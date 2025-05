Mnozí fanoušci si jistě pamatují Lipa z dob jeho rapových začátků. Odjakživa psal básně a díky nim se i poprvé proslavil v kapele BPM (Básníci před mikrofonem). S touto skupinou si taky odnesl cenu Anděl za společnou desku Horizonty. Od rapových skladeb pak přirozeným vývojem přešel k písničkám.

„K rapu jsem se dostal přes texty a psaní básní. Šlo mi vždy hlavně o texty a rap je podle mě hodně o textu, alespoň já to tak vždy vnímal. Moji rodiče poslouchali folkovou i rockovou hudbu, takže písničkáři tu se mnou také vždy byli. Jak stárnu, tak rap a ta póza a klišé, které jsou s ním spjaté, jsou mi stále méně bližší,“ vysvětloval během návštěvy v jeho podkrovním bytě.

Sázka na jednoduchost

Svou oázu klidu si Lipo rekonstruoval asi před deseti lety. Ačkoli jde o menší prostor, každý kousíček ladí. Dominantou koupelny, jež se nachází u vstupních dveří, je obří zrcadlo. Posuvné dveře řeší problém s místem a zároveň poskytují dostatek soukromí.

Několika kroky se člověk dostane do největšího prostoru bytu, spojeného obývacího pokoje s kuchyní a jídelní částí. Moderní bílá kuchyňská linka nabízí dostatek prostoru pro přípravu nejrůznějších jídel z celého světa. „Vařím nejčastěji italskou nebo třeba i asijskou kuchyni, spíš takové rychlovky,“ popisoval s úsměvem hudebník.

Obývací kout v sobě ukrývá pohodlný gauč s televizí a gramofonem. Poslední místností bytu je ložnice, kde se nachází vedle manželské postele také nejoblíbenější část majitele bytu, tedy knihovna. Přesněji jedna ze čtyř, které hudebník s básnickou duší vlastní a neustále rozšiřuje o nové přírůstky. V poslední době je hudebníkovo jméno skloňováno také díky nové písničce, která slaví úspěch na internetu.

Dojemná píseň s Aničkou

Spolu s nedávno zesnulou zpěvačkou Aničkou Slováčkovou nazpívali píseň Jsi ve mně napořád. V dojemném textu si každý posluchač najde to svoje. „Úplně původně je ta písnička o vzpomínání na první lásku a o tom, jak člověka tato zkušenost navždy proměnila. Zároveň je ale i o vědomí, že některé věci nejde vrátit zpátky. V době, kdy jsem na té písničce pracoval, jsem se dozvěděl, že děda trpí vážnou nemocí. Ta písnička pak pro mě najednou získala nový a hlubší rozměr. S dědou jsem se o ní bavil, věděl o tom, že jsme ji točili s Aničkou, a všechny tři nás to propojilo. Anička mého dědu pozdravovala a mě podporovala. Bylo to v mnoha ohledech intenzivní období,“ prozradil o skladbě, kterou svému dědečkovi i věnoval. K písničce je také natočený příběhově pojatý videoklip, v němž si hlavní roli zahrál Rostislav Novák starší.

Nové album

Písnička s Aničkou není jediná novinka. V polovině května mu vyšla nová deska. „Na albu je deset písní. Spolupracovala na něm se mnou řada dalších umělců, je na co se těšit. To, jak bude znít, jsem naznačil i na písničce s Aničkou. Nevyhýbají se vážným věcem, ale zachovávají si naději. To vnímám jako moc důležité,“ usmíval se mladý sympaťák. Některé z textů písní nejen na novém albu vznikly právě v libereckém podkrovním bytě.

„Když jsem byl mladší, psal jsem básně i texty v kavárnách, ale to už dnes neplatí. Moje povolání je občas náročnější i pro osobní vztah. Odjedu třeba na chalupu nebo sem do Liberce, kde se obklopím samotou a pracuju. Tady, kde sedíme, jsem taky napsal řadu textů. Tento byt je pro mě takový útulný a zimní příbytek s atmosférou. Cítím se tady dobře. Inspirují mě hlavně vztahy, literatura, ale třeba i filmy,“ svěřil se.

Liberec jako jedna z možností

Aktuálně je pobyt v Liberci na pomyslné „druhé koleji“ a Lipo tráví více času v Praze, kde s manželkou bydlí v pronajatém bytě. Do budoucna se ale stěhování na sever Čech nebrání.

„Energie obou měst je jiná. Tady je to taková klidná čtvrť s přírodou na dosah ruky. Ale na severu mám i kořeny a kontakty na hudebníky. Z Liberce je také například Sebastian, Jakub Děkan nebo třeba Paulie Garand,“ dodal. Celkově z bytu čiší pozitivní a příjemná energie, kterou oplývá i sám hudebník.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.