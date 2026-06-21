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Žádné barvy, jen čistý minimalismus. Pražský byt prošel radikální proměnou

Lenka Weberová
Striktní minimalismus a absolutní absence barev definují nový interiér pro čtyřčlennou rodinu od studia edit! architects. Projekt postavený na kvalitě prostoru, hře světla a polotransparentních materiálech vytváří tiché útočiště uprostřed dynamického světa.
Striktní minimalismus a absolutní absence barev definují nový interiér pro...

Striktní minimalismus a absolutní absence barev definují nový interiér pro čtyřčlennou rodinu od studia edit! architects. | foto: edit! architects – Jan Pernekr

Návrh dokazuje, že i radikálně úsporná estetika může plně vyhovovat provozním...
Projekt postavený na kvalitě prostoru, hře světla a polotransparentních...
Základním požadavkem investorů bylo vytvořit útočiště, které bude fungovat jako...
Zadání však bylo v kontextu rodinného bydlení neobvyklé: striktní minimalismus,...
15 fotografií

Základním požadavkem investorů bylo vytvořit útočiště, které bude fungovat jako záměrná protiváha k hektickému tempu okolního města. Zadání však bylo v kontextu rodinného bydlení neobvyklé: striktní minimalismus, úplná absence barev a vyloučení tradičních dekorativních předmětů.

„Naším úkolem bylo najít rovnováhu mezi tímto asketickým nárokem a potřebami běžného provozu domácnosti. Architektonické řešení se proto nesoustředí na dekor, ale na kvalitu samotného prostoru a distribuci přirozeného světla,“ vysvětlují architekti ze studia edit! architects.

Srdcem bytu je obývací pokoj, který se skrze velkoformátové prosklení otevírá na terasu s výhledem do zeleně. V letních měsících lze prosklenou stěnu zcela otevřít, čímž se obytná plocha fakticky rozšiřuje na celkových 62 metrů čtverečních.

Estetická integrita

Interiér je důsledně komponován v monochromatické škále bílých a šedých tónů. Právě absence barev a dekoru záměrně přenáší pozornost na textury materiálů a tvarosloví solitérního nábytku, který v prostoru funguje jako ústřední vizuální prvek.

V rámci celkového konceptu představují mírnou výjimku pouze dětské pokoje. Do nich autoři vnesli jemné akcenty v tlumených barvách v podobě vestavěných policových systémů na míru, které dodávají prostoru hravost, aniž by narušily estetickou integritu celého návrhu.

Striktní minimalismus a absolutní absence barev definují nový interiér pro čtyřčlennou rodinu od studia edit! architects.
Návrh dokazuje, že i radikálně úsporná estetika může plně vyhovovat provozním nárokům moderní domácnosti.
Projekt postavený na kvalitě prostoru, hře světla a polotransparentních materiálech vytváří tiché útočiště uprostřed dynamického světa.
Základním požadavkem investorů bylo vytvořit útočiště, které bude fungovat jako záměrná protiváha k hektickému tempu okolního města.
Zadání však bylo v kontextu rodinného bydlení neobvyklé: striktní minimalismus, úplná absence barev a vyloučení tradičních dekorativních předmětů.
15 fotografií

Světlo jako stavební prvek

Klíčovou výzvou bylo prosvětlení vnitřních částí dispozice, které nemají přímý kontakt s fasádou. Architekti situaci vyřešili pomocí dělicí příčky z profilitu.

Tento polotransparentní materiál odděluje technické zázemí od obytné zóny, přičemž funguje jako přirozený světlovod. Díky své specifické struktuře propouští měkké denní světlo hluboko do bytu, aniž by narušil soukromí jednotlivých zón.

Eliminace vizuálního šumu

Maximální přehlednost bytu zajišťuje na míru vyrobený úložný systém. Ten je integrován do souvislých ploch, které lícují se stěnami a tvoří s nimi jednotný celek. Tyto kompaktní vestavby soustřeďují veškeré provozní potřeby rodiny do nenápadných bloků.

„Důsledným využitím vestavěných systémů jsme eliminovali vizuální šum, který v běžných domácnostech vytváří drobné předměty a neukotvený nábytek. Interiér tak zůstává přehledný a umožňuje volný pohyb bez rušivých vjemů,“ doplňují architekti.

Návrh dokazuje, že i radikálně úsporná estetika může plně vyhovovat provozním nárokům moderní domácnosti.

edit! architects

Žižkovský edit! vznikl v roce 2010. Studio se věnuje projektům různých měřítek od architektury a urbanismu až po interiéry a dočasné instalace a nabízí komplexní uchopení všech projekčních činností, které souvisejí s realizací – včetně povolení, autorského dozoru a managementu stavby.

Ve formě generálního projektanta spolupracuje firma se stálým okruhem specializovaných projektantů, nabízí odborné posouzení stavebních a investičních záměrů a zpracování přípravy výběrového řízení.

Podle majitelů je edit! především proces hledání rovnováhy mezi zadáním, regulacemi a rozpočtem s důrazem na kvalitu. Tým má zkušenosti s přednáškovou činností a vedením workshopů.

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