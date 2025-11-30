Byt nesmíme vymalovat, majitelka chce vše hradit z kauce. Má na to právo?

Lenka Weberová
Seriál
Dostali jsme výpověď a čeká nás vystěhování z bytu. Majitelka nám ale nejspíš nevrátí kauci ve výši 24 tisíc korun. Před čtyřmi lety nechala vymalovat byt za 18 tisíc korun a tvrdí, že za dobu, co v bytě bydlíme, bude nové vymalování určitě dražší, píše Jan do seriálu Pronájem pod lupou.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Nedávno poslala e-mail s tím, že buď nechá vymalovat ona a vše uhradí z naší kauce, nebo máme malíře zajistit my a ona chce vidět kopii faktury od malířské firmy. V žádném případě nesmíme byt vymalovat svépomocí. Dokážu krásně vymalovat byt, vše umím. Nevím, proč bych měl platit malířskou firmu. Má na toto vůbec právo?

Na dotaz čtenářky odpovídá advokát Matěj Grödl

Vámi popsaná situace se řídí primárně zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „občanský zákoník“) a nařízením vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu (dále jen „nařízení“).

Podle ustanovení § 2257 odst. 2 občanského zákoníku je nájemce povinen hradit a provádět běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu. Za běžnou údržbu bytu se podle ustanovení § 2 shora uvedeného nařízení rozumí mimo jiné i vymalování bytu, včetně opravy omítek.

Vaše povinnost tedy spočívá v navrácení bytu ve stavu, který odpovídá běžnému opotřebení, s tím, že byt by měl být z vaší strany řádně udržovaný – což po čtyřech letech užívání obvykle znamená jeho opětovné vymalování.

Koupil byt i s nájemníkem a zdražil o sedm tisíc. Chce výnos 4,5 procenta

Zákon sice ukládá nájemci povinnost provádět běžnou údržbu bytu, pod kterou spadá i vymalování a opravy omítek v bytě, neukládá mu však povinnost najmout si k tomu profesionální malířskou firmu. Požadavek pronajímatelky, aby výmalbu bytu provedla výhradně malířská firma a vy jste ji předložil fakturu o provedených pracích, stejně jako výslovný zákaz vymalování svépomocí, je neopodstatněný a nemá oporu v zákoně.

Rozhodující je pouze kvalita provedených prací. Pokud jste schopen byt vymalovat v odpovídající kvalitě a nijak jej při tom nepoškodíte, splníte tím svou zákonnou povinnost. To vše i bez malířské firmy a doložení faktury o provedení prací pronajímatelce.

Kauce (jistota) ve výši 24 tisíc korun, kterou jste pronajímatelce složil, slouží podle ustanovení § 2254 občanského zákoníku k zajištění úhrady dlužného nájemného a případné náhrady škody na majetku způsobené nájemcem. Její použití na úhradu nákladů spojených s vymalováním bytu je možné pouze za předpokladu, že nájemce svou povinnost běžné údržby bytu buď nesplní vůbec, nebo ji splní nedostatečně – tedy nekvalitně.

Poradna pro nájemní bydlení

Pomáháme nájemníkům i pronajímatelům.

Pokud řešíte nějakou nepříjemnou situaci spojenou s pronájmem bytu a nevíte si rady, svěřte se nám. Pošlete svůj příběh s dotazem, my najdeme řešení, které zveřejníme.   

Svůj příběh pošlete na adresu: bydleni@idnes.cz

Pokud vy sám byt vymalujete řádně a v potřebné kvalitě, nevzniká pronajímatelce žádný nárok na stržení určité peněžní částky z kauce na úhradu této položky. Navíc argument, že vymalování dnes bude „určitě dražší“ než jeho cena před čtyřmi lety, je z právního hlediska zcela irelevantní, pokud vymalování bytu zajistíte sám na své náklady.

Pronajímatelka je oprávněna z kauce strhnout pouze prokazatelné a odůvodněné náklady na odstranění škod vzniklých v bytě po dobu jeho pronájmu. Třeba v případě, kdy byste byt při výmalbě svépomocí poškodil (např. na stěnách by zůstaly fleky nebo by neodbornou výmalbou došlo k poškození podlahy či dveří).

Mgr. Matěj Grödl, BSc.

Mgr. Matěj Grödl, BSc. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze...
  • Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a University of Birmingham (UK)
  • Působí jako partner advokátní kanceláře Grödl Law Office s.r.o.
  • Zaměřuje se na právo nemovitostní, obchodní a občanské právo, duševní vlastnictví a soudní spory.

V tomto případě bych doporučil pronajímatelce zaslat písemnou odpověď (např. e-mailem), že v souladu s nařízením vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu, provádíte vy, jakožto nájemce, běžnou údržbu bytu zahrnující mj. jeho vymalování.

Současně bych doporučil pronajímatelce sdělit, že byt řádně vymalujete svépomocí v odpovídající kvalitě, neboť k tomu máte potřebné schopnosti a zákon vám to umožňuje. Před odevzdáním bytu pořiďte důkladnou fotodokumentaci nově vymalovaného a uklizeného bytu, jako důkaz, že jste řádně splnil všechny vaše povinnosti.

Po skončení nájmu pronajímatelku písemně požádejte o navrácení složené kauce (jistoty). Pokud by ze strany pronajímatelky došlo k neoprávněnému zadržení kauce (nebo její části), např. v důsledku stržení fiktivních či nedůvodných nákladů na vymalování bytu, doporučujeme ji znovu písemně vyzvat k vrácení celé zadržené částky.

Tato výzva by již měla mít podobu předžalobní výzvy. Pokud by ani na to pronajímatelka nereagovala a kauci vám nevrátila, nezbývá než podat žalobu a domáhat se svého nároku soudní cestou.

Vstoupit do diskuse (73 příspěvků)

Nejčtenější

Když si žena postaví hlavu, postaví i srub. Jako 25letá Lucie v Jindřichově

Užitná plocha domu je 139 metrů čtverečních.

Lucii bylo 25 let, když se rozhodla pro stavbu srubu v Jindřichově na Šumpersku. Při plnění svého smělého snu předvedla velkou kuráž. „Chtěla jsem vypadnout z paneláku a dívala se po nějaké chalupě –...

Koupili zničený kostel. Sami a s napjatým rozpočtem ho přestavují na bydlení

Felicia a Steven prodali začátkem tohoto roku svůj třípokojový dům v New...

Rodina s třemi dětmi se chtěla osvobodit od hypotéky. Pár koupil v Pensylvánii opuštěný kostel za 53 tisíc dolarů, v přepočtu za 1,1 milionu korun. A na dalších 100 tisíc dolarů, v přepočtu 2,1...

Panelový byt v Brně, který vás dostane. Z bytu 3+kk je moderní a útulný ráj

Původní panelový byt 3+kk v Brně se majitelka rozhodla ještě před nastěhováním...

Původní panelový byt 3+kk v Brně se majitelka rozhodla ještě před nastěhováním proměnit. Přežitá dispozice jí už nevyhovovala. Přála si, aby byt odpovídal současným nárokům na pohodlné bydlení....

Skvělá proměna bytu v paneláku: matka i syn mají každý ložnici i koupelnu

Hlavním společenským centrem se stal prostorný obývací pokoj s kuchyňským...

Zadáním pro architektku Markétu Janderovou byla kompletní rekonstrukce bytu v paneláku, který po patnácti letech od posledních úprav působil zastarale a už neodpovídal funkčním ani estetickým...

Vítěz StarDance Jan Onder bydlí v pražských Nuslích. Lekce tance dává v obýváku

„Taková moje menší úchylka je růžový porcelán, přece jenom jsem z Karlovarského...

Tanečník, pedagog a dvojnásobný vítěz StarDance Jan Onder nás přivítal ve svém bytě v pražských Nuslích, kam se přestěhoval z praktických důvodů. Ve stejném městském obvodu totiž sídlí i Česká...

Byt nesmíme vymalovat, majitelka chce vše hradit z kauce. Má na to právo?

Zákon sice ukládá nájemci povinnost provádět běžnou údržbu bytu, pod kterou...

Dostali jsme výpověď a čeká nás vystěhování z bytu. Majitelka nám ale nejspíš nevrátí kauci ve výši 24 tisíc korun. Před čtyřmi lety nechala vymalovat byt za 18 tisíc korun a tvrdí, že za dobu, co v...

30. listopadu 2025

Z malého bytu s plochou 28 m² vykouzlila půvabný byt se spoustou místa

Hlavní zásadou bylo pro designérku použít pouze jeden vestavěný prvek,...

Proměnit malý prostor na plnohodnotné bydlení není vůbec snadné. Designérka Adéla Bačová jej však pojala jako prostorovou výzvu, která dokazuje, že z 28 metrů čtverečních lze vytvořit funkční byt s...

29. listopadu 2025

Dům, který už byl třeba. Vítězem ceny za architekturu se stal první dětský hospic

První dětský hospic, který stojí v Brně, pokrývá svůj provoz zejména z darů,...

Česká komora architektů naznala, že v Česku chybí architektonická soutěž, která by byla dostatečně nezávislá, a tak vznikla Česká cena za architekturu. A letos proběhl již desátý ročník.

28. listopadu 2025  18:02

Bambus je odolný soupeř, táhne se od souseda a ničí vše. Víme, jak ho zničit

Premium
Odstranit takový porost není jednoduché. Pouhé posekání nestačí, protože z...

Soused si u společného plotu vysadil bambus. U něj se mu moc nedaří, má sotva tři metry. Zato u nás se neplánovaně rozrostl. Náš nechtěný bambus je vysoký už přes šest metrů, popisuje Lukáš svůj...

28. listopadu 2025

Dům ve svahu trpěl výškovým chaosem. Teď je v něm vestavěný i byt pro dceru

Nejen užitím lomených odstínů bílé barvy dnes obývací prostor dýchá klidem....

V atraktivním prostředí oblíbené lokality na okraji Prahy, kde majitelé dosud žili v pronájmu, se naskytl k prodeji starší velmi členitý dům na svažitém pozemku s překrásným výhledem do zalesněného...

28. listopadu 2025

Secese v modré a bílé. Vídeňská Vojcsikova vila je malý, ale zapomenutý klenot

Ve stylu Wagnerově. Dům s ordinací pro lékaře Vojcsika z let 1900–1902 navrhli...

Mistrovská škola prominentního architekta vídeňských Secesionistů prof. Otta Wagnera na tamní umělecké akademii byla doslova líhní velkých talentů. Dnes si představíme slavnou vilu dvou z nich.

27. listopadu 2025  14:32,  aktualizováno  14:32

Panelový byt v Brně, který vás dostane. Z bytu 3+kk je moderní a útulný ráj

Původní panelový byt 3+kk v Brně se majitelka rozhodla ještě před nastěhováním...

Původní panelový byt 3+kk v Brně se majitelka rozhodla ještě před nastěhováním proměnit. Přežitá dispozice jí už nevyhovovala. Přála si, aby byt odpovídal současným nárokům na pohodlné bydlení....

27. listopadu 2025

Poličky, které nemusíte přivrtávat, i geniální nápad, jak mít doma pořádek

Magnetické poličky be_myshelf lze libovolně umístit na skleněnou zástěnu...

Některé geniální věci vznikají náhodně: někdy je to padající jablko na hlavu Isaaca Newtona, jindy jen žádost ženy, aby manžel konečně přišrouboval poličku v koupelně. A ten ji skutečně přidělal,...

27. listopadu 2025

Často vůbec nespím. Architekt Kolář o dřině, havárii v tatře i slavnějším bratrovi

Premium
Petr Kolář

Fascinuje mě, když sedím nad čistým papírem, vznikne nápad, který se promění v technický projekt, a pak přede mnou začne růst skutečná stavba. To je úžasný okamžik, kdy mám pocit, že se mi rodí dítě,...

26. listopadu 2025

Když si žena postaví hlavu, postaví i srub. Jako 25letá Lucie v Jindřichově

Užitná plocha domu je 139 metrů čtverečních.

Lucii bylo 25 let, když se rozhodla pro stavbu srubu v Jindřichově na Šumpersku. Při plnění svého smělého snu předvedla velkou kuráž. „Chtěla jsem vypadnout z paneláku a dívala se po nějaké chalupě –...

26. listopadu 2025

Splněný sen: místo ruiny kůlny má skvělou pergolu. Funguje jako obývák

Soutěž
Pergola funguje jako příjemný malý obývací pokoj.

Některé ženy mají neuvěřitelný dar: i z hrůzy dokážou vytvořit útulný kout, který dělá radost jim i jejich okolí. To je i příběh Radky z naší soutěže o nejlepší proměnu, kde v místě bortící se kůlny...

26. listopadu 2025

Nový Svět je jako pražský Montmartre pod Hradem, kde se zastavil čas

Malebný Nový Svět

Pod mohutnými zdmi Pražského hradu se skrývá čtvrť, která si uchovala atmosféru maloměstského života a bohatou historii. Nový Svět na Hradčanech vznikl jako předměstí hradu, přežil devastující požáry...

25. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.