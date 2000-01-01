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Sídlo v obci Seillans v Provence patřila rodině Wrightových více než dvacet let. Rostoucí náklady na údržbu a starosti s provozem ale rodinu přiměly k těžkému rozhodnutí – dům prodat. Nakonec ale našli překvapivé řešení, díky kterému dům stále částečně vlastní a mohou ho využívat bez přemrštěných nákladů.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Rodina dům koupila v roce 2002. Časem jí však začaly rostoucí náklady přerůstat přes hlavu a majitelé byli nuceni dům prodat. Dům prodala společnosti MyHomes, která se zabývá spoluvlastnictvím rekreačních nemovitostí. MyHomes dům zařadila do svého portfolia rekreačních nemovitostí.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Camilla Wright si následně koupila spoluvlastnický podíl v tomto portfoliu, stejně jako dalších 28 rodin. Díky tomu rodina nepřišla o možnost jezdit do svého původního domu v Provence, ale zároveň získala přístup i ke čtyřem dalším nemovitostem: apartmánu na Mallorce, bytě v Římě, venkovskému domu v italském Piemontu nebo horskému apartmánu ve francouzském Megève.
Autor: Jam Press/MyHomes / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Pro Lucase, syna Camilly, má dům v Provence mimořádný význam. Jeho prarodiče dům dokončili v roce 2002, tedy ve stejném roce, kdy se narodil, a od té doby tam jezdí každé léto. „Jezdím tam, co si pamatuji. V bazénu jsem se naučil plavat a každé prázdniny jsme tam trávili celé hodiny,“ vzpomíná. Právě v Provence také potkal svou současnou přítelkyni.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Interiér domu je zařízený v duchu typického provensálského venkovského stylu. Převládají světlé tóny, přírodní materiály a dřevěné prvky, které vytvářejí příjemnou a uvolněnou atmosféru. Velká okna propojují obytné prostory se zahradou a do místností přivádějí dostatek denního světla.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Společenským centrem domu je prostorný obývací pokoj navazující na jídelnu a kuchyň. Zařízení působí nadčasově a funkčně, přesto si zachovává charakter rodinného prázdninového domu, který sloužil několika generacím.
Autor: Jam Press/MyHomes / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Součástí nemovitosti je také terasa s posezením a výhledem do okolní zeleně. Na zahradě nechybí bazén.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Nemovitost se stala majetkem celkem 29 rodin. „Pro nás se spoluvlastnictví stalo způsobem, jak propojit minulost s budoucností. Mohli jsme se zbavit odpovědnosti za provoz domu, aniž bychom se museli vzdát místa, kde už tři generace naší rodiny trávily dovolené,“ říká pětapadesátiletá Camilla s tím, že už pro ni zkrátka nebylo možné náklady ufinancovat.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Rodina věří, že sdílené vlastnictví umožní, aby dům sloužil mnohem více lidem, místo aby většinu roku zůstával prázdný.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Podíl v MyHomes zahrnuje pět rekreačních nemovitostí, které sdílí 29 vlastníků. Každý spoluvlastník má podle systému MyHomes možnost využívat nemovitosti zhruba devět týdnů ročně.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Všechny tři děti rodiny Wrightů mají na Provence vzácné vzpomínky.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz