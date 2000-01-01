náhledy
Prvorepubliková vila v Brně měla velké štěstí jak na osvícené majitele, kteří ji koupili v původním stavu, tedy velmi špatném, tak na architektku Kateřinu Horych ze studia Atel!er i na studio Le bon, známé svou precizností při výrobě a zpracování nábytku. Jen díky tomu mohl vzniknout projekt, který sami tvůrci označují jako „Vrstvy minulosti, elegance a hravost současnosti“.
Zaoblené tvary nábytku procházejí celým interiérem, najdete je nejen v kuchyni. Kuchyň je v přistavěné části domu, majitelé se nebáli sáhnout i po jemné pastelové růžové barvě na stoličkách Visu od značky Muuto.
Vizuálně působivá odpočívárna v patře navazuje na celkový charakter interiéru. Nápad architektky a perfektní zpracování od studia Le bon dovolilo vzniknout skvělému detailu.
Dominantou jídelní části je kulatý stůl z Corianu®, usazený na podnoži z masivního dubu. Doplnily jej židle La Zitta od značky Ton od rakouského designéra Alexandra Guflera.
Ručně foukaná svítidla Tim od tuzemské značky Bomma (design Olgoj Chorchoj) skvěle vyniknou v kombinaci se zaobleným zábradlím.
Odpočivná lavice s úložným prostorem je i ideálním místem pro čtení...
Průhled z jídelní části do obývacího pokoje
V interiéru převažuje přírodní dýha .Za návrhem a projektem stojí architektky Kateřina Horych a Lucie Streďanská, spolupracovala na něm Klára Kováčiková.
Otevřený strop přes dvě patra nechal „zazářit“ jak světlům Tim, tak velkému jídelnímu stolu se židlemi La Zitta. Vyniká zde jak skvělý návrh, tak dokonalé zpracování interiéru od studia Le bon.
Ručně foukaná svítidla Tim od tuzemské značky Bomma (design Olgoj Chorchoj) skvěle vyniknou v kombinaci se zaobleným zábradlím.
Na míru vyrobená rohová lavice pod okny nabízí nejen pohodlí, ale i tolik potřebný úložný prostor. Na obklad zdi byly lokálně použité panely od značky Orac dekor (objevily se i v kuchyni).
Knihovna má subtilní police z lakovaného plechu.
Dominantou obývacího pokoje je šedozelená sedačka, k níž se „sklání“ designová ikona, lampa Tolomeo od značy Artemide. Autorem designu je Michele De Luchci.
Ložnici majitelů zatepluje obklad z přírodní dýhy.
Z ložnice je přímý vstup do koupelny a šatny, rámy dveří vyplnilo vlnkované sklo.
V koupelně bylo na dveře do ložnice použité vlnkované sklo Flute, na stěne za umyvadlem 3D obklady Aquarelle O, odstín mint grey.
Kontrast materiálových struktur dodávají koupelně výrazný charakter.
V koupelně je jak samostatně stojící vana, tak velký sprchový kout.
Samostatná toaleta je ve shodném designu jako koupelna.
Za zrcadlovou stěnou v zádveří se skrývá praktická šatna.
Pečlivé vnitřní uspořádání kuchyňských zásuvek je pro Le bon typické
Mladé brněnské studio Atel!er založila v roce 2020 architektka Kateřina Horych (uprostřed), v současné době tvoří tým s Lucií Streďanskou a Klárou Kováčikovou. Společně se věnují navrhování prostorů různých měřítek. Jejich tvorbu spojuje důraz na osobitý koncept a emoční vrstvu, díky níž každý projekt vypráví vlastní příběh.
Zakladatelé studia Le bon (už v roce 1996!) - Klára Nováková a Ing. René Novák. Nábytek navrhují i vyrábějí ve vlastní výrobě v Brně.
