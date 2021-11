Proměna žižkovského bytu respektovala uměleckou profesi majitele

Historicky původní dispozice bytu, dva pokoje a kuchyně, byla některým z předchozích majitelů změněna na tři pokoje s kuchyní v chodbě. Tento stav novému majiteli nevyhovoval, byt byl tedy pro něj upraven přesně podle jeho požadavků.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Bydlení mezi panely.

Proměny bytu se ujala architektka Helena Míková Hexnerová.

Poznámka: fotografie vznikly ještě před nastěhováním majitele.

Vstup do všech místností

Hlavním záměrem bylo kuchyňskou linku z chodby přesunout do jednoho z pokojů, který by zároveň sloužil i jako ateliér a pracovna. Původní dispozice měla vstup do všech místností z centrální chodby.

Jedna z místností měla již v době koupě tohoto bytu vchod z chodby zazděný a byla přístupná pouze z „parádního“ rohového pokoje. To umožnilo umístění kuchyňské linky v její zadní části.

Průchod mezi ateliérem a „parádním“ pokojem nechala architektka rozšířit. V nejmenším pokoji, kde byla původně kuchyň, vznikla nově ložnice. Přáním majitele bylo také samostatné WC, které se z koupelny přesunulo do původní spíže.

Vrátit bytu původní noblesu

Byt byl po částečné (a nešťastné) rekonstrukci, takže původní špaletová okna a dřevěné dveře i podlahy nahradily bohužel levné novodobé materiály. Záměr tak byl jasný: vrátit bytu původní noblesu z dob jeho vzniku a použít adekvátní materiály.

Okna a dveře byly proto vyrobené na míru. U dveří navrhla architektka nadsvětlík, aby se prosvětlila chodba i koupelna. Vstupní jednokřídlé dveře rovněž nahradila replika původních dvoukřídlých.

Mírně industriální vzhled bytu dodávají opískované litinové radiátory, dubová průmyslová mozaika a betonová stěrka na podlaze v kuchyni, v koupelně a WC samozřejmě i na stěnách. Při rekonstrukci byla na zdech odkryta vrstva původní malby, která na jedné stěně zůstala zachována, funguje tak jako dekorace bytu.

Vizitka Ing. arch. Helena Míková Hexnerová založilav roce 2010 Ateliér Míková Hexnerová. Na Fakultě stavební ČVUT vyučuje budoucí architekty. Je členem asociace pro urbanismus a územní plánování, členem České komory architektů a Obce architektů. Ve svých návrzích preferuje jednoduchost, účelnost a čistotu stylu. Spolupráce s klientem je pro ni vždy výzvou. Hledání výsledné podoby skrze vzájemnou komunikaci a inspiraci dává možnost vzniknout projektům, které mají přesah a duši.

Kancelář spojil majitel s kuchyní, má tak i při práci přehled o tom, co se děje v troubě nebo na plotně...

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Bydlení mezi panely.