Sto deset metrů čtverečních v bytovém domě z druhé poloviny devatenáctého století na pražských Vinohradech se díky zdařilým zásahům architekta Dana Merty a kolektivu ze Studia MA proměnilo ve velmi hodnotné a přitažlivé bydlení. Mladí manželé se tak dočkali vytouženého domova.
Osvěžujícím akcentem je barevně lakovaný starý repasovaný stolek. | foto: Václav Novák

Manželé si tento byt vybrali proto, aby mohli žít v centru města, a také proto, že jeho dispozice do budoucna slibovala pohodlný život rodině s dětmi. Byt 3+1 bude možné výhledově upravit na 4+kk.

Přáli si efektivně využít jeho potenciál a získat příjemné bydlení v kompozici dřeva, betonu, barev tmavších odstínů a pokojových rostlin. Očekávali vzdušnost, eleganci, vyvážený kontrast minimalismu a barev, místo pro umění i poslech hudby.

„V bytě se za poslední dekády vystřídalo víc majitelů, byl prostorný, nicméně nebyl využitý jeho prostorový potenciál. Původní dispozice měla 1,6 m širokou chodbu, ze které se vcházelo do nevyužité komory, samostatné toalety a koupelny s vanou bez záchodu,“ vysvětluje architekt Dan Merta a dodává: „S ohledem na stávající obyvatele domu bylo nutné hlavní rekonstrukci zvládnout do tří měsíců, především kvůli hluku. To byl docela oříšek, protože se byt, vyjma podlah, kompletně rozboural.“

Nově se dělala stěrka v chodbě, která bez prahů prostupuje až do koupelen, i nové parkety v kuchyni. Chodba byla vybavena velkou dřevěnou vestavěnou skříní s úložným prostorem. Skrze ni se vstupuje do zcela nových koupelen. V rámci této truhlářské vestavby pak bylo vyřešeno i technické zázemí bytu, kde je nyní skrytý plynový kotel i rozvod datové sítě a centrála Smart Home.

Prostorové řešení vstupní části bytu vycházelo ze zadání investora mít dvě plnohodnotné koupelny s podlahovým vytápěním. To se podařilo spojením komory s WC, kde byla nově vytvořena jedna větší koupelna s prostorným sprchovým koutem, toaletou, umyvadlem a úložným prostorem v nice. Ve druhé koupelně se pak našlo místo pro novou toaletu.

Byla tu také zbudována velká nika pro vestavbu úložných prostor se zrcadlem pro optické zvětšení koupelny a instalována černá vana. Obě koupelny jsou shodně řešeny v kombinaci betonové stěrky, velkoformátového tmavého obkladu a dřevěné dýhy. Realizace čítala mnohé nástrahy, s nimiž bylo nutné se vypořádat.

„Dělala se komplet nová elektrika, omítky, prostě vše nanovo včetně příprav na vestavěný nábytek. Majitel požadoval dva klozety, proto byla pračka přesunuta do kuchyně, což s sebou neslo rozšíření pracovní plochy až na 70 cm. Problematické bylo skloubit repas stávajícího nábytku – původní dveře jsme upravili do holubí šedi, starožitný stůl se repasoval do HUE odstínů a k tomu se vyráběl nový nábytek v dekoru dřeva. Vše bylo na míru a bylo to třeba do detailu vymyslet s truhláři a repasérem,“ vysvětluje architekt. Původní dveře byly opraveny a natřeny šedou barvou za účelem barevného sjednocení, stejně jako topení v celém bytě.

Obývací pokoj tvoří barvy a materiály, které prostupují celým bytem. Už v rámci návrhu tvůrci pamatovali na místa předurčená pokojovým rostlinám. Pokoj doplňuje nevšední barevný kout. Tvoří ho repasovaný kulatý stůl lakovaný v barevném gradientu, který je doplněn výtvarnými díly v podobné barevné kompozici.

V rámci celého bytu byl kladen velký důraz na kompletně novou světelnou instalaci. Všechna svítidla jsou ovladatelná skrze Smart Home, stejně jako chytré hlavice radiátorů. Velkým bonusem je pak vlastnost světel automaticky měnit v průběhu dne svoji chromatičnost podle biologického rytmu, a zpříjemnit tak pobyt v bytě.

Ráno tak světla svítí modře, s večerem pak pomalu přecházejí až do oranžové barvy. Celý byt byl v rámci návrhu konfrontován s feng šuej – osazení zrcadel, orientace postele vůči dveřím atd. Lze tu vnímat klid a harmonii. Dochované prvky předchozího století ožily a ty zcela moderní se nimi vřele přátelí.

Studio MA (Modest Artificialis) vytváří architekturu, krajinu i design. Jde o architektonické studio zaměřující se na moderní design a nabízející komplexní služby zajišťující realizaci projektu od počáteční fáze až po kolaudaci. Umí představy zformovat do jednoduchého konceptu, který odráží klientův názor na život. Obsahem jejich návrhů je zejména dispoziční, hmotové a materiálové řešení objektu včetně fotorealistické vizualizace a videa.

