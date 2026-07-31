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Sen o Provence se rodině prodražil. Luxusní sídlo museli rozdělit mezi 29 rodin

Klára Lyons
Sídlo v obci Seillans v Provence patřila rodině Wrightových více než dvacet... Rodina dům koupila v roce 2002. Časem jí však začaly rostoucí náklady přerůstat... Camilla Wright si následně koupila spoluvlastnický podíl v tomto portfoliu,... Pro Lucase, syna Camilly, má dům v Provence mimořádný význam. Jeho prarodiče... Interiér domu je zařízený v duchu typického provensálského venkovského stylu.... Společenským centrem domu je prostorný obývací pokoj navazující na jídelnu a... Součástí nemovitosti je také terasa s posezením a výhledem do okolní zeleně. Na... Nemovitost se stala majetkem celkem 29 rodin. „Pro nás se spoluvlastnictví... Rodina věří, že sdílené vlastnictví umožní, aby dům sloužil mnohem více lidem,... Podíl v MyHomes zahrnuje pět rekreačních nemovitostí, které sdílí 29... Všechny tři děti rodiny Wrightů mají na Provence vzácné vzpomínky.
Sídlo v obci Seillans v Provence patřila rodině Wrightových více než dvacet let. Rostoucí náklady na údržbu a starosti s provozem rodinu přiměly k těžkému rozhodnutí – dům prodat. Nakonec ale našli překvapivé řešení, díky kterému dům stále částečně vlastní a mohou ho využívat bez přemrštěných nákladů.

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Sen o Provence se rodině prodražil. Luxusní sídlo museli rozdělit mezi 29 rodin

Sídlo v obci Seillans v Provence patřila rodině Wrightových více než dvacet...

Sídlo v obci Seillans v Provence patřila rodině Wrightových více než dvacet let. Rostoucí náklady na údržbu a starosti s provozem rodinu přiměly k těžkému rozhodnutí – dům prodat. Nakonec ale našli...

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