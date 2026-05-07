Lucie se svým manželem Janem a dítětem se do podkrovního bytu na Žižkově přestěhovali teprve před dvěma lety.
O bydlení v půdním ateliéru s velkými okny snili manželé od začátku. Jejich první pronajatý byt se nacházel také v podkroví. Lucie podle svých slov už od té doby věděla, že až si budou pořizovat vlastní bydlení, budou chtít stejný pocit „nebe nad hlavou“, které je pro ně velmi osvobozující.
Půdní prostor byl přestavěný na bydlení v 90. letech a už při koupi bylo jasné, že bude potřebovat rozsáhlou přestavbu. Prostor byl původně rozdělený do několika malých místností s půdou a manželé okamžitě věděli, že tato dispozice pro ně nebude vyhovující.
„Chtěli jsme světlý, čistý prostor, ale priorita byla udělat velká ateliérová okna a vysoký strop,“ říká Jan, který sám na stavbu dohlížel prakticky každý den. Rekonstrukce nebyla jednoduchá z důvodu toho, že dům se nachází v památkové zóně. Zásahy do střešní konstrukce tedy vyžadovaly souhlas úřadů, což nebylo vždy jednoduché. Rekonstrukce nakonec probíhala zhruba rok.
Totemy a masky
Interiéru vévodí velkoformátová střešní okna v barvě antracitu a jednolitá světlá podlaha. Trámy, které byly dříve obaleny vrstvou sádrokartonu, byly během rekonstrukce očištěny až k masivnímu dřevu. Zatímco základní barvy interiéru jsou tlumené a klidné, zařízení bytu je výrazné, laděné do pestrých barev.
„Zařizování nebylo tolik o vědomém dekorování. Spíše šlo o vybalování a uspořádání věcí, které jsme už měli. Některé kousky s námi zůstanou, něco časem určitě vyměníme podle toho, jak se posouvá náš vkus. Vnímáme to jako první verzi nikdy nekončícího procesu tvorby,“ popisuje Lucie, která má cit pro umění v krvi.
Oba manželé působí v kreativním průmyslu a jsou majitelé animačního studia, které se podílelo mimo jiné na projektu pražského planetária. Animační studium se nachází ve stejném domě o několik pater níže.
Do zařízení bytu se promítla láska majitelů k cestování. Byt zdobí totemy, masky i různé další objekty ze všech koutů světa.
„O našem domově nepřemýšlím v rámci nějakého uceleného stylu. Jde spíš o sbírku jednotlivých kousků, které dohromady tvoří prostor, kde se dá pohodlně žít, je vizuálně příjemný pro všechny členy naší rodiny a připomíná nám naše zážitky a zkušenosti,“ vypráví Lucie. Dodává, že se snaží nehromadit věci bezmyšlenkovitě. Potřebuje mít jistotu, že všechno, co si přinese domů, má pro ni hlubší význam.
„Hlavním principem, podle kterého si vybírám věci, je to, jaký z nich mám pocit, jak na mě působí. Pak už je jedno, jestli jde o designový kousek nebo o kousek dřeva, pro mě mají stejnou hodnotu,“ dodává majitelka.
Osvětlení si navrhovali sami majitelé. LED pásky bez modrého spektra dodávají prostoru atmosféru klidu a pohody. Zdobí také netradiční oblouky ve štítu bytu, které navrhovalo architektonické studio A1 Architects, které pomáhalo i s celou definicí nové dispozice bytu.
Světlo jako základní prvek interiéru
Kuchyňskou linku si manželé sestavili z dílů od švédského nábytkářského řetězce. Na kuchyňský kout plynule navazuje obývací zóna. Zde si majitelé dopřáli kousky od známých návrhářů, ať už jde o křeslo od argentinských architektů B.K.F. Hardoy nebo odkládací stolek značky USM Haller. Ten je součástí švýcarského modulárního systému od architekta Fritze Hallera.
Atmosféru prostoru dokreslují kromě na míru vyrobených LED pásků i ikonická papírová světla od japonského designéra Isama Noguchiho. Knihovna pochází od české značky Master & Master.
Manželé se svém bytě cítí skvěle. Lucie přiznává, že nejvíce ze všeho miluje přirozené světlo, které prostupuje celým prostorem.
„Kdybych měla vybrat jeden oblíbený konkrétní objekt, bylo by to velmi těžké. Mám ráda všechno. Možná by to byly fotky od japonského fotografa Arakiho nebo ikonická židle Panton Chair Classic v původní laminátové verzi, kterou jsem před třinácti lety dostala od svého manžela na naše první společné Vánoce,“ zakončuje Lucie.