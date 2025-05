V roce 2023 se Michael Kluch setkal s režisérem Milanem Balkem při spolupráci na filmu Cesta na stage právě v tomto bytě jménem The Factory Loft Prague. Milan Balek byt využíval, když potřeboval mít klid nebo potřeboval vypustit páru.

Michael si v té chvíli řekl, že to je dobrý nápad a sám takové místo také potřebuje. Balek mu proto byt nabídl k pronájmu. „Funguje to tak, že když nám skončí sezona, pronajmu si to tady třeba na dva měsíce. Nezatěžuje mě to ekonomicky a zároveň tady mohu být, kdy chci,“ svěřil se Michael, který potřeboval pro realizaci svých plánů jiné místo než domov.

Doma byly často rušivé prvky a nevyhovovalo mu pracovat v místě, kde trvale žije. Aktuálně s manželkou obývají menší byt na Malé Straně, kde pro pracovnu není místo. „Není to napořád. S manželkou jsme koupili domeček, který aktuálně rekonstruujeme, a až bude vše hotové, budu mít kancelář tam,“ těší se zpěvák.

Ke Smíchovu, kde aktuálně hojně pobývá, má vřelý vztah, protože pochází z nedalekých Stodůlek, a kousek od smíchovského bytu navíc pracovala jeho babička. Sám sem v minulosti chodil na lezeckou stěnu.

Světlo je pro něj důležité

V bytě oceňuje hudebník především dostatek světla, které sem proniká velkými okny. „Já miluju světlo. Pokud přijdete ke mně do šatny, svítí tam všechno, co může. Styl bytu mi vyhovuje, je to minimalistické a zároveň to splňuje standardy moderního bydlení,“ říká Michael, který do bytu pořídil lampu, zbytek vybavení v místě už byl.

Dům původně patřil automobilce Škoda, odtud se vzal všudypřítomný industriální styl. „Můj první muzikál byl Rent, který se odehrává ve vybydlených „loftových“ prostorech opuštěné továrny. Tento byt je sice moderní, přesto mi ten z Rentu připomíná,“ říká Michael, který si ve jmenovaném muzikálu zahrál hlavní roli.

Byt jako otevřený prostor

Byt tvoří jeden velký otevřený prostor. Jádro v sobě skrývá předsíň a koupelnu s prostorným sprchovým koutem. Z předsíně se vchází do velké místnosti, která zahrnuje kuchyň, jídelnu a obývací pokoj. Po schodech se dá vyjít do patra, kde najdeme dvě ložnice a menší pracovnu. „Nejvíce času trávím u jídelního stolu. Líbí se mi, že je v jídelně dostatek prostoru, a zároveň tam mám pocit bezpečí,“ říká Michael, který hodně času tráví na notebooku.

Sedět v jídelně mu vyhovuje více než být v pracovním koutě, kde by se díval do zdi. „Sice bych měl nad sebou slavnou fotografii Alberta Einsteina, což je samo o sobě inspirativní, ale toto místo je lepší. V televizi si rád pustím golf, který mohu sledovat v zrcadle, které je umístěno na protější straně,“ prozradil zpěvák.

V současné době ho nejvíce zaměstnávají dva velké koncerty v 02 aréně, které se uskuteční 16. a 17. května letošního roku. Potom ho čeká letní turné, které, jako už několik let předtím, začne v Plzni a skončí v Ústí nad Labem. „Letní kino v Ústí je jedno z největších ve střední Evropě, proto doufám, že přijde hodně diváků,“ těší se Michael.

Golf hraje dokonce i v bytě

Do golfu se Michael Kluch úplně zamiloval. Ve volném čase jezdí hrát na hřiště do Motola nebo na Zbraslav. Nedávno si byl zahrát i ve Spojených arabských emirátech. Malý golfový trenažér si proto pořídil i do pracovny a ve chvílích volna si rád zahraje i tady. „Golf je moje láska, které jsem úplně propadl,“ svěřil Michael, který zná snad všechna golfová hřiště v okolí a rád jezdí za golfem i do zahraničí.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.