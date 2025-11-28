Aby mohl architekt naplnit všechny záměry majitelů, musel dům především zvětšit. Došlo na celkovou rekonstrukci a částečnou přístavbu domu včetně kompletní adaptace přilehlého pozemku se zahradou i přírodním jezírkem, o niž se postarala zahradní architektka Zuzana Mojdlová ze studia Green Nora.
Při navrhování nového vzhledu se musel Martin Frank utkat s komplikovanou dispozicí, s malými místnostmi i nedobře využitým prostorem. Víceúrovňový interiér se právě touto členitostí stal pro architekta výzvou a inspirací současně.
Práce s rozdílnými úrovněmi byla velmi náročná, ale poskytla i líbivé a originální druhotné efekty. Výškový chaos se stal pro architekta odrazovým můstkem. Minus domu se jeho tvůrčí dovedností proměnilo v plus.
Využitý prostor
Nyní je dům praktický a přitažlivý svou přívětivostí. Také stylově i barevností se liší od interiérů, v nichž rodina dosud pobývala. Došlo k logickému uspořádání jeho dispozice i efektnímu provzdušnění.
Využitím podkroví se autor propracoval až do střechy a celá jižně orientovaná strana domu i s terasami se dostavovala, zhruba 3,5 metru v celé šířce, částečně se rozšířila i západní strana domu. Jinak by nebylo možné vytvořit tak prostornou kuchyň s bohatým příslušenstvím ani prostornou jídelnu či pracovnu ženy.
Dostavbou se také upravil poměr proporcí jednotlivých částí domu a rozumně se naplnila jejich funkčnost. Zvětšil se a otevřel obývací pokoj, nevzhledný komín se proměnil v efektní příčku se zásobníkem dříví a průhledným krbem.
Součástí domu je dnes i malý samostatný byt dcery, momentálně studující v zahraničí. Také ona má úchvatný výhled a přímý vstup na terasu a do zahrady k bazénu. V nemovitosti jsou dvě oddělené ložnice pro majitele domu s vlastními koupelnami, šatnami i pracovnami a stejně komfortně koncipovaný prostor pro hosty s ložnicí a samostatnou koupelnou. Vše je racionálně uspořádané, vše na sebe perfektně navazuje, čímž vynikne členitý interiér.
Kuchyň se šokovým zchlazovačem
Pohledy z různých úhlů a míst obnažují podmanivé efekty vrstevnatého prostoru a jeho atraktivní detaily. U obývacího pokoje nebyl kladený důraz na jeho velikost, ale především na útulnost. Nejen užitím světlých barev dnes dýchá klidem a vlídností. Ničeho není moc, ani málo.
Prostorná kuchyň s řadou úložných prostorů je dokonale připravená vyhovět svým zařízením i velmi náročnému a vášnivému kuchaři. Je vybavena spotřebiči Miele, dvěma chladničkami i troubami, a dokonce i dvěma dřezy a takzvaným šokerem neboli šokovým zchlazovačem. Samozřejmě dům nepostrádá ani technickou místnost s kotlem, místnost určenou pro domácí práce s prádelnou a dvougaráž.
Téměř na sklonku finálních úprav domu Martina Franka velmi potěšila reakce majitele, který dům v nové podobě prvně navštívil. Dosud totiž architekt vše projednával jen s majitelkou. Reakce byla jednoznačně nadšená! Manžel ocenil hřejivost a útulnost prostředí a dům se mu líbil tak, že se nastěhoval okamžitě, ještě před definitivním dokončením.
Slovo architekta
„Přístup k rekonstrukci a novostavbě je odlišný. Rekonstrukce vás nutí ohlížet se a částečně se přizpůsobovat stávajícímu stavu – konstrukci, stylu domu, pokud jej má, nebo objemu a současně vás také pozitivně navádí, směruje na novou a mnohdy nečekanou cestu, kam se můžete vydat. Klade vám nové otázky, které vás při novostavbě nenapadnou, na které můžete tentokrát odpovědět novým, jiným jazykem. Můžete využít zdánlivé počáteční nedostatky a udělat z nich přednosti, jít jinou cestou,“ vysvětluje architekt Martin Frank ze studia Deconcept.
