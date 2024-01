Tmavý půdní mezonet se proměnil na úžasný prostor pro mladou ženu

Studio SMLXL „Vždy se snažíme vycházet z konkrétního místa a z toho, kdo bude v interiéru bydlet, a co nejvíce ho vystihnout. V tomto případě jsme si s klienty sedli velice rychle. Už první návrhy se jim líbily, takže o to byla celá spolupráce snazší,“ říká architektka Klára Valová ze studia SMLXL, které se zaměřuje na promyšlený a neotřelý design interiérů se smyslem pro detail. Nabízí komplexní servis od architektonické zakázky až po technickou realizaci. K designu každého interiéru architektky přistupují, jako by byl jejich vlastní. Dispozice řeší prakticky a veškeré úpravy dělají s jasnou vizí. Své klienty zastupují během celého procesu spolupráce a kreativní koncept jim připravují na míru tak, aby odpovídal jejich potřebám a životnímu stylu.