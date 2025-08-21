Garsonku dobře pronajala až poté, co ji nechala zařídit designéry

Splátky hypotéky za byt vyřeší nájem, to byla představa paní Heleny. Finance jí stačily jen na nákup garsoniéry, jenže do nezařízeného bytu se zájemci příliš nehrnuli. Za nájemné odpovídající lukrativnímu místu v rezidenční čtvrti si představovali moderně zařízený interiér. A tak se „zařizovalo“.
Při vyklopení postele se automaticky vysunou zadní opěrky a vytvoří zešikmenou...

Při vyklopení postele se automaticky vysunou zadní opěrky a vytvoří zešikmenou plochu. To to zařízení je ideální pro čtení knihy, nebo pohodlné sledování TV. | foto: Jaroslav Kvíz

Čelo skryté postele s designovým povrchem „kamenné dýhy břidlice“ je detail,...
Sedačka se při vyklopení postele automaticky složí pod postel.
Na sklopné posteli o šířce 180 cm mají dva lidé komfortní spaní na lamelovém...
Ranní stlaní je jednoduché. Prostě přes peřiny a polštář upnete připravený...
„Měla jsem představu dlouhodobého pronájmu a seriózního nájemce, který si bude vážit bydlení v novostavbě na zajímavém místě. Nemám moc prostorovou představivost, a tak jsem si na zařízení garsonky sama netroufala, obrátila jsem se proto na profesionály, což mi poradila zástupkyně realitní kanceláře,“ vysvětluje majitelka.

A pokračuje: „Původně jsem počítala jen s koupí malé kuchyňské linky a skříní do předsíně, ale nakonec jsem uznala, že by to nestačilo.“

Do pořízení pražského bytu investovala větší část svých úspor, sama bydlí v menším bytě a koupi pokládala za investici, která jí má zajistit dostatečný příjem, až půjde přibližně za 15 let do důchodu. To bude už hypotéka splacená.

Za pohodlí jsou lidé ochotni zaplatit

Designéři ze studia Woodface jí připravili tři návrhy, z nichž si vybrala ten, který umožňoval bydlení pro jednu až dvě osoby. To umožnilo použití dominantního prvku, skryté sklopné postele o šířce 180 cm s integrovanou sedačkou, která se při vyklopení postele automaticky složí pod postel.

V malém bytě ocení každý dostatek volného místa, postel se sklopí až před spaním. Prostor zůstává přes den volný. Důležitým prvkem je motorické sklápění a zavírání dálkovým ovládáním, které usnadňuje manipulaci i úklid.

Byt určený na pronájem zaplnily památky na pěvkyni Emu Destinnovou

„Líbilo se mi provázání materiálů na kuchyni a sestavě se skrytou postelí, výsledek vypadá velmi elegantně. Jako žena jsem kvitovala i dostatek úložných prostor zejména díky skříním v předsíni. Pronájem proběhl velmi rychle, hned první tři zájemci byli ochotni podepsat okamžitě nájemní smlouvu,“ prozrazuje majitelka.

Získala seriózního nájemníka, který dokonce nabídl vyšší částku za pronájem, protože přišel až třetí a tušil, že by jinak dostal přednost zájemce před ním. Mohl se nastěhovat pouze s osobními věcmi, což byla také jeho představa o pronájmu, nemusel řešit spaní ani spotřebiče.

