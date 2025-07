Luxusní byt v secesním domě v Praze vás ohromí nejen malovaným stropem

„Udělejte to tak, aby se mi to líbilo.“ Takové poněkud vágní zadání dostala od svého klienta Alice Dočkalová. Bylo o to těžší, že měla navrhnout interiér secesního bytu jen pár kroků od...