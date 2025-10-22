Radek Kašpárek bydlí v rodinném domě na okraji Prahy. Bydlení v klidné čtvrti ho oslovilo především svou polohou stranou od ruchu velkoměsta, díky které se zde cítí v klidu a bezpečí.
„Bydlení mě oslovilo svou velikostí a tím, že je docela zastrčené a s dětmi tu proto mám určité soukromí. Jak se říká: můj dům, můj hrad, a já to tak vnímám. Když jedu z práce, jsem unavený a odemykám, tak se cítím v bezpečí. Dům má pro mě navíc dobrou energii,“ říká známý šéfkuchař a rodilý Ostravan. Díky výhodné poloze dojíždí do centra, kde se nachází obě jeho restaurace, pouhých čtyřicet minut.
Dům je prostorný se šesti ložnicemi, které obývají Radkovy tři ratolesti. Radek si chválí nejen dům samotný, ale i sousedy, se kterými udržuje dobré vztahy. Z obývacího pokoje vede vchod do atria, které slouží k venkovnímu posezení. Zahrada je spíše okrasná. V koutě se ale velmi daří libečku, který Radek přiváží do obou svých restaurací.
Stůl z olivového dřeva je favoritem
Známý šéfkuchař koupil dům před rokem jako holou stavbu a interiér si tedy mohl zařídit podle svých představ. Vše je zařízeno moderně s citem pro detail, který je Radkovi vlastní. Solitérem v jídelní části je velký jídelní stůl s prvky olivového dřeva, který je Radkovým oblíbeným kouskem.
„Vždycky jsem chtěl mít velký jídelní rodinný stůl, protože rád vařím. Mám hodně dětí, ty jednoho dne vyrostou a budou mít partnery a já se těším, že přijdou domů a já navařím a budeme sedět u tohoto stolu,“ těší se Radek.
Obývací část je od té jídelní oddělená originální dřevěnou stěnou z lamel, kterou Radkovi navrhl jeho kamarád.
„Chtěl jsem si vytvořit takový kino koutek a zároveň oddělit jídelní část od té odpočinkové,“ vysvětluje šéfkuchař. Jeho kamarád je také autorem stěn porostlých mechem a kapradinami, které lemují televizi. Mech je napuštěný speciální látkou a není tedy třeba se o něj nijak starat. Tmavý interiér příjemně oživuje a funguje zároveň jako svěží dotek přírody. Radek Kašpárek se zelení obklopuje rád a v interiéru si cení živých květin.
Spojujícím prvek celého domu jsou velké vysoké vázy, na které si šéfkuchař potrpí. Kupuje je na dvou oblíbených e-shopech a umísťuje do nich jak živé, tak umělé květiny.
Jednu ze stěn v obývací části zdobí tmavá tapeta, která prostoru dodává pocit útulnosti. Kromě zlatých sošek a svíček stojí na zemi u komody soška lva, která odkazuje na znamení, ve kterém se úspěšný šéfkuchař narodil. Radek při zařizování nehledal inspiraci v magazínech, ani na internetu, ale řídil se vlastním vkusem, který má podle dětí výborný.
Kuchyň jako srdce domu
Chloubou domu je logicky Radkova kuchyň, která je stejně jako zbytek interiéru laděná do tmavých barev. Vedle prostorné indukční desky stojí kávovar v retro stylu, jehož design příjemně kontrastuje se strohostí kuchyňské linky. Radek si od vaření neodpočine ani doma a vaří rád jak pro sebe, tak pro svoji početnou rodinu.
„Rád vařím pro děti hovězí s omáčkou z kořenové zeleniny s bramborem, kterou jsem v dětství měl rád i já. Pak máme taky rádi asijskou kuchyni, ale hlavně českou klasiku. Cukroví nepeču, to peče moje mamka. Moje oblíbená jsou linecká kolečka,“ říká Radek, který často vaří i pro kamarády svých dětí.
Díky své práci si kuchyň zařídil prakticky a účelně a během domácího vaření má proto vždy všechno po ruce. Malá verze kuchyně pro děti stojí pod schody v obývacím pokoji. Ze třech dětí se zatím zdá, že Radkovy kuchařské geny zdělila jeho třináctiletá dcera. Té by jednou rád předal své úspěšné podniky.
Kromě kuchyně a obývacího koutu, kde rád u filmů relaxuje s dětmi, je Radkovou oblíbenou částí domu ložnice. „Z ložnice vede vstup do šatny i koupelny s toaletou. Po dlouhém pracovním dni se tam tak mohu zavřít a relaxovat. Často tam přemýšlím o jídlech a nápadech, co v restauracích vylepšit,“ říká Radek.
Jedinou věc, kterou by Kašpárek na domě rád změnil, by bylo více denního světla v přízemí domu. Do budoucna proto uvažuje, že by do stěny s tmavou tapetou zabudoval okno a přivedl tak do hlavní místnosti více světla.
Restaurace vytetované na paži
Radek pochází z Ostravy, ale v hlavním městě žije už téměř pětadvacet let. Podle svých slov si ale umí představit alespoň na pár měsíců v roce žít jinde než v Čechách.
„Když se podívám na současnou politickou situaci, tak si říkám, že by bylo fajn se sbalit a jít žít někam jinam. S hrůzou očekávám výsledky letošních voleb (návštěva proběhla den před volbami). Mám rád teplo, takže si dokážu představit být přes zimní sezonu někde ve vilce v zahraničí u moře. Mé dva podniky jsou v dobrých rukou, takže bych určitě na nějaký čas odjet mohl. Spíš jsem ale takový workoholik, takže by mě práce chyběla,“ směje se Radek Kašpárek.
Radek vede v centru Prahy dvě úspěšné restaurace, které jsou zajímavé nejen svým jídelníčkem, ale i originálním interiérem.
Restaurace 420 našla svůj domov v zastřešeném vnitrobloku historického domu U Červené lišky na Staroměstském náměstí. Architekt Václav Červenka, který stojí i za podobou druhé Radkovy restaurace Field, navrhl interiér, který ctí původní charakter stavby, ale zároveň mu dodává lehkost a hravost.
Dominantou interiéru je prosklený strop, který otevírá prostor dennímu světlu, a instalace stovek skleněných vlaštovek, které se vznášejí pod stropem jako hejno v letu. Otevřená kuchyň vtahuje hosty přímo do dění a zve je, aby byli svědky precizní práce kuchařského týmu. V gotickém sklepě ze 14. století našly své místo vlastní pekárna a uzenářství, které podtrhují důraz na řemeslo i autenticitu. Celý prostor působí jako harmonické spojení historie, designu a moderní gastronomie.
Restaurace Field se ukrývá v srdci Starého Města, na rohu ulic Kozí a U Milosrdných. Vysoké stropy zdobí fresky od Jakuba Matušky alias Maskera, které se proměňují a dávají prostoru lehkost i nekonečný pohyb. Rustikální detaily – kosa, vidle či konev – tu fungují jako poetické artefakty připomínající původ surovin a kouzlo ručního řemesla.
Na návrhu interiéru spolupracovalo studio Najbrt s Atelierem PH5, v čele s architektem Václavem Červenkou. Výsledkem je prostor, který kombinuje jednoduchost s precizními detaily a pravidelně přitahuje pozornost zahraničních designových a lifestylových magazínů.
To, že jsou obě restaurace Radkovou srdeční záležitostí, lze poznat i z jeho tetování. Na pravé ruce má vytetované číslo 420 s kresbami vlaštovek. Levou paži, kde dominuje kresba pluhu, má zasvěcenou restauraci Field.