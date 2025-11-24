Byt na Letné omráčí surovým betonem. Dřevěný box nahradil příčky

Ukázkou radikální přeměny je vícepokojový byt v Praze na Letné v domě z vyzděného železobetonového skeletu. Během proměny získal otevřenou dispozici. Autorkou atraktivní, velmi moderní a nevšední image nového interiéru je architektka Markéta Bromová ze studia Markéta Bromová architekti.
Interiér ohromí takzvaně na první dobrou především kombinací nevšedních materiálů. Nelze přehlédnout obklad ostrůvku z patinované mosazi (Demoworks) či zelenou barvu dubového boxu, nevšimnout si nejde ani podlahy a stropů z betonu. Z betonu je vyrobena i pracovní kuchyňská deska (Burnig Vibe), v níž je důmyslně skryt prostup do sorteru třeba pro bioodpad. | foto: Veronika Raffajová

Studio Markéty Bromové se snažilo naplnit přání klienta, a tak trochu se dostalo do podobného dilematu, které v národní báchorce Chytrá horákyně řešila Manka.

Jak vytvořit jeden otevřený prostor z 97 m2 bytu tak, aby mezi jednotlivými místnostmi nemusely být dveře, ale přitom člověku zůstal zachován pocit, že jsou místnosti od sebe odděleny? Klient si totiž přál počet dveří omezit na minimum. A to se studiu opravdu skvěle podařilo!

Surovější charakter byl žádoucí

„Celý prostor jsme se snažili očistit a využít stávající konstrukční a technické parametry bytu. Stropní konstrukce železobetonových průvlaků s žebírky byla také přiznána. Díky tomu dostal byt surovější charakter,“ vysvětluje architektka Markéta Bromová.

A pokračuje: „Nosným tématem konceptu byl výběr podlahy, která měla být v celém bytě jednotná, tedy i v koupelnách a ve sprchových koutech. Jednou z možností byla teracová podlaha, ale po statickém posouzení jsme se s klientem rozhodli pro broušenou betonovou stěrku.“

Panelákovému bytu, který vám vyrazí dech, vévodí betonové sloupy

Aby se místnosti jednotlivě vyčlenily, došlo na koncept takzvaného vkládání boxů do otevřeného prostoru. Tímto způsobem se také oddělila soukromá část bytu od společenské. Vkládané boxy mají svůj osobitý charakter z různých materiálů i struktur.

Centrem je kuchyň

Hlavním dělicím prvkem prostoru se stal zelený vroubkovaný box, který v sobě skrývá část kuchyně s chladničkou, myčkou i vestavnou troubou, také šatní skříně v ložnici nebo skříň, která je u vstupu.

Malá technická komora a dvě vestavné šatní skříně jsou umístěny hned u vstupu do interiéru. Jedna je zakomponovaná v tmavém obložení, které za rohem přechází v knihovnu, druhá v zeleném boxu. Centrální prostor tvoří kuchyň s ostrovem obloženým patinovanými mosaznými panely. Ostrov má pracovní plochu vytvořenou z betonu a jsou v ní důmyslně schované prostupy do sorteru, například pro bio odpad.

Odvážným vybouráním příček dostal architekt světlo do celého bytu

Ložnice má svůj prostor za zeleným boxem a je do ní možné vstoupit ze tří míst. K dalšímu členění prostoru architektka využila stávající mohutné komínové těleso, které je skryto za čelem lůžka. Mezi hlavní koupelnu a ložnici byla zasazena průchozí knihovna.

Druhá polovina bytu je bez jakéhokoliv dělení i příček. Prostor je vymezen jídelně s obytnou částí. Také do této zóny bytu byla vetknuta malá koupelna s umyvadlem, sprchou a klozetem určená návštěvám. Vstup do ní vede přímo ze zádveří bytu.

Průhledy, které vznikly odstraněním většiny příček, působí překvapivě právě díky zdařilému propojení mnoha aplikovaných materiálů. Jistou brutálnost betonových ploch a napětí krotí kontrast elegantní barevnosti a efektního zpracování povrchů. Smířlivost sem vnášejí přívětivé detaily, například masivní dřevo, kruhové tvary sprch, vypínačů či zrcadla, sladěné obrazy.

Minimalistický mezonet v Podolí obnažily architektky až na beton

Slovo autorky

„Jednou z možností sjednocení celku byla teracová podlaha, ale po statickém posouzení jsme se s klientem rozhodli pro broušenou betonovou stěrku,“ dodává k zakázce architektka Markéta Bromová ze studia Markéta Bromová architekti.

„Spolu s kolegyněmi se snažíme k zadání nalézt přístup, kdy si definujeme hlavní priority a stěžejní charakteristiky nebo momenty prostoru. Tvůrčí proces je pro nás cesta. Nechceme svými návrhy klouzat po povrchu. V tom nespatřujeme smysl naší práce. Baví nás hledat základní principy prostoru a objevovat další možnosti materiálů a snad s nimi i experimentovat. Je pro nás důležitý jak celkový koncept a komplexní přístup k celému zadání, tak i detail, který je při realizaci interiérů podstatný.“

