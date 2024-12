Sousedův pes štěká ze žalu pět hodin v kuse. Z bytu musíme pokaždé utéct

Vídeň se může pochlubit předlouhou řadou objektů, které dodnes připomínají vznosnou architekturu minulosti. To proto, že i když již tyto stavby neslouží svému původnímu účelu, dokázaly se adaptovat...

Přestavuje dodávky na bydlení. Správný obytňák se bez WC neobejde, říká

Spolu s manželkou Terezou naložili v roce 2018 všechny čtyři děti do obytného auta a vyrazili na rok na cesty. Po návratu do Česka Jan Rychtařík přetavil zkušenosti s životem v autě do obytných...