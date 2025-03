Proč jsme nešťastní v pronájmu? Bojíme se, že děti budou stále střídat školy

Obě děti roky chodily do místní ZŠ, našly si kamarády, my jsme si byt vymazlili a libovali si, jakého máme fajn majitele. Ten nás stále ujišťoval, že je vše OK. Smlouvu jsme však podepisovali vždy na jeden rok. A teď je vše jinak. Majitel nám oznámil, že se bude rozvádět a musí ženu vyplatit. Kvůli tomu musí byt prodat, a to i s námi. Získá nás nový majitel.

My jsme v šoku, za tak dobrou cenu již v dané lokalitě byt neseženeme, kdybychom to věděli, byt bychom nebrali a usadili se i s dětmi a základní školou v nějaké jiné lokalitě.

V širším centru Prahy se asi nechytneme, vše je zde hodně drahé. Bojíme se, že nám nový majitel zvýší nájem nebo nám dá rovnou výpověď. Co ale děti? Budeme je brát ze školy v průběhu školního roku a kodrcat se do úplně jiné části Prahy? A začínat zase znova? A co když se nám to stane opět? Budeme jak cirkusáci? Teď už chápu, že vlastní byt je jediné řešení.

Na dotaz čtenáře odpovídá advokátka Vendula Ciběnová

V případě, že pronajímatel prodá byt, v němž bydlíte, nájemní smlouva přechází na nového majitele, který se tak stane vaším pronajímatelem.

Poradna pro nájemní bydlení Pomáháme nájemníkům i pronajímatelům. Pokud řešíte nějakou nepříjemnou situaci spojenou s pronájmem bytu a nevíte si rady, svěřte se nám. Pošlete svůj příběh s dotazem, my najdeme řešení, které zveřejníme. Svůj příběh pošlete na adresu: bydleni@idnes.cz

Znamená to, že prodej bytu nikterak neovlivňuje platnost nájemní smlouvy, kterou máte uzavřenou s původním majitelem bytu, pokud není ve smlouvě uvedeno něco jiného. Nový majitel zpravidla musí dodržet podmínky dohodnuté v původní nájemní smlouvě, a to včetně výše nájemného.

Pro nového majitele nebudou závazná pouze taková smluvní ujednání o povinnostech pronajímatele, které mu nestanoví zákon a byly tedy sjednány mezi vámi a původním pronajímatelem nad rámec zákona. Nebude tomu tak, pokud by nový vlastník o takovýchto povinnostech původního majitele bytu věděl.

Pokud jde o zvýšení nájemného, nový majitel může zvýšit nájem pouze v případě, že se na tom s vámi dohodne nebo pokud jsou splněny podmínky stanovené v občanském zákoníku, například navýšení podle míry inflace nebo zlepšení služeb a vybavení bytu.

Jestliže by nový majitel měl zájem nájemní smlouvu ukončit, musel by postupovat podle pravidel stanovených v občanském zákoníku. Pokud by vám nový majitel dal výpověď, musel by uvést zákonem stanovený důvod, a i tak by musel respektovat právní náležitosti výpovědi. Zpravidla nemá nájemce a ani pronajímatel právo vypovědět nájem pouze z důvodu změny vlastníka, ledaže by si toto ujednali přímo v nájemní smlouvě.

Jestliže jste si tedy s původním pronajímatelem v nájemní smlouvě sjednali možnost výpovědi při změně vlastníka bytu, může nový vlastník bytu nájem vypovědět s tříměsíční výpovědní dobou.

Nový vlastník bytu je však v takovém případě oprávněn nájem vypovědět pouze do tří měsíců poté, co se dozvěděl nebo musel dozvědět, že máte pronajatý jím koupený byt. Další výjimkou je, že neměl-li nový vlastník rozumný důvod pochybovat, že kupuje byt, který není pronajatý, má právo vypovědět nájem do tří měsíců, co se dozvěděl nebo musel dozvědět o pronájmu a o tom, kdo je nájemcem.