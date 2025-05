Vše jsme paní majitelce uhradili, ale ona odmítala dát byt k pronájmu. Prý proto, že čekala na doručení nové matrace. A nyní po nás začala vymáhat další dva nájmy. Tedy chce, abychom zaplatili všechny nájmy až do konce naší nájemní smlouvy. Odůvodňuje to tím, že musí byt vytápět a bez matrace ho nepronajme, protože to není, jak říká, načančané.

Máme strach. My jsme dohodu splnili, ale byla jen ústní. A ona se ji nyní snaží porušit. Odmítla nám dát výpovědní smlouvu a hrozí právníky. Jsem jen devatenáctiletá holka a začínám mít strach, jak to všechno dopadne. Chci se zeptat, zda je její postup správný?

Na dotaz čtenářky odpovídá advokátka Vendula Ciběnová

Nájemní smlouva na dobu určitou zavazuje obě strany po sjednanou dobu – tedy nájemce i pronajímatele. Změna či ukončení nájemní smlouvy musí být provedeno písemně. Nicméně ve vašem případě se pronajímatelka nemůže dovolat neplatnosti ústně uzavřené dohody. Neplatnost byste mohla namítnout vy jakožto nájemce, což se dá očekávat, že neuděláte.

Ústně uzavřená dohoda o skončení nájmu se však bude obtížně prokazovat v případě soudního sporu. Pokud by dohoda o skončení nájmu byla uzavřena písemně, měla byste k dispozici spolehlivý důkaz o skončení nájmu.

Takto budete muset v případě soudního sporu prokazovat skončení nájmu jinými důkazy, například e-mailovou komunikací nebo zprávami, v nichž se pronajímatelka o dohodě zmínila nebo ji potvrdila. Dále například výslechem svědka, kterým může být váš přítel, není-li ve smlouvě uveden také jako nájemce.

Poradna pro nájemní bydlení Pomáháme nájemníkům i pronajímatelům. Pokud řešíte nějakou nepříjemnou situaci spojenou s pronájmem bytu a nevíte si rady, svěřte se nám. Pošlete svůj příběh s dotazem, my najdeme řešení, které zveřejníme. Svůj příběh pošlete na adresu: bydleni@idnes.cz

Pokud došlo k ukončení nájemního vztahu, není pronajímatel oprávněn žádat po bývalém nájemci úhradu nájemného za období po ukončení nájemního vztahu, jestliže se nájemce již z bytu odstěhoval.

Pokud tedy máte důkazy, na jejichž základě můžete prokázat ústní dohodu s pronajímatelkou o skončení nájmu, doporučuji zaslat pronajímatelce doporučeně písemný dopis, v němž shrnete, že jste na základě společné dohody nájem ukončily, splnila jste veškeré povinnosti, které z dohody vyplývaly a že její dodatečný požadavek na další nájemné považujete za neoprávněný.

Jestliže by pronajímatelka nerespektovala vaše stanovisko a rozhodla se nájemné vymáhat, musela by podat k soudu žalobu a prokázat, že nájem trval i za období, za které požaduje uhradit nájemné. Pokud byste v rámci soudního řízení prokázala, že jste se dohodly na ukončení nájmu a veškeré závazky splnila, měla by být taková žaloba soudem zamítnuta.