Byt v nástavbě na Vinohradech si pořídil pár ze zámoří, měl náročná přání

„Výrazným prvkem vysněného domova se stal motiv časovosti zakletý do hmoty: o času vypráví umělecká díla, nábytek lokálních značek i odvážná hra s materiály,“ vysvětluje Lenka Juklíčková ze studia Obliqo design, které se ujalo realizace interiéru bytu s plochou 168 m2 v činžáku na Vinohradech.

Projekt studio přihlásilo do soutěže Interiér roku 2023 v kategorii Soukromý interiér – Rekonstrukce. Již devátý ročník soutěže, do níž se přihlásilo rekordních 233 projektů, měl uzávěrku 28. února 2024. Výsledky najdete zde.

Do desátého ročníku soutěže mohou hlásit čeští a slovenští architekti a interiéroví designéři soukromé i veřejné interiéry, které byly dokončeny v průběhu roku 2024. Uzávěrka byla 22. února 2025.

Otevřenému prostoru dominuje živý povrch materiálu; v realizaci se prolínají kovy, keramika, monochromatické i barevné gradienty od temně modré až po světle růžovou.

„Vstup do bytu v nové půdní nadstavbě vinohradského činžáku otevírají organicky tvarovaná plátna jemných barev a výrazné struktury. Jejich autorka Alina Shupikov navázala na kolekci prací Soul of Immigrant a vetkla do nich kusy společné paměti: malby kromě barvy obsahují půdu či písek z míst, která se stala dvojici majitelů blízká. Jeden obraz tvoří rozbitá cihla ze školy, kterou majitelka navštěvovala jako dítě,“ objasňuje přístup umělkyně Lenka Juklíčková.

Hlavní prostor bytu pak velkoryse propojuje vstupní halu, jídelnu a obývací pokoj. Tmavé tóny kuchyňského bloku oživuje struktura oxidované oceli a rzivý povrch; naproti tomu růžové osvětlení z recyklovaného vitrážového skla v kuchyni vytváří osvěžující kontrast. Keramické obklady nad krbem odkazují k tradici kachlových kamen; perleťový lesk povyšuje kus nábytku na artefakt.

Střešní okna do prostoru vnášejí dostatek světla, jehož paprsky se lámou na povrchu světelných objektů značek Bomma, Areti, Kaia či Buster and Punch. Ty doplňuje důmyslně ukryté osvětlení Prolicht. Jejich kombinace spolu s technologickým řešením KNX umožňuje vytvoření celé řady atmosfér.

Součástí prostoru je schodiště vedoucí na střešní terasu s venkovním mobiliářem od tuzemské značky Todus a na míru řešenou venkovní kuchyní. Z terasy je výhled na střechy okolních domů a na hlubinu nuselského údolí. Atmosféru v interiéru i exteriéru pak doplňují technologicky propracované bio krby značky Planika.

Otevřenému prostoru dominuje živý povrch materiálu; v realizaci se prolínají kovy, keramika, monochromatické i barevné gradienty od temně modré až po světle růžovou. Klidová část za převýšenými dveřmi se naopak vyznačuje střídmostí; netradičně použité kachličky na čele postele nebo lesklá záda sprchového koutu zde fungují jako kontrapunkt.

Průchozí šatna navazuje na ložnici, společný prostor oživuje solitérní šperkovnice v modrém gradientu. Kromě dvou koupelen a ateliéru pro výrobu šperků je zde i multifunkční místnost: pracovna, která díky sklopné posteli slouží jako příležitostný pokoj pro návštěvy nebo jako domácí posilovna.

Majitel a majitelka si přáli žít v autentickém pražském prostředí, nikoli imitovat předchozí život v zámoří. Nábytek proto pochází od lokálních značek jako je český Ton či slovenská Javorina. Jednotlivé kusy spolu ladí díky jednotné povrchové úpravě, která značky přiměla k výrobní spolupráci.

„A právě povrchy, hrubé, sypké, korodující, proměnlivé, se stávají ´citací´ času a zachycují kontrast starého s novým v současném vizuálním pojetí,“ dodává na závěr Lenka Juklíčková.

