Majitelé bytu si přáli zachovat původní prvky a přidat retro styl

V celém bytě na vás dýchne minulost v podobě repasovaných dubových parket a kombinace nových kusů nábytku a jejich repasovaných starších kolegů patří k hlavním bodům koncepce celé rekonstrukce.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Bydlení mezi panely.

Do poměrně úzké kuchyně s oddělenou spíží se vešlo vše, co je dnes pro moderní vaření potřeba. Nábytek v odstínu světle šedé a především prosklení horních skřínek evokuje retro styl. Bílé skleněné svítidlo nad jídelním stolem v bytě zůstalo po původních majitelích.

„Dodali jsme mu jen nový černý textilní kabel, porcelánovou objímku a svítidlo svými tvary do interiéru krásně zapadlo. Originální autorský jídelní stůl s bílošedým retro vzorem je ukotvený do zdi, aby byl daný prostor co nejlépe využitý. Stůl se tak využívá především na snídaně a rychlé večeře po návratu z práce,“ dodává Andrea Jandová.

Knihovna na míru

Hlavní obytný prostor je rozdělený na zónu jídelní a zónu obývací s kontrastní červenou rohovou sedací soupravou. Celou jednu stěnu pokoje pokrývá tapeta s výrazným retro vzorem v jemných béžových odstínech. Knihovna v kombinaci bílé a dekoru dubového dřeva s uzavřenými boxy a dalšími úložnými prostory v její spodní části je vytvořena na míru, zahrnuje i bar.

Masivní rozkládací dubový stůl pro případnou větší společnost „odlehčují“ koženkové židle s kovovým podnožím připomínající populární chromový trubkový nábytek z první poloviny 20. století.

Televizní skřínka je rovněž truhlářským výrobkem na míru odpovídajícím požadavkům klienta na umístění audio a TV sestavy. Na stěnách visí fotografie z cest majitelů v jednoduchých rámech s paspartou. Ve velkorysém obývacím pokoji se našel prostor i pro moderní krbová kamna.

Houpačkového slona našli na půdě

Dětský pokoj pro dva malé piráty má i moře vytvořené ze dvou pruhů horizontálně položených tapet značky Lavmi. Velká matrace před lůžkem slouží nejen jako záchranná síť v případě pádu z postele, ale i ke hraní a odpočinku během dne.

„Houpacího slona jsme našli na půdě. Dali jsme mu jen nový stylový nátěr a hračka tak ožila pro další generaci. To je jedna z věcí, kterou mám na této práci opravdu ráda.“ říká Andrea Jandová.

A pokračuje: „Ač jsem se profesně původně věnovala něčemu jinému, design interiérů mě v průběhu času pohltil natolik, že jsem se rozhodla absolvovat studium tohoto oboru na Design škole v Praze. Od roku 2017 se mu tak plně věnuji. Navrhuji vzdušné a plně funkční interiéry, a to vždy s ohledem na přání a představy svých klientů.“

Ve svých návrzích ráda kombinuje nové se starým, využívá nejnovější trendy v oboru a pracuje s tradičními materiály. „Za nedílnou součást designu interiéru považuji zeleň v jakékoli podobě a snažím se tak vždy začlenit rostliny do autorského nábytku, umisťuji je do nevšedních míst, nádob i kompozic. Zkrátka dostanu zeleň i do prostor, kde pro ni zdánlivě není místo,“ dodává na závěr Andrea Jandová.

