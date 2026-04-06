Návštěva rozestavěných domů je oba natolik nadchla, že se rozhodli pro koupi. Ovšem s jednou podmínkou. Tou byla realizace kadeřnického salónu jako součásti domu, neboť Romanova manželka je kadeřnice.
Společně s projektanty realizační firmy vymysleli řešení – z koupelny v přízemí a části chodby se vybudují adekvátní prostory pro plnohodnotný kadeřnický salón, který jim schválily i dotčené úřady. A když se podařilo vyřešit i financování, cestě k novému bydlení nic nebránilo. Jak Roman sám podotýká – nikdy nelitovali toho, že se tak rozhodli, a to i přesto, že část prostředků na koupi domu museli řešit hypotékou.
Jelikož celý komplex nebyl v tu chvíli ještě zcela dokončený, měli budoucí majitelé možnost sledovat, jak stavba pokračuje, a také toho hojně využívali. Díky vstřícnosti stavbyvedoucího i všech pracovníků tak mohli činit pěkně zblízka. Roman oceňuje, že bylo možné si hodně věcí upravit a firma jim vždy vyšla vstříc. A to nejen se zmíněným kadeřnictvím.
Přáli si například vyměnit plovoucí podlahy za vinylové nebo zvolili jiný typ interiérových dveří. Kadeřnictví se musela přizpůsobit také místa na popelnici. „Co jsme si vymysleli, to jsme měli. Realizační firmu mohu jen chválit. Nemáme, co bychom vytkli,“ hodnotí Roman celý proces.
Dům přebírali dokončený v květnu roku 2019. Hotové byly i přístupové komunikace a úprava pozemků s ploty a brankami. Sami si zařizovali kuchyňskou linku, terasy před a za domem, vybavení zahrady a bazén. Následně si na dům nechali namontovat předokenní žaluzie, kamerový systém a fotovoltaiku.
Bydlení bez kompromisů
Jednoduchý dvoupodlažní dům je součástí řady čtyř stejných staveb navazujících na sebe bočními stěnami, které má ale každý dům vlastní. Do interiéru se vstupuje přes otevřené garážové stání, kde také začala naše prohlídka.
Dispozice jsou tradiční. Plochu přízemí z velké částí zabírá hlavní obytná místnost s kuchyní. Z obývacího pokoje je možné velkým francouzským oknem vstoupit na terasu a předzahrádku před domem. Z kuchyně vedou prosklené dveře na terasu a zahradu za domem.
Naproti vstupním dveřím je technická místnost, vpravo od ní se pak nachází království paní domu – již zmíněné kadeřnictví, které je sice prostorově menší, přesto poskytuje veškeré zázemí pro její práci.
V patře se pak nachází ložnice a dva dětské pokoje, které svou plochou akorát stačí k pohodlnému bydlení. Je odtud také krásný výhled jak na město, tak na nedaleký Radobýl a vzdálenější horu Říp. Majitelé si také nechali přepažit zbývající prostor na chodbě a využívají ho jako šatnu. Nechybí ani prostorné sociální zařízení.
Velkým benefitem nového bydlení je podle Romana zahrada, kterou si rodina vždycky přála. Mnohým by se mohla zdát „jako dlaň“, přesto se na ni vejde všechno, co rodina a jejich čtyřnohá parťačka potřebují – bazén, velkorysá terasa, gril i kousek trávníku. Místo se našlo i pro pár rybízů, angrešt, jabloň, vinnou révu, jahody, maliny, zeleninu, okrasné dřeviny, květiny a bylinky do kuchyně. Roman má práci na zahradě rád, našel se v ní. Díky velikosti „tak akorát“ to pro něj není otročina, ale relax.
Projektanti mysleli nejen na pohodlné bydlení, ale také na úpravu okolí a detaily, které obyvatelům celého komplexu usnadňují život. Velkým benefitem je zpracování dešťové vody, obslužná cestička a zadní branka do zahrady, dobře řešená přístupová komunikace nebo i samotná orientace celé stavby – zahrada je otočená na východ, takže terasa je dopoledne prosluněná a odpoledne v přirozeném stínu.
Výhody dřevostavby a komunitní bydlení v jednom
Rodina v domě žije už pět let a na otázku, jak jsou tu spokojení, začnou její členové vypočítávat jen samá pozitiva. Za sebe by Roman doporučil dřevostavbu každému. Před koupí domu si sám aktivně zjišťoval informace, přesto byl celkem skeptický.
Zejména kvůli předsudkům, které kolují nejen o dřevostavbách, ale také o řadových domech. Dnes už může s jistotou říct, že superlativy nelhaly. Oceňuje hlavně úsporu na vytápění v zimě a při správném větrání v létě naopak zachování příjemných teplot.
To majitelé ještě podpořili dodatečným přidáním venkovních žaluzií a před dvěma lety nechali dům vybavit také fotovoltaikou. Úspora na vytápění v zimě je díky tomu ještě výraznější, protože dům je vytápěný elektřinou. A i když jsou „zmrzlíci“ a mají rádi teplo, náklady na vytápění je příjemně překvapily.
Jelikož je lokalita na okraji města, je tu klid, ale zároveň skvělá občanská vybavenost – doslova za rohem je zastávka autobusu, děti to mají pěšky do školy jen pár minut a rychlou chůzí se dá dojít do centra města za necelou půlhodinu.
Stejně blízko je to ale i do přírody. Jednoznačně dobré místo k bydlení, což ostatně potvrzují i ceny pozemků. Řadový dům byl proto rozumnou volbou i z hlediska přijatelnější ceny, navíc technologie dřevostavby a další moderní vybavení zdařile eliminují nedostatky, kterými řadové domy trpěly dřív – zejména z hlediska akustiky.
Roman a jeho rodina jsou ale nadšení i z bydlení v řadovém domě jako takovém – jak sám říká, se sousedy „první etapy“ si dokonale sedli a fungují skvěle jako komunita. Pořádají společné výlety, dovolené i posezení, pomáhají si, a pokud je něco potřeba, zařizují to společně – třeba již zmíněné venkovní žaluzie. To vše ale bez ztráty soukromí.
Všude dobře, doma nejlíp
Nadšení rodiny z nového bydlení také ilustruje to, že z panelákového bytu měli tendenci často chodit ven, hlavně do přírody, a vracet se domů se jim příliš nechtělo. To se ale úplně otočilo. I z dovolených se teď domů těší.
Všechno, co potřebují a mají rádi, si vytvořili tady, na „svém kousku země“. To jim ale nebrání si ho nadále zvelebovat – během pár měsíců přibude ještě pergola nad zadní terasou a rodina přemýšlí i o klimatizaci, kterou sice zatím nutně nepotřebují, ale rádi by víc využili energii z fotovoltaiky v létě.
Technické parametry:
- Typ domu: řadová patrová dřevostavba
- Zastavěná plocha: 89 m2
- Užitná plocha: 107 m2
- Dispozice: 4+kk
- Konstrukční systém: difuzně uzavřené prefabrikované panely montované na stavbě na monolitickou betonovou desku
- Vytápění: elektrické, napojené na fotovoltaiku
- Větrání: přirozené okny
- Součinitel prostupu tepla obvodovou stěnou: U = 0,17 W/m2K
- Autor projektu: VEXTA, a. s.
- Realizace: 2018–2019, VEXTA, a. s.
- Výkřik: Moderní řadový dům nabízí celou řadu výhod: nižší cenu za stavbu samotnou i pozemek, ekologický a úsporný provoz a komunitu stejně naladěných sousedů.
Fotografie: Martin Zeman, www.datelier.cz.