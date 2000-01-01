náhledy
Byt v Tusarově ulici v Praze prošel velmi zdařilou proměnou. Prostor velký 73 metrů čtverečních je díky architektkám Kateřině Průchové a Petře Ciencialové příjemně zemitý a nádherně vzdušný.
Autor: Radek Úlehla
Byt se nachází v domě ze 70. let, který na první pohled upoutá brutalistní architekturou, ztvárněnou architektem Karlem Filsakem, řadami pásových oken a znovuodhaleným betonovým skeletem.
Autor: Radek Úlehla
V obývacím pokoji a koupelně obnažily architektky betonové sloupy, tvořící nosnou část konstrukce domu.
Autor: Radek Úlehla
Další dispoziční změna pak vyšla z požadavku investora. Přál si velkorysejší koupelnu.
Autor: Radek Úlehla
Koupelna je rozšířená na úkor technické místnosti/šatny.
Autor: Radek Úlehla
Úložné prostory tvoří sestava vestavných skříní v chodbě, které skvěle vyplnily zbytečně široký průchod.
Autor: Radek Úlehla
Byt se dělí na obytnou část, kde je kladen důraz na otevřenost a vzdušnost.
Autor: Radek Úlehla
Průchod denního světla a vzduchu zajišťuje vstup podél fasády mezi ložnicí a obývacím pokojem.
Autor: Radek Úlehla
A také skleněné světlíky nad všemi dveřmi.
Autor: Radek Úlehla
Hygienické zázemí je navrženo v temnějších barvách. Intimitu těchto prostor podporuje i tlumená sanita.
Autor: Radek Úlehla
Obě části propojuje dubová podlaha.
Autor: Radek Úlehla
A betonová stěrka
Autor: Radek Úlehla
Dřevěná podlaha je rovněž v ložnici a obývacím pokoji.
Autor: Radek Úlehla
Dřevo ve stěrku přechází pod kuchyňským ostrůvkem.
Autor: Radek Úlehla
Pomyslně se tak odděluje obývací část bytu od technického a komunikačního zázemí.
Autor: Radek Úlehla
Celý prostor je vybaven nábytkem na míru.
Autor: Radek Úlehla
Někde nenápadným bílým.
Autor: Radek Úlehla
Jinde naopak dominuje tmavá dubová dýha – zejména na exponovaných místech.
Autor: Radek Úlehla
Nejvýraznějším prvkem v obytné místnosti je kuchyň, která umocňuje jádro celého bytu.
Autor: Radek Úlehla
Kuchyňská linka je navržena v dubové dýze, kterou doplňuje betonová deska s vloženými, zalitými kameny v tmavších, hnědých odstínech.
Autor: Radek Úlehla
Ve stejném provedení je i kuchyňský ostrůvek.
Autor: Radek Úlehla
Dalším výrazným materiálem je plech, který najdete v každé místnosti. Ať už v podobě knihovny, barových židlí, nebo podstavců pro noční stolky.
Autor: Radek Úlehla
Neutrální barvy dávají vyniknout uměleckým dílům, která visí na stěnách, a celý interiér barevně doplňují.
Autor: Radek Úlehla