„Šlo o byt v původním stavu s nepříliš vhodnou dispozicí a uspořádáním prostor. Na základě požadavků klienta jsme se rozhodli pro jeho kompletní obnovu a redesign, což si vyžádalo rozsáhlejší rekonstrukci,“ popisuje architekt Marek Abramovič ze slovenského studia Abrama architekti.
Za tímto jeho popisem se skrývá koncept otevřeného bydlení, který nahradil dispozici s rozdělením na uzavřené místnosti i s dost nepraktickým prosvětlením obslužných prostor.
Projekt ateliér přihlásil do soutěže Interiér roku 2025 v kategorii Soukromý interiér – rekonstrukce. Do již jedenáctého ročníku této soutěže se mohli hlásit architekti a interiéroví designéři z České i Slovenské republiky do 28. února 2026. Vítězové byli vyhlášeni 19. května v pražském Centru současného umění DOX.
Změny s ohledem na budoucnost
Centrem bytu se stala otevřená denní zóna, která je určená pro trávení společného času. Změnila se i velikost pokojů, aby v budoucnu mohly fungovat jako ložnice a dva menší, rovnocenné pokoje. Proměnila se také koupelna, i ona získala „důstojnou“ velikost, takže se do ní vešla vana i rozměrný sprchový kout.
„Interiér byl navržený s ohledem na genius loci místa s využitím a následným přiznáním stávajících hodnotných materiálů. Surovost původních materiálů podporovaná použitím nerezových prvků je v kontrastu, ale zároveň vyvažována přírodními materiály v zastoupení dřeva a dýhovaných povrchů,“ popisuje architekt Abramovič.
V návrhu kladl důraz na kvalitu použitých materiálů, čistotu linií a detaily, zejména tam, kde se potkal přiznaný beton s jednotlivými prvky nábytkových sestav a navrhovanými povrchy.
Kubus jako rozdělovník
Centrálně umístěný kubus obsahující hygienické zázemí bytu je od stropních konstrukcí oddělený světlíkem. Tím je byt rozdělený nejen esteticky, ale i funkčně na denní společenskou část (obývací pokoj v kuchyni) a noční/obytnou část v zastoupení pokojů a hygienického zázemí.
V interiéru převládají světlé barvy a přírodní materiály. Dřevěná vlysová podlaha prochází celým obytným prostorem, jen v koupelně a na WC ji doplňují monochromatické lité mikrocementové podlahy.
V bytě je dostatek úložných prostorů, které tvoří zejména nábytkové sestavy splývajícími se stěnami, tak se podařilo zachovat minimalistický charakter bytu.
„Výsledkem je moderní, prosvětlený interiér, který nejen splňuje současné nároky na estetiku, ale především zvyšuje kvalitu bydlení v rámci omezené plochy panelového domu,“ hodnotí na závěr projekt architekt Abramovič.