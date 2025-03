Vítěz Prostřeno! a muzikálový herec se usadil na Žižkově i se svou láskou

Cesta do svérázné pražské čtvrti jménem Žižkov byla klikatá. Ondřej se narodil v malé vesnici Blučina na okraji Brna, po účinkování v jedné z prvních řad SuperStar, hostování v brněnském divadle a následném studiu na JAMU v Brně mu rodná víska začala být malá.

„Studium na JAMU bylo fakt časově náročné, začínalo se brzo ráno a končilo pozdě večer, nedával jsem dojíždění domů ani na tu krátkou vzdálenost, takže řešením byla kolej,“ vysvětluje. Po ukončení JAMU se začali ozývat producenti z pražských divadelních scén a přišel čas se přestěhovat.

„V té době jsem žil sám, a tak jsem si mohl dovolit kočovat po celé Praze, bral jsem schválně krátkodobé, finančně výhodné pronájmy. Nejdéle jsem vydržel v Holešovicích, kde jsem spolubydlel s kolegou. Ovšem před covidem, když začalo ubývat v naší branži práce, jsem si řekl, že buď koupím vlastní byt teď, nebo nikdy, a pořídil si 3+1 v novostavbě v okrese Praha-západ, kousek za letištěm.

Byt byl fajn, zmiňované Prostřeno! se točilo ještě v něm. Jediným problémem byla vzdálenost od centra, kterou pociťovala zejména moje manželka, která nemá auto, a tudíž se v lokalitě dále od centra necítila příliš šťastná. Tehdy si navíc dodělala tatérský kurz a získala místo v salonu v centru a dojíždění bylo pro ni únavné,“ vysvětluje Ondřej.

Zpátky do centra Prahy

„V té době se uvolnil byt na Žižkově, odcházel z něj jeden z tanečníků z divadla Broadway, což je moje téměř domovská scéna. S Natálkou jsme se na něj byli podívat a s majitelem si hned plácli. Ne, že by to byl byt našich snů, ale má benefity, které nás nadchly. Kromě blízkosti centra a výborné dostupnosti MHD je to i výhled do klidného vnitrobloku plného zeleně, kde můžeme v létě grilovat a já ho využívám i jako venkovní fitness. Přece jenom, jedna z mých největších rolí je Achilleus v muzikálu Troja a to je přece neporazitelný vojevůdce. Tedy až na tu patu,“ směje se herec. „Nemůžu vypadat jak nějaká třasořitka.“

Byt měl původní dispozici 1+1, což majitel přetvořil na 2+kk tím, že kuchyňskou linku přesunul do předsíně. Jediná nevýhoda je absence okna u linky, ale hodně zvládne digestoř a případně se větrá přes pokoj. Dvojice si nepotrpí na velké vyváření, preferují rychlá a zdravá jídla, frčí hlavně vajíčka.

Tetovací koutek v obýváku

Největší místností v bytě je obývací pokoj, kde má Natálka i svůj malířský a tetovací koutek. Na jejím pracovním stole zaujme umělá kůže, na které si zdokonaluje své umění, a naučit se tuto nelehkou disciplínu hodlá i Ondřej.

„Mám i mobilní pracovní řád, ale raději pracuji v salonu, mám tam po ruce vše potřebné a hlavně se trochu provětrám, přijdu mezi lidi,“ vysvětluje půvabná Natálka, kterou najdete na Instagramu pod nickem „natalietetuje“. Jejím posledním, zatím nedokončeným dílem je výjev ze starověké Troji na manželově pozadí. V tomto případě byla inspirací jeho již zmiňovaná velká muzikálová role Achillea.

Nad stolem zaujme Ondřejova fotka, kterou dostal jako dárek od Natálky. Fotografie byla pořízena ještě v době, kdy nosil dlouhé vlasy a fotil reklamní kampaně. Kovová motorka na poličce slouží nejen jako dekorace, ale i jako držák na lahve. „Tu jsme dostali jako svatební dar, je to vtipné a nám na míru, motorky zbožňujeme a jednu fešandu i vlastním,“ pochlubil se.

Největším kusem nábytku jsou dvě sedačky v identické barvě, jednu z nich Ondřej s Natálkou vlastnili a druhou si museli odkoupit s bytem. Jelikož byla barva úplně stejná, vznikl tak praktický sedací kout naproti obří televizi, u které tráví Ondřej volné chvilky sledováním filmů a seriálů. Pokoj zdobí obrazy talentované Natálky, jejím oblíbeným tématem jsou hlavně krajiny. Na poličce najdeme i vodní dýmku, což byl dárek Ondřeje manželce, v baru si totiž vodnici oba rádi zapálí.

Ještě není hotovo

Kytara nad pohovkou není jen na okrasu, pár romantických písní se v manželství vždy hodí, a když je čas, Ondřej své manželce toto potěšení rád dopřeje. Své místo na zdi hledá i karikatura dvojice, kterou si nechali udělat od malíře z Karlova mostu. „Vždycky jsme po tom toužili a pak jsme jednou šli s přáteli kolem a dopřáli si to,“ směje se Ondřej.

Ložnice je zařízena jednoduše, dominuje jí obraz z fotky, kterou nechal Ondřej vyrobit své lásce darem, a další, ta svatební, čeká na své umístění v téže místnosti.

„Co se týče nábytku, převezli jsme si něco z bývalého pronájmu, ale to, co vidíte, ještě není finální verze, z nedostatku času nejsme schopni byt doladit, jak bychom chtěli. Nedostatek času je ale kvůli práci, na nedostatek rolí si naštěstí nemohu stěžovat, kromě Achillea v Troji účinkuji také v muzikálech Děti ráje 2 a Lotrando a Zubejda. Časová vytíženost nás obou je tak velká, že pomalu nestíháme ani dovolenou. Naštěstí jsme loni vyrazili alespoň na opožděnou svatební cestu do Thajska, na což jsme si přispěli výhrou z Prostřena!. Chceme si ještě něco užít, protože v nejbližší době bychom chtěli zkusit rozšířit rodinu, a tím pádem nás čeká kromě radosti i spousta starostí a hlavně další stěhování, do většího,“ uzavírá s úsměvem Ondřej.