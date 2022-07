Ivana Trumpová zařídila první rodinné sídlo stejně jako hotel Plaza

V roce 1982, pět let po svatbě, si Donald a Ivana Trumpovi koupili své první sídlo. Budoucímu prezidentovi bylo pouhých 35 let a Ivaně 33 let, když si za čtyři miliony dolarů koupili dům v Greenwichi ve státě Connecticut s pozemkem víc než 23 tisíc metrů čtverečních.