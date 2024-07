Proměna bytu po rodičích dopadla skvěle, majitel ocenil i perský koberec

V třípokojovém bytě v činžovním domě z první republiky bydlí tříčlenná rodina, Matouš, Monika a jejich syn Jonáš. O jiné adrese rodiče malého syna neuvažovali. Podobnou by totiž v Liberci těžko hledali, pár minut do centra, k přehradě i do lesa.

Na stěnách okolo linky je použitá matná stěrka Magic Touch, obklad stěny nad pracovní deskou je z keramického obkladu, židle Academy Connubia.

„Jakmile jsme se po nedávné přestavbě nastěhovali ,z minuty na minutu´, hned jsme se cítili jako doma. Z rekonstrukce mám výborný pocit. Projevuje se to tak, že přijdu domů a jsem tu rád. Nic nás neruší, neříkáme si, že něco mělo být jinak. Za tři roky provozu se nic nemuselo předělávat či opravovat. To je myslím největším oceněním pro architekty,“ chválí Matouš.

V bytě se narodil, vyrůstal a donedávna v něm žila jeho maminka. Když se povedlo pořídit pro ni menší byt o patro níž, provedli výměnu.

„Její původní byt byl přitom normálně obyvatelný, ale současným parametrům bydlení nevyhovoval dispozičně ani vybavením. Z původního 3+1 se povedlo vytvořit prostorné komfortní 3+ kk,“ komentuje přínos rekonstrukce její autor Jakub Šulc z libereckého Cozy studia.

Kompletní proměna včetně výměny rozvodů plynu, elektřiny a vody, repasí špaletových oken, dveří a parket trvala půl roku. Majitelé ji původně plánovali v budoucnu, zatím si přáli novou kuchyň s tím, že další úpravy dispozice dořeší sami. Ve finále však rozšířili zadání na celý byt. Na míru je pohovka, postel, vestavěný nábytek i pár uměleckých děl. Manželům dávalo smysl svěřit vše jedné firmě, nemuseli náročně a dlouho zařizovat interiér věcmi z různých obchodů.

Na volbě záleží

Multifunkční prostor vznikl spojením dvou místností. Kuchyňská linka na míru i TV stěna jsou vyrobené z lamina Egger v dekorech dub, kašmírově šedá a Stone Grey. V pozadí repasované desítky let staré křeslo.

Autory návrhu vybrali na základě vlastního výběrového řízení. O „prvenství“ bojovala u majitelů ještě čtyři další studia. Nerozhodovala primárně cena, roli nehrál ani fakt, že se Matouš s majitelem studia Jakubem Šulcem zná.

Ten k tomu dodává: „Oba jsme muzikanti, dokonce jsme kdysi společně vystupovali na jednom pódiu. Každý se svojí skupinou, každý v roli frontmana.“

Manželé totiž v první řadě ocenili přístup studia k zadání: podobné naladění, naslouchání a vnímání designu, propojování starého s novým. Návštěva firemního showroomu je definitivně přesvědčila o tom, že chtějí rekonstrukci řešit právě s touto firmou. Ve studiu jsou přesvědčení, že prostor je nekonečný, že existuje nekonečné množství variant, jak jej přetvářet a členit.

Matouš k tomu dodává: „Nejvíc času jsme trávili právě nad možnostmi dispozičních změn. Během rekonstrukce jsme bydleli v bytě našeho kamaráda. Obden jsme se chodili dívat na stavbu. Měl jsem svůj stavební dozor a dobře jsme vybrali i malou spolehlivou prováděcí firmu.“

Chytrá výměna pozic

Po odstranění příčky se vešla vana, sprcha i zázemí domácích prací. Velkoformátový keramický obklad a dlažba, umyvadlová deska z lamina hraněná voděodolným lepidlem.

Návrh od začátku počítal s tím, že přibude další člen rodiny, což se před několika měsíci také stalo. Výrazná proměna a přeskládání dispozice přinesly rodině moderní komfort a úložné prostory. Bez stavebních zásahů, přemisťování dveřních otvorů a osazení překladů nad zvětšené otvory by to nebylo možné.

Otevřený obytný prostor vznikl odstraněním příčky mezi obývacím pokojem a ložnicí (místo ní je teď kuchyň). Zazděním dveří (dříve propojovaly obývací pokoj s pokojem) se vygeneroval prostor pro současnou ložnici přístupnou ze vstupní haly. Dětskému pokoji a šatně pak uvolnila místo bývalá kuchyň.

Vybouráním další příčky se povedlo vyšetřit dvakrát větší plochu pro koupelnu s vanou, sprchovým koutem a zázemím pro pračku, sušičku atp. Bourání neunikla ani předsíň s původní spíží. Odměnou je prostorná vstupní hala s úložným místem v několika vestavných skříních. Barvy a materiály nechali majitelé na interiérovém studiu.

Bourání neunikla ani předsíň s původní spíží. Odměnou je prostorná vstupní hala s úložným místem v několika vestavných skříních.

Matouš na otázku, kdo u nich doma víc „řeší“ interiéry, odpovídá: „Se ženou jsme se shodli na tom, co tady chceme. Design však víc prožívám já. V mém vidění světa (ale i ve vidění tvůrců návrhu) občas převládlo opojení stylem. V ten moment zasáhla Monika a usměrnila kreativní myšlenky. Respektovala, že chceme krásné věci, ale v několika detailech prosadila praktičtější řešení.“

Nábytek na zakázku včetně pohovky a taburetu, který lze zasunout pod kávový stolek, vyrobili ve firmě Design Studio Interier-O. V bytě je všechno nové, přesto je na první pohled patrná kontinuita s minulostí.

„Původní ráz bytu a autentické prvky jsme se snažili zachránit. Nepovedlo se to s litinovými radiátory. Firma, která provádí repasi, sídlí 400 km odtud. Retro křeslo měl bratr ve sklepě, tak jsem jej dal opravit a nově očalounit,“ vypráví Matouš.

S hudbou na koberečku

„Návrh nadčasového interiéru majitelé brzy schválili. Nebylo těžké najít styl definující osobnost rockera, který by zároveň vyhovoval i jeho manželce,“ komentuje Jakub Šulc.

Matouš, který je marketingovým ředitelem IT firmy, se škatulce brání a s úsměvem vysvětluje: „Nikdy jsem nebyl metalista. Myslím, že ani rockeři nemají byt plný lebek a kovových věcí. V tmavém bytě bych ani bydlet nechtěl. S Jakubem máme rádi jednoduchost, občas i úlety. Zařízení je decentní, pár prvků, které to rozstřelí, však máme.“

A pokračuje: „Muzika mě provádí celým životem, jsem nadšený amatér. Pocházím z muzikantské rodiny, rodiče se věnovali hudbě. Otec hrál výborně na kontrabas, maminka dodnes krásně zpívá. V mládí jsem ambice být profesionálem měl. Na vlastní kapelu ale nemám čas, občas jen hostuji s kamarády. To mi stačí. Doma posloucháme dobrou hudbu napříč žánry podle nálady, jazz, pop, tvrdou muziku i folk.“

PÁR ODSTÍNŮ ŠEDÉ Multifunkční prostor vznikl spojením dvou místností. Kuchyňská linka na míru i TV stěna jsou vyrobené z lamina Egger v dekorech dub, kašmírově šedá a Stone Grey. V pozadí repasované desítky let staré křeslo.

A jak muzika ovlivnila vzhled bytu? Koberec, který nechybí v žádné zkušebně či nahrávacím studiu, je nejen dekorativní záležitostí, ale i akustickým prvkem.

„Nevěřil jsem, že koberec perského typu projde přes moji laťku vkusu. Kdyby nám podobný pro představu nepůjčili z Cozy studia, nikdy bych si nemyslel, jak skvěle do konceptu zapadne a barevně jej oživí,“ konstatuje závěrem Matouš.