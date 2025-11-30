Nedávno poslala e-mail s tím, že buď nechá vymalovat ona a vše uhradí z naší kauce, nebo máme malíře zajistit my a ona chce vidět kopii faktury od malířské firmy. V žádném případě nesmíme byt vymalovat svépomocí. Dokážu krásně vymalovat byt, vše umím. Nevím, proč bych měl platit malířskou firmu. Má na toto vůbec právo?
Na dotaz čtenářky odpovídá advokát Matěj Grödl
Vámi popsaná situace se řídí primárně zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „občanský zákoník“) a nařízením vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu (dále jen „nařízení“).
Podle ustanovení § 2257 odst. 2 občanského zákoníku je nájemce povinen hradit a provádět běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu. Za běžnou údržbu bytu se podle ustanovení § 2 shora uvedeného nařízení rozumí mimo jiné i vymalování bytu, včetně opravy omítek.
Vaše povinnost tedy spočívá v navrácení bytu ve stavu, který odpovídá běžnému opotřebení, s tím, že byt by měl být z vaší strany řádně udržovaný – což po čtyřech letech užívání obvykle znamená jeho opětovné vymalování.
Zákon sice ukládá nájemci povinnost provádět běžnou údržbu bytu, pod kterou spadá i vymalování a opravy omítek v bytě, neukládá mu však povinnost najmout si k tomu profesionální malířskou firmu. Požadavek pronajímatelky, aby výmalbu bytu provedla výhradně malířská firma a vy jste ji předložil fakturu o provedených pracích, stejně jako výslovný zákaz vymalování svépomocí, je neopodstatněný a nemá oporu v zákoně.
Rozhodující je pouze kvalita provedených prací. Pokud jste schopen byt vymalovat v odpovídající kvalitě a nijak jej při tom nepoškodíte, splníte tím svou zákonnou povinnost. To vše i bez malířské firmy a doložení faktury o provedení prací pronajímatelce.
Kauce (jistota) ve výši 24 tisíc korun, kterou jste pronajímatelce složil, slouží podle ustanovení § 2254 občanského zákoníku k zajištění úhrady dlužného nájemného a případné náhrady škody na majetku způsobené nájemcem. Její použití na úhradu nákladů spojených s vymalováním bytu je možné pouze za předpokladu, že nájemce svou povinnost běžné údržby bytu buď nesplní vůbec, nebo ji splní nedostatečně – tedy nekvalitně.
Pokud vy sám byt vymalujete řádně a v potřebné kvalitě, nevzniká pronajímatelce žádný nárok na stržení určité peněžní částky z kauce na úhradu této položky. Navíc argument, že vymalování dnes bude „určitě dražší“ než jeho cena před čtyřmi lety, je z právního hlediska zcela irelevantní, pokud vymalování bytu zajistíte sám na své náklady.
Pronajímatelka je oprávněna z kauce strhnout pouze prokazatelné a odůvodněné náklady na odstranění škod vzniklých v bytě po dobu jeho pronájmu. Třeba v případě, kdy byste byt při výmalbě svépomocí poškodil (např. na stěnách by zůstaly fleky nebo by neodbornou výmalbou došlo k poškození podlahy či dveří).
Mgr. Matěj Grödl, BSc.
V tomto případě bych doporučil pronajímatelce zaslat písemnou odpověď (např. e-mailem), že v souladu s nařízením vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu, provádíte vy, jakožto nájemce, běžnou údržbu bytu zahrnující mj. jeho vymalování.
Současně bych doporučil pronajímatelce sdělit, že byt řádně vymalujete svépomocí v odpovídající kvalitě, neboť k tomu máte potřebné schopnosti a zákon vám to umožňuje. Před odevzdáním bytu pořiďte důkladnou fotodokumentaci nově vymalovaného a uklizeného bytu, jako důkaz, že jste řádně splnil všechny vaše povinnosti.
Po skončení nájmu pronajímatelku písemně požádejte o navrácení složené kauce (jistoty). Pokud by ze strany pronajímatelky došlo k neoprávněnému zadržení kauce (nebo její části), např. v důsledku stržení fiktivních či nedůvodných nákladů na vymalování bytu, doporučujeme ji znovu písemně vyzvat k vrácení celé zadržené částky.
Tato výzva by již měla mít podobu předžalobní výzvy. Pokud by ani na to pronajímatelka nereagovala a kauci vám nevrátila, nezbývá než podat žalobu a domáhat se svého nároku soudní cestou.