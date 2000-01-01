náhledy
V pražském Bohdalci vyrostla novostavba s ateliérem, který architektky Petra Ciencialová a Kateřina Průchová ze studia Plus One Architects přestavěly na perfektní bydlení.
Autor: Radek Úlehla
Byt je součástí nového developerského projektu.
Dům stojí uprostřed Bohdalce na rohu rušné ulice.
Nemovitost je umístěna v posledním patře a je částečně v podkroví.
Byt nabízí 76 metrů čtverečních.
Obytná střešní terasa má 30 metrů čtverečních. Vznikla propíchnutím stropní konstrukce.
Původně tu měl být ateliér, čemuž odpovídala i dispozice, malá koupelna a velké technické zázemí.
Architektky rozšířily dříve malou koupelnu posunutím příčky.
Dispozici architektky otevřely a plně využily potenciál podkroví a střešních oken. Nově vznikla šatna a také záliv pro pracovnu.
Koupelna je nyní prosvětlená a bez kompromisů.
Celý prostor, dříve omezený obvodovými stěnami, se vertikálně otevřel.
Schodiště v sobě ukrývá praktický nápad.
Chytře řešený úložný prostor ocení každý.
Posuvné dveře, které byly součástí původního návrhu, architektky nahradily dveřmi s výplní z drátoskla.
Ložnice je díky tomu víc prosvětlená.
Ateliér Plus One Architects založily v roce 2020 architektky Petra Ciencialová a Kateřina Průchová. Spolupráci zahájily rekonstrukcí soukromé galerie současného umění v centru Prahy. Následovaly především přestavby bytů a domů v Praze a blízkém okolí. Během krátké doby se ateliéru podařilo rozšířit i za hranice hlavního města, jejich realizace se nyní nacházejí napříč Českou republikou. Ateliér se aktuálně věnuje nejen privátním klientům, ale i větším developerským zakázkám.
