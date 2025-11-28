Dům ve svahu trpěl výškovým chaosem. Teď je v něm vestavěný i byt pro dceru

V atraktivním prostředí oblíbené lokality na okraji Prahy, kde majitelé dosud žili v pronájmu, se naskytl k prodeji starší velmi členitý dům na svažitém pozemku s překrásným výhledem do zalesněného údolí. O jeho dokonalou proměnu a moderní vzhled se zasloužil architekt Martin Frank ze studia Deconcept.
Nejen užitím lomených odstínů bílé barvy dnes obývací prostor dýchá klidem. Vlídnost prostředí podporují také dvě pohodlná křesla (Gervasoni) na vlněném koberci (Carpet Design). | foto: Lukáš Hausenblas

Vlídnost prostředí podporují dvě pohodlná křesla (Gervasoni) na vlněném koberci...
Kuchyň je vybavená skvělými spotřebiči Miele, dvěma chladničkami i troubami, a...
Nábytek kuchyně je zhotovený na míru z mořené dubové dýhy a lakovaného dubu....
19 fotografií

Aby mohl architekt naplnit všechny záměry majitelů, musel dům především zvětšit. Došlo na celkovou rekonstrukci a částečnou přístavbu domu včetně kompletní adaptace přilehlého pozemku se zahradou i přírodním jezírkem, o niž se postarala zahradní architektka Zuzana Mojdlová ze studia Green Nora.

Při navrhování nového vzhledu se musel Martin Frank utkat s komplikovanou dispozicí, s malými místnostmi i nedobře využitým prostorem. Víceúrovňový interiér se právě touto členitostí stal pro architekta výzvou a inspirací současně.

Práce s rozdílnými úrovněmi byla velmi náročná, ale poskytla i líbivé a originální druhotné efekty. Výškový chaos se stal pro architekta odrazovým můstkem. Minus domu se jeho tvůrčí dovedností proměnilo v plus.

Využitý prostor

Nyní je dům praktický a přitažlivý svou přívětivostí. Také stylově i barevností se liší od interiérů, v nichž rodina dosud pobývala. Došlo k logickému uspořádání jeho dispozice i efektnímu provzdušnění.

Využitím podkroví se autor propracoval až do střechy a celá jižně orientovaná strana domu i s terasami se dostavovala, zhruba 3,5 metru v celé šířce, částečně se rozšířila i západní strana domu. Jinak by nebylo možné vytvořit tak prostornou kuchyň s bohatým příslušenstvím ani prostornou jídelnu či pracovnu ženy.

Do domu na okraji Prahy vstoupilo dřevo i kůra stromů. Stárne s majiteli

Dostavbou se také upravil poměr proporcí jednotlivých částí domu a rozumně se naplnila jejich funkčnost. Zvětšil se a otevřel obývací pokoj, nevzhledný komín se proměnil v efektní příčku se zásobníkem dříví a průhledným krbem.

Součástí domu je dnes i malý samostatný byt dcery, momentálně studující v zahraničí. Také ona má úchvatný výhled a přímý vstup na terasu a do zahrady k bazénu. V nemovitosti jsou dvě oddělené ložnice pro majitele domu s vlastními koupelnami, šatnami i pracovnami a stejně komfortně koncipovaný prostor pro hosty s ložnicí a samostatnou koupelnou. Vše je racionálně uspořádané, vše na sebe perfektně navazuje, čímž vynikne členitý interiér.

Kuchyň se šokovým zchlazovačem

Pohledy z různých úhlů a míst obnažují podmanivé efekty vrstevnatého prostoru a jeho atraktivní detaily. U obývacího pokoje nebyl kladený důraz na jeho velikost, ale především na útulnost. Nejen užitím světlých barev dnes dýchá klidem a vlídností. Ničeho není moc, ani málo.

Dům v prudkém svahu má i tělocvičnu, slouží rodině se čtyřmi dětmi

Prostorná kuchyň s řadou úložných prostorů je dokonale připravená vyhovět svým zařízením i velmi náročnému a vášnivému kuchaři. Je vybavena spotřebiči Miele, dvěma chladničkami i troubami, a dokonce i dvěma dřezy a takzvaným šokerem neboli šokovým zchlazovačem. Samozřejmě dům nepostrádá ani technickou místnost s kotlem, místnost určenou pro domácí práce s prádelnou a dvougaráž.

Téměř na sklonku finálních úprav domu Martina Franka velmi potěšila reakce majitele, který dům v nové podobě prvně navštívil. Dosud totiž architekt vše projednával jen s majitelkou. Reakce byla jednoznačně nadšená! Manžel ocenil hřejivost a útulnost prostředí a dům se mu líbil tak, že se nastěhoval okamžitě, ještě před definitivním dokončením.

Podkrovní byt „nafouklo“ vše bílé, výmalba, trámy, podlaha i nábytek

Slovo architekta

„Přístup k rekonstrukci a novostavbě je odlišný. Rekonstrukce vás nutí ohlížet se a částečně se přizpůsobovat stávajícímu stavu – konstrukci, stylu domu, pokud jej má, nebo objemu a současně vás také pozitivně navádí, směruje na novou a mnohdy nečekanou cestu, kam se můžete vydat. Klade vám nové otázky, které vás při novostavbě nenapadnou, na které můžete tentokrát odpovědět novým, jiným jazykem. Můžete využít zdánlivé počáteční nedostatky a udělat z nich přednosti, jít jinou cestou,“ vysvětluje architekt Martin Frank ze studia Deconcept.

