na komfortní bydlení manželského páru.

Původní dům z 50. let byl na přelomu milénia zrekonstruován pro potřeby pětičlenné rodiny. Současná rekonstrukce jej upravuje na komfortní bydlení manželského páru. Kromě dispozic a kompletní proměny...

5. května 2026

Domov s příběhem: Inspirace z českých domácností, kde hraje hlavní roli originalita

Ve spolupráci
FAVI na návštěvě u @bydlimevsadu

Zapomeňte na katalogové interiéry bez duše. Skutečnou inspiraci jsme hledali tam, kde se bydlí s láskou – v domácnostech, které mají svůj vlastní příběh.

4. května 2026

Architekt jim rozmluvil rozkládací sedačku. Místo ní nafoukl byt pomocí dveří

Světlé barvy a přírodní materiály napomáhají optickému zvětšení prostoru.

Měli jasnou představu o rohové sedačce, která by po rozložení sloužila jako postel pro hosty. Architekt se jim ale vzepřel. Místo těžkopádného kusu nábytku, který by zabíral místo, navrhl geniálně...

4. května 2026

Domov na Džerbě: Zuzana prozradila, kolik stojí život a co ji nejvíc zaskočilo

Typický dům vyšší třídy

Zuzana s tuniským manželem našli domov na ostrově Džerba. Zuzana si chválí nejen místní poměry, ale i ceny pronájmu nemovitostí, které jsou několikanásobně nižší než v Praze. Jak se žije na exotickém...

4. května 2026

Zvenku klasická chalupa, uvnitř moderní komfort. Rodina zvládla proměnu sama

Barbora Vrabelová s manželem a dětmi bydlí ve zrekonstruované chalupě v okrese...

Barbora Vrábelová s manželem a dětmi bydlí ve zrekonstruované chalupě v okrese Český Krumlov. Typická česká chalupa skrývá uvnitř moderní interiér ve skandinávském stylu. S čím se museli majitelé...

3. května 2026

Zachránil ji otec síťovky, dnes nabízí magický nocleh. Příběh žďárského unikátu

Tím nejvýraznějším prvkem, který okamžitě upoutá pozornost, jsou monumentální...

To místo je zcela unikátní. Především díky neuvěřitelné historii sahající až do roku 1352. Záchrana kaple svaté Markéty je ve 20. století úzce propojená s Vavřínem Krčilem, vynálezcem legendární...

2. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.