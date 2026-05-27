Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Razantní proměna v paneláku. Architekti vsadili na obnažený beton a uspěli

Alena Řezníčková
Panelák. Někdy nenáviděný, ale přesto často skvělé bydlení. Tedy po rekonstrukci. V případě tohoto bratislavského bytu se architekti rozhodli zcela obnažit nosný systém a díky změně dispozice a použití bezzárubňového řešení dveří až do stropu se jim podařilo vytvořit interiér, který nemá s klasickým panelovým bytem nic společného.
Jako akcent podporující surovost betonových konstrukcí vystupují nábytkové...

Jako akcent podporující surovost betonových konstrukcí vystupují nábytkové sestavy realizované z nerezu, například kuchyňská linka. | foto: Pavel Kudiváni

Centrem bytu se stala otevřená denní zóna, která je určená pro trávení...
Dřevěná vlysová podlaha prochází celým obytným prostorem.
Detail kuchyňské linky
Teplá dřevěná podlaha kompenzuje „studený“ surový beton a nerez.
22 fotografií

„Šlo o byt v původním stavu s nepříliš vhodnou dispozicí a uspořádáním prostor. Na základě požadavků klienta jsme se rozhodli pro jeho kompletní obnovu a redesign, což si vyžádalo rozsáhlejší rekonstrukci,“ popisuje architekt Marek Abramovič ze slovenského studia Abrama architekti.

Za tímto jeho popisem se skrývá koncept otevřeného bydlení, který nahradil dispozici s rozdělením na uzavřené místnosti i s dost nepraktickým prosvětlením obslužných prostor.

Projekt ateliér přihlásil do soutěže Interiér roku 2025 v kategorii Soukromý interiér – rekonstrukce. Do již jedenáctého ročníku této soutěže se mohli hlásit architekti a interiéroví designéři z České i Slovenské republiky do 28. února 2026. Vítězové byli vyhlášeni 19. května v pražském Centru současného umění DOX.

Změny s ohledem na budoucnost

Centrem bytu se stala otevřená denní zóna, která je určená pro trávení společného času. Změnila se i velikost pokojů, aby v budoucnu mohly fungovat jako ložnice a dva menší, rovnocenné pokoje. Proměnila se také koupelna, i ona získala „důstojnou“ velikost, takže se do ní vešla vana i rozměrný sprchový kout.

„Interiér byl navržený s ohledem na genius loci místa s využitím a následným přiznáním stávajících hodnotných materiálů. Surovost původních materiálů podporovaná použitím nerezových prvků je v kontrastu, ale zároveň vyvažována přírodními materiály v zastoupení dřeva a dýhovaných povrchů,“ popisuje architekt Abramovič.

Centrem bytu se stala otevřená denní zóna, která je určená pro trávení společného času.
Jako akcent podporující surovost betonových konstrukcí vystupují nábytkové sestavy realizované z nerezu, například kuchyňská linka.
Dřevěná vlysová podlaha prochází celým obytným prostorem.
Detail kuchyňské linky
Teplá dřevěná podlaha kompenzuje „studený“ surový beton a nerez.
22 fotografií

V návrhu kladl důraz na kvalitu použitých materiálů, čistotu linií a detaily, zejména tam, kde se potkal přiznaný beton s jednotlivými prvky nábytkových sestav a navrhovanými povrchy.

Kubus jako rozdělovník

Centrálně umístěný kubus obsahující hygienické zázemí bytu je od stropních konstrukcí oddělený světlíkem. Tím je byt rozdělený nejen esteticky, ale i funkčně na denní společenskou část (obývací pokoj v kuchyni) a noční/obytnou část v zastoupení pokojů a hygienického zázemí.

V interiéru převládají světlé barvy a přírodní materiály. Dřevěná vlysová podlaha prochází celým obytným prostorem, jen v koupelně a na WC ji doplňují monochromatické lité mikrocementové podlahy.

V bytě je dostatek úložných prostorů, které tvoří zejména nábytkové sestavy splývajícími se stěnami, tak se podařilo zachovat minimalistický charakter bytu.

„Výsledkem je moderní, prosvětlený interiér, který nejen splňuje současné nároky na estetiku, ale především zvyšuje kvalitu bydlení v rámci omezené plochy panelového domu,“ hodnotí na závěr projekt architekt Abramovič.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vila slavného kameramana Ondříčka v Hlubočepích je na prodej za 49 milionů

Unikátní vila se střešní terasou a úchvatnými výhledy, navržená úspěšným...

Unikátní vila se střešní terasou a úchvatnými výhledy, navržená úspěšným filmovým architektem Jindřichem Goetzem, stojí na prestižním místě vilové čtvrti Žvahov v Praze 5 – Hlubočepích nedaleko...

Uvnitř šokuje komfortem. Maringotka dokazuje, že k celoročnímu bydlení stačí

Maringotka doplněná citlivě o terasu, zvýšené truhlíky a posezení skvěle...

Romantika, ale také udržitelná alternativa k tradičnímu bydlení. A dokonce celoročně, a to díky moderním technologiím. Interiér má pouhých 21,6 metru čtverečního, přesto díky promyšlenému vybavení...

Z jedné strany Brno, z druhé les. Unikátní vila vám ukáže, jak vypadá luxus

Vila je dvoupodlažní, ale s podsklepením, kde je technologické zázemí celého...

Kde jinde by měla vzniknout rodinná vila s rukopisem funkcionalismu a minimalismu než v Brně? Je skvěle umístěná, sousedí s lesem, přitom stojí nedaleko centra moravské metropole. Soukromí obyvatel...

Vila je okouzlila, pak přišel šok. Podívejte se, s čím vším majitelé bojovali

Na uliční fasádě se v 70. letech počítalo s rekonstrukcí a s použitím copilitů....

Majitelé, kteří jsou zároveň architekty, o formě svého nového bydlení dlouho diskutovali. Když se objevil na prodej dům, o kterém už před léty snili a který splňoval všechny požadavky, bylo...

KVÍZ: Betonová džungle pod lupou. Zvládnete 65 otázek o panelácích?

1

Paneláky. Milované i nenáviděné, všudypřítomné. Na to, že měly přetrvat jen pár desetiletí, stojí dodnes v každém větším městě a nejspíš nás všechny přežijí. Utkejte se s pamětí českých sídlišť, ať...

Razantní proměna v paneláku. Architekti vsadili na obnažený beton a uspěli

Jako akcent podporující surovost betonových konstrukcí vystupují nábytkové...

Panelák. Někdy nenáviděný, ale přesto často skvělé bydlení. Tedy po rekonstrukci. V případě tohoto bratislavského bytu se architekti rozhodli zcela obnažit nosný systém a díky změně dispozice a...

27. května 2026

Odmítli schody i kompromisy v kvalitě. Tak vypadá recept na pohodlné bydlení

Umístění domu na parcele je zvoleno pečlivě s cílem plně využít všechny...

Jiří a Hanka si přáli jednopodlažní dům ve tvaru L, ale na parcele pro něj nebylo dost místa. Nechtěli mít ani jeden schod, ovšem pozemek byl svažitý. Měli našponovaný rozpočet, ale nechtěli se vzdát...

26. května 2026

Nejkrásnější interiér roku: podívejte se na fantastický mezonet na Břevnově

Dvouramenné schodiště nahradili architekti celokovovým vřetenem, který nechává...

Absolutním vítězem 11. ročníku ocenění Interiér roku 2025 se stala výjimečná rekonstrukce Mezonet na „šestce“ architektů Michal Škrny, Terezy Tejkalové a Tomáše Pavlakoviče ze studia Esté architekti....

26. května 2026

Od prvního kopnutí k bydlení za pár měsíců? Jak dlouho dnes reálně trvá stavba domu

Ve spolupráci
Moderní rodinné domy na klíč

Mít vlastní dům za několik měsíců už není nereálný sen. Zatímco klasické zděné stavby často brzdí technologické přestávky a počasí, moderní dřevostavby mohou díky prefabrikaci vyrůst výrazně...

25. května 2026

Maják na Shetlandách je levnější než byt v Praze. Má to však jeden háček

Odlehlé prostředí, historický charakter stavby a výhledy na moře a blízkou...

Bydlení bez sousedů a s výhledem na oceán. Na ostrově Bressay ve skotských Shetlandách je momentálně na prodej historický maják, který pořídíte levněji než průměrný byt v Praze. Život na samotě má...

25. května 2026

Z jedné strany Brno, z druhé les. Unikátní vila vám ukáže, jak vypadá luxus

Vila je dvoupodlažní, ale s podsklepením, kde je technologické zázemí celého...

Kde jinde by měla vzniknout rodinná vila s rukopisem funkcionalismu a minimalismu než v Brně? Je skvěle umístěná, sousedí s lesem, přitom stojí nedaleko centra moravské metropole. Soukromí obyvatel...

25. května 2026

Konec stěhování. Známá herečka našla vysněné bydlení na nečekaném místě

Návrat tam, kde to považovala dřív za domov, byl pro herečku skvělým momentem.

Herečka Vilma Frantová našla domov tam, kde by to možná nečekala ani ona sama. Po letech stěhování, hledání a zkoušení různých adres ji to nakonec přitáhlo zpět do domu, kde bydlela s bratrem. Právě...

24. května 2026

Kuchyň a obývák v jednom. Jak na prostor, který dává smysl a vypadá skvěle

V propojeném interiéru je důležité, aby kuchyň a obývák nepůsobily jako...

V současných bytech kuchyň a obývací pokoj mnohdy splývají v jeden prostor, který má být nejen praktický, ale i příjemný pro každodenní život. Když se oba světy propojí promyšleně, vznikne...

23. května 2026

Malý byt není překážkou. Jak si poradit i s nejmenší garsonkou účelně a vkusně?

Nizozemský design. Architekti plochu rozdělily do čtyř zón, jež odlišují různé...

Současná krize výstavby má vedle mnoha dalších jeden důležitý vedlejší efekt: developeři staví byty stále menší a menší. Není to ale tolik na překážku, i dvacetimetrové příbytky totiž lze udělat ve...

22. května 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Vila slavného kameramana Ondříčka v Hlubočepích je na prodej za 49 milionů

Unikátní vila se střešní terasou a úchvatnými výhledy, navržená úspěšným...

Unikátní vila se střešní terasou a úchvatnými výhledy, navržená úspěšným filmovým architektem Jindřichem Goetzem, stojí na prestižním místě vilové čtvrti Žvahov v Praze 5 – Hlubočepích nedaleko...

22. května 2026

Bydlení bez příček. Známý umělec překvapuje unikátní proměnou panelákového bytu

Bez šatny (či skříní) se neobejde ani umělec...

Umělec a bydlet v pražském paneláku? A proč ne, zejména když místo umakartového jádra tu dominují polopříčky z copilitu (neboli skleněných tvárnic) a pod návrhem najdete netradiční dispozici. Navíc...

22. května 2026

Sezonní proměna interiéru: 15 rychlých způsobů, jak okamžitě zútulnit domov

Ve spolupráci
Vdechněte bytu novou energii a útulnost s pomocí dekorací z FAVI

Toužíte po změně, ale rozsáhlá rekonstrukce nepřichází v úvahu? Nemusíte bourat zdi ani utrácet desetitisíce, abyste svému domovu vdechli nový život. Podle aktuálních trendů pro rok 2026 hraje hlavní...

21. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.