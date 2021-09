Byt v půdní nástavbě dostal zlaté skříňky i dveře ve tvaru L

Pražská Letná je obecně skloňována jako ideální lokalita pro bydlení. Blízkost parků, občanská vybavenost i dopravní dostupnost láká mladé rodiny, které chtějí žít v centru města.

Kliknuitím na titulní stránku se dozvíte více o časopise Domov.

Takoví jsou též investoři, kteří v jedné ze zdejších ulic koupili byt v půdní nástavbě. Ta vznikla v 90. letech a bohužel si nesla spoustu neduhů typických pro toto období.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Domov.

Už žádné šikmé stěny

Největším úskalím bytu byla nevyhovující dispozice s několika šikmými stěnami a špatně využitelnou, ale prostornou chodbou. Investoři chtěli tento prostor s chladnou a příliš tmavou dlažbou proměnit na přívětivý vstup do bytu.

Kvůli šikminám bylo v dispozici několik hluchých a špatně dostupných míst. Ačkoliv má byt krásných 88 m2, působil tísnivě. Hlavní ideou se proto stalo dispozici otevřít a zvýšit její funkčnost, zvětšit obytný prostor a dát bytu nové a svěží barvy. Výhodou pak zůstala terasa o ploše 7 m2.

Řešení dispozice

Úkolu se v roce 2020 ujalo studio Artikul architekti. Prostor zbavilo nelogických míst a celkově se soustředilo na otevření dispozice a přeměnu bytu na současný standard bydlení. Byla zbourána příčka mezi obytnou kuchyní a chodbou, čímž se zrušila tmavá chodba s nadbytkem dveří.

Během demoličních prací objevili architekti uprostřed sádrokartonových příček dva ukryté ocelové sloupy, které tak musely být zpětně zapracovány do návrhu. Obytný prostor se zvětšil i o dříve dělenou předsíň.

Dnes je vstupní část oddělena od zbytku bytu pouze atypickou šatní skříní. Dlažbu nahradily parkety, které navazují na původní, jež byly repasovány. Netradičně jsou parkety použity i v kuchyni, díky tomu prostor působí celistvě a útulně. Parkety byly speciálně ošetřeny, aby vydržely i provoz kuchyně.

Odvážná zlatá

Kuchyň je navržena na míru. Do prostoru místnosti vstupuje snídaňový pult, kombinující precizní zámečnickou konstrukci a zlaté plechové kvádry, které se opakují i na dalších částech kuchyně. Zlatá barva je v kuchyni použita v kombinaci s odvážnou námořní modrou.

Spotřebiče jsou zakomponovány přímo do atypického kuchyňského nábytku. Interiérové čistotě pomáhá i to, že není použitý obklad kuchyňských zad. Namísto tradičního keramického obkladu architekti zvolili voděodolný nátěr.

Výrazná atypická kuchyně je řešena modrými a zlatými bloky. Do prostoru vstupuje snídaňový pult.

Kuchyň, navržená jako výrazný blok, navazuje volně na jídelní stůl a dále na obývací prostor s posezením a niku s květinami, za níž je vstup na terasu.

Obývací část s květinami

V obývacím prostoru slouží atypická růžová modulární sedačka, kterou lze složit do čtverce, a tak z ní vytvořit pohodlné spaní pro hosty. Místnost je připravena na instalaci dataprojektoru pro luxusní filmové večery. Obkladové kazety pražského metra se barevně napojují na teplý interiér a sedačku.

A protože od začátku bylo jasné, že v bytě bude hrát roli zeleň (investorka je milovnicí pokojových rostlin), v interiéru pro ně musel zbýt dostatek prostoru. Netypickou niku v rohu obývací místnosti tak architekti zaplnili právě pokojovými květinami. Na zcela nový a atypický nábytek navazuje kvalitní starší nábytek po prarodičích, který má pro investory velkou emocionální hodnotu.

Domov na míru

Dalším nezvyklým prvkem bytu jsou dveře do hlavní ložnice. Namísto šikmé stěny architekti navrhli speciální bezzárubňové dveře do tvaru písmene „L“, které probíhají přes celou výšku místnosti. Díky nim je kuchyně co nejdelší a v chodbě nevzniká hluchý roh.

Funkční a dobře udržovatelnou koupelnu propojuje se zbytkem bytu zlatá skříňka na míru.

Nově je v bytě řešeno i sociální zařízení. Vznikla prostorná toaleta i s pisoárem (ten napomáhá harmonickému soužití investorů) a vstupem do uzavřené prádelny.

Nová koupelna je pak rozvržena jednoduše, aby v ní bylo co nejvíce místa a jednoduše se uklízela. Opakují se tu zlaté plechové kvádry, a to na koupelnové skříňce dvojumyvadla. Krémové obklady dávají koupelně hřejivý ráz a hravost podporuje dlažba s kreativní malbou imitující ruční kresbu.