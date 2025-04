Interiér Hana Davidová renovovala a zařizovala pro sebe. „Vše bylo v původním stavu. Zachovala se krásná dřevěná podlaha v obývacím pokoji, kamenná podlaha v chodbě, všechny dveře, okna. Já jsem doplnila dřevěnou podlahu do ložnice. Parkety v obývacím pokoji se jen brousily a olejovaly tak, aby měly stejný odstín nové i ty sto let staré,“ popisuje Hana Davidová z ateliéru Flat White architekti.

Nejprve se však musel byt zrekonstruovat po technické stránce, což vyžadovalo nové rozvody elektřiny a výměnu všech instalací. Zásadní význam pak měla změna dispozice. Velký pokoj s balkonem dnes zahrnuje i kuchyni, která byla původně v pokoji směrem do vnitrobloku. Tam autorka proměny naopak umístila ložnici a šatnu.

Nová tvář

Architektka si postupně vytvořila dámský budoár, který v tu dobu naprosto vyhovoval současnému životnímu stylu a jejím potřebám. Historické prostředí mu navíc dodalo neopakovatelnou atmosféru.

Zcela moderní tvář dostala koupelna. Původně v ní byla vana, elektrický bojler a umyvadlo s pračkou. Originální secesní dlažba byla jen pod vanou. Architektka se proto rozhodla celou koupelnu změnit.

„Na podlaze jsem nechala udělat terazzo, k tomu sprchový walk-in a umyvadlo s velkým pultem, které později doplnila skříňka. Pračku a plynový kotel jsem nově umístila do šatny, kterou jsem vytvořila v severním pokoji, tedy vedle ložnice. V šatně je vše, co by v obytném prostoru zbytečně překáželo. Tam už není potřeba žádná jiná šatní skříň ani komoda,“ upřesňuje.

Tím se nevelký byt provzdušnil a umožnil vyniknout solitérním kusům nábytku a pečlivě vybraným doplňkům.

Kuchyň, srdce domova

Velmi příjemně působí kuchyň v kombinaci bílé a černé barvy. Vysoká část s dřezem pochází z Ikey, ale je doplněná o atypické prvky, jako je například corianová pracovní deska a podstavný dřez.

Kuchyňský ostrůvek je dělaný na míru od truhlářů z firmy Lugi, s nimiž Hana Davidová ráda a často spolupracuje. Desku má také z bílého corianu. „Někomu se zdá nepraktický, ale já vím, že když se o něj člověk umí starat, vydrží věky krásně bílý,“ vysvětluje svou volbu.

Varná indukční deska Asko má integrovaný odsavač a při vaření odstává páru do sebe, přes filtr vydechuje soklem čistý vzduch. Je to designový kousek, který umožnil zachovat čistý prostor nad ostrůvkem a zavěsit sem světla Flowerpot od &Tradition. Že se vyplatí investovat do kvalitního designu, potvrzují i barovky od značky HAY, které má majitelka již léta a nemůže si je vynachválit. Jak říká: „Pořád jsou pohodlné a elegantní.“

Vzdušnost a světlo

Původní stylové prvky nabídly možnost kombinace s moderním designem, což dodalo celému interiéru novou energii. Nejvíc je to patrné na otevřeném prostoru, kde kuchyně přechází v obývací pokoj. K souznění a vyvážení jednotlivých komponentů přispělo i obložení, které navazuje na původní historická okna. Jelikož bylo ve špatném stavu, nechala majitelka udělat repliky. Stejně tak vymyslela a nechala vyrobit veškeré podlahové lišty. Prostor pocitově odlehčuje současný jednoduchý nábytek a doplňky.

Hana ráda sbírá hezké lampy. Nad pohovkou je například nástěnná lampa od značky Flos 265 od Paola Rizzatta z roku 1973. Na knihovně pod televizí stojí lampička Panthella od Louise Poulsena.

Knihovnu pod televizi vyrobili v Master and Master na míru v barvě, kterou si architektka přála. Je ošetřena stejným olejem jako dřevěné parkety. K pocitu vzdušnosti přispívají i zvolené barvy, bílá, šedá a jemné pastelové odstíny. Oživují je výrazné barevné akcenty v podobě barových židlí, osvětlovacích těles a obrazů.

Nechybí ani několik vzrostlých pokojových rostlin. „Je moc příjemné vnímat v interiéru zeleň, takže jsme ráda, když je na ni místo tam, kde se jí daří, což se v tomto jižním pokoji povedlo,“ dodává architektka.

Život jde dál

Jak čas plynul, z dámského budoáru se stal domov pro dva a přibyla i holčička. Změny se pak projevily především v ložnici. I tady je znát vztah architektky k zajímavým svítidlům. Jako noční světla slouží lampičky značky Foscarini, kruhový lustr nad postelí je od Delta Light.

„Když se nám narodila dcera, vytvořila jsem v ložnici dětský koutek s tapetou Ferm Living, s postýlkou a přebalovacím pultem v zelené barvě. Stále tam byl dostatek prostoru,“ říká Hana Davidová.

A přestože je byt vymazlený do detailu, bylo jasné, že rozrůstající se rodině nemůže stačit. Zachytili jsme však jeho periodu, kdy ožil a může být inspirací pro všechny, kteří mají rádi jak klasickou architekturu, tak moderní design.