Vladimír a Vasilis jsou manželé, kteří se rozhodli udělat krok, o kterém mnoho lidí jen sní. Opustili život v Anglii a začali znovu na řeckém ostrově Zakynthos. Oba pocházejí z České republiky, Vasilis má navíc z poloviny řecké kořeny. „Vždycky jsem věděl, že Řecko miluju. Chtěl jsem si zkusit, jaké by bylo tady žít,“ říká Vladimír.
Vladimír žil od roku 2012 v Anglii, kde se postupně vypracoval až na pozici šéfkuchaře. K Řecku ho přivedla touha poznat jiný život. V letech 2017 a 2018 strávil letní sezony právě na Zakynthosu. Původně měl v plánu vždy jen odjet na léto a poté se vrátit zpět do Anglie. Jenže ostrov mu přirostl k srdci.
Mezitím přišel covid-19 a Vladimír se vrátil do České republiky. Právě tehdy se jeho život změnil – poznal Vasilise. Začali spolu žít a později se společně přestěhovali zpět do Anglie. V té už ale neviděli svou budoucnost.
„Po Brexitu začalo být všechno složitější. Vízum se muselo prodlužovat, stálo to hodně peněz a vždycky to bylo jen na určitou dobu. Začali jsme přemýšlet, co dál,“ vysvětluje Vasilis.
Vadilo mu také anglické počasí. Přestože si v Anglii vytvořili přátelské zázemí mezi Čechy a Slováky a prožili tam hezké chvíle, stále více je lákalo Řecko.
„Věděl jsem, že partner Řecko miluje. Bylo mi jasné, že když navrhnu odchod právě tam, nebude proti,“ říká Vasilis.
Rozhodnutí padlo rychle. Partneři dali výpovědi v práci, začali prodávat věci a připravovali cestu z Velké Británie přes Česko až na Zakynthos.
Hledání domu nebylo jednoduché
Původně uvažovali o ostrovech Skiathos nebo Skopelos. Jsou krásné, ale malé a najít tam dlouhodobé bydlení by podle nich bylo složitější.
Nakonec vyhrál Zakynthos – ostrov, ke kterému měl Vladimír už vztah kvůli pravidelných letním brigádám. Dům hledali partneři přes řecké inzertní stránky, kde nabízejí nemovitosti přímo majitelé. Zkoušeli i realitní kanceláře a v listopadu přijeli na pár dní z Anglie na prohlídky. Během nich je oslovil dům, ve kterém žijí dodnes.
„Jakmile jsme ho viděli zvenku a potom vešli dovnitř, bylo rozhodnuto. Nebyl moderní, neměl plastová okna ani všechny ty věci, které dnes lidé považují za výhodu. Ale měl něco, co se nedá popsat. Prostě domov,“ vzpomínají.
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Letěli jen za levnou dovolenou. Dnes mají Češi na Kanárech dům a ekofarmu
Dvoupatrový dům stojí uprostřed zeleně. Dole se nachází kuchyň, technická místnost, obývací prostor s krbem, jídelním stolem a velkou terasou. Nahoře jsou tři pokoje, koupelna a společný prostor s televizí. K domu patří také velká zahrada. Rostou na ní citrony, meruňka, olivovníky, pomeranče i mandarinka.
Za pronajaté bydlení platí pár přibližně 990 eur, tedy asi 24 tisíc korun měsíčně. Sami říkají, že na místní poměry mají velké štěstí. Při hledání narazili i na jiné nabídky, které vypadaly na první pohled lákavě. Jedna z nich například nabízela menší domek za 850 eur, tedy zhruba 21 tisíc korun měsíčně. K tomu ale bylo potřeba připočítat kauci a provizi realitní kanceláři.
„Nakonec by člověk hned na začátku zaplatil 2 550 eur, v přepočtu asi 62 tisíc korun. A dům byl mnohem menší než ten náš,“ popisují manželé.
Jejich současný dům zdědil původní majitel po své mamince. Sám žije v Athénách a už neměl sílu se o nemovitost na ostrově starat, proto ji nabídl plně vybavenou k dlouhodobému pronájmu.
Podle Vladimíra a Vasilise ale není dlouhodobé bydlení na řeckých ostrovech samozřejmost. „Člověk nemůže čekat, že přijede a během pár dnů najde perfektní dům na dlouhodobý pronájem. Mnoho majitelů totiž pronajímá nemovitosti pouze sezonně. V létě turistům nebo pracovníkům, v zimě lidem, kteří se vracejí za prací na pevninu. Měli jsme obrovské štěstí,“ říká Vladimír.
Za elektřinu zaplatili partneři za prvních pět měsíců přibližně 300 eur, v přepočtu zhruba 7 200 korun. Voda je vyšla na 20 eur, tedy zhruba 485 korun každé dva měsíce. Internet a telefony mají u operátora Vodafone a měsíčně platí kolem stovky eur. Celkové náklady na bydlení tak vycházejí přibližně na 1 100 eur měsíčně, v přepočtu tedy zhruba 27 tisíc korun.
Život na ostrově znamená myslet dopředu
Největší výzvou však bylo pro pár hledání práce. Dvojici se nakonec podařilo najít zaměstnání přes Facebook. Pracují v malé vile, kam přijíždějí hosté z Ameriky, Austrálie nebo Kanady a kterou si dokonce na natáčení pronajala společnost Netflix.
Ale ani na tomto idylickém ostrově není život bez starostí. „Pracujeme v gastronomii, takže jde hlavně o sezonní práci, kdy pracujeme pouze šest měsíců v roce. Přes léto člověk vydělává a neustále musí myslet na zimu. Mimo sezonu lidé často hledají jinou práci – například na stavbách nebo jako kurýři. Celoroční zaměstnání existují, ale často vyžadují znalost řečtiny,“ popisují partneři.
Prvním krokem ke stěhování do Řecka je vyřízení daňového čísla AFM. Bez něj je složité najít bydlení i pracovat. Poté je potřeba najít práci, vyřídit pobyt, pracovní dokumenty a další administrativu.
„Není to tak, že přijedete a jen nahlásíte pobyt. Je potřeba si všechno postupně zařídit. Proces zahrnuje také registraci na policii, vyřízení takzvaného průkazu usedlíka a následně dalších dokumentů spojených se zdravotním systémem,“ vypráví Vladimír.
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Dům se nachází zhruba dvacet minut chůze od hlavního města ostrova Zakynthos. Okolí je klidné, kolem jsou olivovníky a výhledy na moře. Partneři si pochvalují nejen polohu, ale i sousedské vztahy.
„Každý si tady žije svoje. Když jste na zahradě, soused vás vidí, zamává, pozdraví, zeptá se, jak se máte, a jde dál. Oba máme rádi řeckou hudbu, kterou doma často posloucháme. Když někdo prochází kolem a slyší ji, zastaví se, zazpívá si nebo jen pozdraví.“ usmívá se Vasilis, který se v současné době snaží zdokonalit v řečtině. Základy má díky rodině, ale chce se naučit víc. „Nejhorší je, že hodně věcem rozumím, ale neumím odpovědět. To ale doženu,“ směje se.
Běžný režim partnerů dnes vypadá jinak, než dříve. Ráno venčí psy a poté pracují. Když mají volno, zajdou k moři nebo pracují na zahradě. Večer často sedí na terase, popíjejí víno a užívají si ticho. Občas vyrazí na řecký večer nebo místní slavnosti. Na Zakynthosu se často slaví různé svátky. Velmi zajímavý je například měsíc karnevalu, kdy do ulic vyrážejí lidé všeho věku nebo různé velikonoční oslavy.
„Do Řecka si člověk nejede vydělat miliony. Jede si užít život a mít klid na duši,“ shodují se partneři, kteří podle všechno našli přesně to, co hledali. Řecko dnes směle nazývají svým domovem a životem ve vysněné zemi inspirují na svém instagramovém profilu ostatní.