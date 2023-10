Byt po rekonstrukci zaplavila Skandinávie a italský i český design

Svůj historický ráz pražských Vinohrad si dům zachoval, jeden z bytů však dnes „voní“ novotou naplněnou italskými výrobky ve spojení s nádechem studených barev severu.

Architektka Klára Valová ráda kombinuje černou a bílou.

Dispozice bytu nebyla na začátku rekonstrukce ideální, proto se stalo pro architekty ze studia SMLX velkou výzvou, jak bude byt nakonec uspořádaný.

Původně byla koupelna spojená s ložnicí, ale majitelé toto řešení nechtěli. Naopak, přáli si koupelny dvě. Architekti postupovali, jako by byl byt jejich vlastní, dispozici řešili prakticky a měli jasnou vizi, jak bude byt ve výsledku vypadat.

Veškeré změny znamenaly kompromis. Větším koupelnám i dvěma pracovním stolům, což byl hlavní požadavek majitelů, musel ustoupit úložný prostor. Byl to boj o každý centimetr, výsledné uspořádání však vedlo ke spokojenosti architektů i požadavků majitele.

Staré, nebo nové?

Byt je pomyslně rozdělený na dvě části. Na obytnou denní část pro návštěvy a soukromou část s ložnicemi. Tuto druhou část lze uzavřít za velké, dvoukřídlé dveře, které vás přivedou do obývacího pokoje s kuchyní.

Mnohé se zde může zdát původní, ale není. Okna i dveře jsou repliky, které plní nároky na současnou funkčnost a technické parametry, ale zároveň zachovávají ráz historického vinohradského bytu.

Detail dřezu s černou baterií

Na ten navazuje také dřevěný obklad podél stěny, který plní i praktický úkol: zakrývá totiž moderní radiátory, které se nehodí k celé skladbě bytu, a zároveň, spolu s jemnou stěrkou na stěnách, místo velkých kusů nábytku, obklad pokoj zútulňuje.

Sever v drobných detailech

Obývací prostor je spojený, jak je dnes zcela běžné, s kuchyní. Vévodí mu dvě pohovky, aby měl každý z partnerů vlastní. Podmínkou bylo i to, aby se mohly stát dočasným lůžkem pro návštěvy.

Ve výklenku po zazděných dveřích je pracovní stůl s výhledem do velké podsvícené fotografie, která slouží i k nepřímému osvětlení místnosti. Tento obraz, stejně jako další drobné doplňky, svícen z paroží, polštářky a kožešiny, je laděný do severského stylu.

„Klient si přál severský styl, navíc je to současný trend. Když ho však omrzí a bude chtít změnu, stačí nahradit drobné doplňky a může mít úplně nový styl,“ říká architektka Klára Valová ze studia SMLXL, která měla celou rekonstrukci „pod palcem“. Byt i díky replikám a chladným tónům barev představuje vinohradsko-severskou klasiku.

Z dlažby vystupuje kuchyňský ostrůvek ze stejného materiálu, takže vypadá, jako kdyby vyrůstal z šedivé podlahy.

Odkud roste kuchyňský ostrůvek?

V bytě v podstatě není použité dřevo v přírodních barvách. „Žádoucí byly chladné odstíny, proto bylo dřevo mořené do šedomodrých barev, které zdobí celý byt. Jednoduše jsme chtěli, aby vyniklo hlavně v tomto atypickém zbarvení,“ vysvětluje architektka svůj záměr.

Přírodní dub zůstává pouze na vícevrstvé prkenné podlaze, která plynule propojuje obývací část s kuchyní. Z praktického hlediska je u pracovního pultu v podlaze část, kde je použitá dlažba, z níž vystupuje kuchyňský ostrůvek ve stejném materiálu. Takže vypadá, že vyrůstá z šedivé podlahy.

„Ostrůvek byl nejkomplikovanější. Vše vypadá naprosto čistě a jednoduše, ale docílit toho bylo složité. Chtěla jsem, aby to vypadalo jako subtilní kostka, bez výstupů a viditelných podpěr. Opravdu šikovní řemeslníci však složitý úkol perfektně zvládli,“ říká s úsměvem Klára Valová.

Konečně i pisoár

Pisoár bývá v tuzemských domácnostech vzácnou výjimkou, zde si jej majitel přímo vyžádal.

Obytné prostory uvozuje menší vstupní hala, která svou plochou ustupuje velké toaletě. Jedním z požadavků majitelů byl totiž pisoár, proto musel být tento prostor zvětšen.

Vstupní část pak krášlí italský radiátor v podobě černého industriálního oválu. „Pokud topení mělo být nezakryté, chtěli jsme, aby bylo součástí interiéru, ne pouze funkční prvek,“ upřesňuje architektka.

Technická místnost je schovaná u kuchyně, kde je pračka a sušička, včetně úložného prostoru pro úklidové prostředky a také kondenzační kotel. Poslední součástí společné části jsou balkony. První, malinký, je dokonce původní a vstup do něj vede ze vstupní chodby. Druhý (a větší) je u obývacího pokoje.

Uzavřené soukromí

Za dvoukřídlými dveřmi je chodba se vstupy do soukromých pokojů a koupelen ozdobená jen velkým, ručně vyrobeným lustrem ve tvaru písmene T ze studia Lambert & Fils z Montrealu. Je zde ložnice majitelů, kde je „mnoho muziky“ na malém prostoru: pracovna, úložný prostor i lůžka.

Místnost je rozdělena polopříčkou sloužící pro umístění televize a zároveň oddělující místo pro spánek od pracovního stolu a šatny.

Pohled do ložnice

„Z ložnice mám velkou radost! Je skutečně zajímavá, ale nejlépe vynikne na místě, není možné ji přenést naplno na fotografie,“ vysvětluje architektka. Původně to měla být pouze ložnice se šatnou, ale čáru přes rozpočet udělal architektům požadavek na dva pracovní stoly, které by se oba do obývacího pokoje nevešly.

Ložnice jsou dvě, ta druhá prozatím není zařízená a čeká na své budoucí obyvatele. I proto tu jsou dvě koupelny, jedna rodičovská, druhá bude časem sloužit jako dětská.

Je mezi nimi vytvořený barevný kontrast, jedna je laděná do černé barvy a druhá naopak do bílé. Tmavá koupelna disponuje vanou, světlá sprchovým koutem. Oběma koupelnám dominují velká zrcadla: bílé variantě kulaté, černé naopak hranaté zrcadlo.

Ze severu do Čech

Celý byt je souhrou čistých linií, minimalismu a zároveň výrazných doplňků v severském stylu. Životní prostor rozšiřují sedací soupravy od nábytkářské společnosti Innovation Living, která hrdě sází na tradiční dánský design.

Investorem celého domu na Vinohradech je Italský majitel, jehož přáním bylo zakomponovat do interiérů bytů hlavně italské výrobky. Majitel tohoto bytu měl naopak požadavek na české značky.

Většina nábytku je tak vyrobená na míru u českých truhlářů a ve větších či menších detailech je zde i český podpis v podobě produktů dvou členů Asociace českého průmyslového designu.

Kování Terry v různém provedení

„Kliky lokální výroby byly jasná volba. Z vlastní zkušenosti jsem sáhla již poněkolikáté po značce M&T. Sama je mám ve svém domově. Majitel si vybral kliky Terry, které z čelního pohledu připomínají tenkou linku. Přes svůj hranatý vzhled jsou díky skvělé práci s materiálem velice pohodlné do ruky,“ popisuje architektka Klára Valová.

Pro efektní kontrast s bílými dveřmi zvolila architektka pro kliky i spodní rozety, které jsou také v hranatém provedení, s černým titanovým povrchem.

„Příjemný matný vzhled není jedinou předností titanových povrchů. Tou hlavní je jejich odolnost. Nejenže odolávají otěru a poškrábání, ale navíc si i po mnoha letech zachovají svůj hluboký černý odstín beze změny,“ vysvětluje Roman Ulich, hlavní designér české rodinné manufaktury M&T, která je se svými osmnácti dostupnými odstíny pro dveřní a okenní kování lídrem v oblasti povrchových úprav.

Kolekce svítidel Soap, která navrhl Ota Svoboda.

Nad jídelním stolem je pak umístěné svítidlo z kolekce Soap se sklem laděným do modré barvy od další české značky Bomma.

„Osvětlení je rozhodně důležité. Dokáže prostory krásné doladit, a pokud je klient otevřený tomu, že je to i dekorace, dává nám to větší prostor ve výběru. Kde to bylo jenom možné, zařadili jsme v rekonstruovaných prostorách české značky,“ říká architektka Valová.

Chladné tóny, hra se severskými doplňky i italská kvalita ve spotřebičích spojují pražský byt v nový domov. „Pravdou je, že na začátku nestálo úplně přesné zadání, přesto mě dokázalo nejednou potrápit. Výsledek však stojí za to a je ke spokojenosti všech stran, mé, investora a především majitele,“ dodává závěrem architektka Klára Valová.

Technické údaje Užitná plocha: 120 m2 Podlahová krytina: vícevrstvá prkna – dubová Vytápění: klasické radiátory, kondenzační kotel Subdodavatelé: Designové svítidlo: bomma, kolekce Soap

Domovní elektroinstalace: Hager, přístroje Berker

Dveřní kování: M&T, kliky Terry

Interiérové lampy: DCWéditions

Osvětlení: Lambert & Fils

Sedací souprava: Innovation Living

