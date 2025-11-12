Brněnský prvorepublikový byt dostal druhou šanci. A fantasticky zazářil

Lenka Weberová
Rekonstrukce prvorepublikového bytu v Brně citlivě obnovila původní atmosféru s důrazem na historické detaily a nové kvalitní materiály inspirované japonskou estetikou. Nová dispozice nabízí velkorysý a nadčasový prostor. Proměny se ujali architekti ze studia AOSI.

Bytový dům ve kterém se byt 3+1 s plochou 116,9 metrů čtverečních nachází, pochází z 20. let 20. století. Prvorepublikový charakter bytu je definován velkorysými místnostmi s vysokou světlou výškou i spoustou detailů z kvalitních materiálů. Ne všechny se však dochovaly vlivem nevhodných rekonstrukcí.

Důležitým aspektem návrhu bylo obnovení původní atmosféry s moderními prvky. Obnovení spočívalo ve výměně plastových oken za dřevěná kastlová, repasování zdobených zárubní otvorů a navrácení dřevěných parket, které prostupují celým bytem bez prahů.

Velkým tématem a největším zásahem bylo přehodnocení dispozičního rozložení. Přesunutím kuchyně na druhou stranu bytu spolu s vybouráním otvoru, který propojuje druhou velkou místnost, vznikl velký obytný prostor se západním odpoledním sluncem. V druhé části bytu jsou nyní dva menší pokoje s orientací do klidného vnitrobloku s ranním sluncem.

Rekonstrukce prvorepublikového bytu v Brně citlivě obnovila původní atmosféru s důrazem na historické detaily.
Výrazným lineárním prvkem v chodbě je barevné neonové světlo, které zase odráží charakter nočních ulic Tokia.
Průběh kompletní rekonstrukce
Pohled do interiéru po proměně
Nová dispozice nabízí velkorysý a nadčasový prostor.
28 fotografií

Cílem návrhu, za kterým stojí architekti: Ivo Stejskal, Vít Šarišský, Natálie Laníková, Suzanne Pietroszová ze studia AOSI, bylo vytvořit prostor, který je modifikovatelný v čase.

Veškeré vestavěné prvky jsou proto navrženy v maximální míře neutrálně, tak aby umožnily vybavení místností jakkoliv výrazným mobiliářem, který se může měnit a stále bude ladit. Vestavěný nábytek je dřevěný ve stejném odstínu vlysové podlahy a je doplněn vestavěnými plechovými prvky z broušeného nerezu, který nenápadně odráží své okolí.

Inspiraci vestavěných prvků architekti hledali v japonské estetice, kde má pravidelnost, rastr a opakování prvků duchovní rozměr. Vycházejí z představy o řádu, rovnováze a cykličnosti přírody. Rytmus opakujících se polí a segmentů symbolizuje harmonii mezi člověkem a okolím, klid mysli a přijetí neustálého plynutí času. Výrazným lineárním prvkem v chodbě je barevné neonové světlo, které zase odráží charakter nočních ulic Tokia.

Zázrak radikální proměny. Z děsivého podkroví je díky nápadům parádní bydlení

Stávající koupelna se záchodem v původním rozvržení neodpovídaly požadovanému rozměru, proto je architekti rozšířili do poměrně velkého prostoru chodby. Zrcadlová stěna opět odráží své okolí, neutralizuje využití prostoru chodby a iluzivně skrývá vložený objem koupelny.

V koupelně a na soklu barového pultu je použitý plastický obloukový obklad navazující na reliéf původních kanelovaných zárubní. Zelená barva obkladu kuchyňského ostrůvku je doplněna komplementární červenou barvou lineárního osvětlení jako jediného dominantního prvku v bytě.

Ateliér AOSI založil v roce 2021 architekt Ivo Stejskal. Během dvou let se studio zúčastnilo několika veřejných soutěží, z nichž většina návrhů získala ocenění. Zaměřuje se na koncepční tvorbu zejména ve veřejném sektoru. V současnosti pracuje AOSI na projektech z vyhraných soutěží ale i pro soukromé investory.

