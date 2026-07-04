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Zbourat, otevřít, prosvětlit. Radikální rekonstrukce paneláku vás nadchne

Rekonstrukce panelového bytu může být výzvou, ale také příležitostí, jak z...

Rekonstrukce panelového bytu může být výzvou, ale také příležitostí, jak z běžného prostoru vytvořit moderní a otevřené bydlení. | foto: Very nice beautiful

Přesně to byl případ bytu pro mladý pár, kde architekt pracoval s odvážným...
Největší překážkou byla typická lineární chodba panelového domu – tmavá, úzká a...
Tento zásah umožnil propojit jednotlivé části bytu a vytvořit dvě průhledové...
Byt je nyní možné procházet více směry, což výrazně mění jeho dynamiku.
12 fotografií
Rekonstrukce panelového bytu může být výzvou, ale také příležitostí, jak z běžného prostoru vytvořit moderní a otevřené bydlení. Přesně to byl případ bytu pro mladý pár, kde architekt pracoval s odvážným konstrukčním zásahem a proměnil původní členěnou dispozici ve vzdušný interiér s jasnou prostorovou logikou.

Největší překážkou byla typická lineární chodba panelového domu – tmavá, úzká a bez jasné funkce. Architekt se proto rozhodl pro radikální krok: vyřezání a částečné odbourání nosných železobetonových panelů.

Tento zásah umožnil propojit jednotlivé části bytu a vytvořit dvě průhledové osy, které prostor opticky prodlužují a zlepšují jeho přirozené prosvětlení. Byt je nyní možné procházet více směry, což výrazně mění jeho dynamiku.

Ocel jako hlavní prvek

Protože se zasahovalo do nosných konstrukcí, bylo nutné doplnit statické zajištění. Architekt ve spolupráci se statikem navrhl vlastní ocelový nosník, který ztužuje řezané panely. Ocelový překlad zůstal přiznaný a stal se charakteristickým prvkem celého interiéru. Nejde jen o technické řešení, ale o estetický motiv, který bytu dodává identitu a lehce industriální výraz.

Rekonstrukce panelového bytu může být výzvou, ale také příležitostí, jak z běžného prostoru vytvořit moderní a otevřené bydlení.
Přesně to byl případ bytu pro mladý pár, kde architekt pracoval s odvážným konstrukčním zásahem a proměnil původní členěnou dispozici ve vzdušný interiér s jasnou prostorovou logikou.
Největší překážkou byla typická lineární chodba panelového domu – tmavá, úzká a bez jasné funkce. Architekt se proto rozhodl pro radikální krok: vyřezání a částečné odbourání nosných železobetonových panelů.
Tento zásah umožnil propojit jednotlivé části bytu a vytvořit dvě průhledové osy, které prostor opticky prodlužují a zlepšují jeho přirozené prosvětlení.
12 fotografií

Centrum života v kuchyni

Dispozice se proměnila i v tom, jak byt funguje. Centrálním bodem se nestal obývací pokoj, ale kuchyně s jídelnou – na přání investora, který rád vaří a tráví čas u stolu. Kuchyňský ostrůvek funguje jako společenský uzel, místo setkávání i každodenního provozu. Obytná část na něj plynule navazuje a tvoří klidnější zónu, kterou lze v případě potřeby oddělit posuvnými dveřmi.

Koupelna s plnou výbavou

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Bydlení mezi panely.

I přes malou výměru se podařilo do koupelny umístit jak vanu, tak sprchový kout. Dispozice byla navržena tak, aby prostor nepůsobil stísněně a zároveň nabídl plnohodnotné vybavení. Jde o řešení, které se v panelových bytech objevuje jen výjimečně, a právě proto dodává rekonstrukci další vrstvu praktičnosti.

Materiály a atmosféra

Interiér pracuje s kontrastem surovosti a jemnosti. Původní betonové panely byly obroušeny a ponechány částečně přiznané, což dodává prostoru autenticitu. V kombinaci s tmavě modrým nábytkem, minimalistickými detaily a světlou podlahou vzniká vyvážený celek. Viditelné rozvody a odkrytá konstrukce vytvářejí industriální akcent, který doplňují precizní truhlářské prvky a městská elegance.

Ing. arch. Adam Bednařík

Architekt a zakladatel studia Bednařík Atelier se dlouhodobě věnuje návrhům interiérů i kompletním rekonstrukcím bytů a rodinných domů. Jeho práce stojí na kombinaci funkčního řešení, čisté estetiky a důrazu na detail, který dává každému projektu osobitý charakter. V portfoliu má jak moderní městské interiéry, tak citlivé rekonstrukce starších objektů.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Bydlení mezi panely.

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