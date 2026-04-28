Úřednice chce mít na nájemní smlouvě podpisy všech tří majitelů, kteří jsou zapsáni na katastru. Jeden bydlí v Praze (bydlím na Moravě), druhá paní je nemocná a nemůže chodit. Jsem v koncích. Jsem samoživitelka s dítětem a teď úplně finančně v háji. Jak mám sehnat podpisy lidí, které jsem v životě neviděla?
V praxi stačí, když nájemní smlouvu uzavře buď spoluvlastník, který má nadpoloviční podíl na společné věci, nebo spoluvlastník, který má k takovému jednání souhlas nadpoloviční většiny všech spoluvlastníků.