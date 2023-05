Dům z roku 1957 vypadá po rekonstrukci jako nedávno postavený

Thornton Abell (1906-1984) vystudoval architekturu na University of Southern California a po celá třicátá léta pracoval pro známou firmu Marsh, Smith & Powell. Během čtyřicátých a padesátých let Abell vyučoval na Chouinard Art Institute a na School of Architecture University of Southern California. V roce 1948 byl Abell požádán Johnem Entenzou, aby navrhl Case Study House #7 pro časopis Arts and Architecture.