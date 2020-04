Vtipné nápady ušetřily majitelům náklady na rekonstrukci bytu

Tentokrát se při rekonstrukci bytu neřešily až tak úložné prostory jako spíše líbivý vzhled a dostatečný komfort pro nájemníky, kteří tady budou chvilku žít. K bytu chyběla projektová dokumentace a jediné, co měla architektka k dispozici, byly plány z roku výstavby před padesáti lety. Takže to byl občas adrenalin, když se čekalo, co se najde pod povrchem zdí či podlah.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Bydlení.

S původní dispozicí 2+kk se hýbalo jen lehce. Ve zdi dělící původní kuchyň a pokoj se proboural propojovací prostor bez dveří, čímž vznikly dvě volně průchozí a mnohem světlejší místnosti. Dále se zazdil vchod z kuchyně do koupelny, vznikla tak mnohem větší kuchyň a zvětšila se i koupelna, která získala více metrů z chodby.

Obývací pokoj opticky odděluje od ložnice spací box, jehož boční stěnu směrem do obývací části vyplňují úložné skříně se zásuvkami a posuvnými dveřmi. Spaní mohlo vyřešit patro, pod nímž by byla pracovna, což architektka nechtěla vzhledem k tomu, že byt je určený na krátkodobý pronájem, takže nebylo velká potřeba úložných prostor, ale spíše zajistit pohodlné místo na spaní.

Pracovní koutek je vybudovaný v jídelní části kuchyně, tvoří jej nástěnná deska se stoličkou. Úložné prostory na kabáty jsou v předsíni za vysokými skříňovými dveřmi, které mají místo kazet vyfrézované drážky, což je jednoduché a levné řešení. Komfort bytu zvyšuje sprcha integrovaná do podhledu s LED RGB osvětlením.

Očima architektky

I když je byt určený na krátkodobý pronájem, chtěla jsem, aby byl něčím zajímavý, barevný a příjemný i na krátké bydlení. Jsem ráda, že se klient nechal přesvědčit, abychom tam dostali prvky, jako jsou staré obložky, dveře, které jsme nechali vyrobit podle těch původních.

Udělali jsme to v takovém vídeňském stylu, jenž interiéru velmi pomohl. Jsou tam i stará okna a dřevěné podlahy s klasickou pokládkou, které se musely doplňovat a repasovat.

Na podlahu jsem použila nápad s přechodem dřevěné podlahy v hexagonovou dlažbu. Přechodovou lištu řeší pružný korek. Zajímavý prvek představuje i obraz nad pracovní deskou v jídelně, který tvoří původní omítka odhalená po oškrabání zdi. Vídeňský styl napodobují i skříňové dveře v předsíni.

Autorka interiéru Architektka Ivana Šustrová se zabývá návrhy interiérů soukromých i komerčních objektů. Řídí a organizuje projekty ve výstavbě až do fáze dodávky interiéru s důrazem na zpracování architektonických detailů.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Bydlení.