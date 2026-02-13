Běžná údržba a drobné opravy zdražily. Kolik jako nájemník musím platit?

Premium

ilustrační snímek | foto: Getty Images

Lenka Weberová
Seriál
Bydlím v menším bytě v pronájmu. Nájem platím včas, o byt se starám a drobné opravy hradím sám, protože mi to přijde jednodušší. Nedávno jsem ale zaslechl, že se od ledna má zvyšovat částka, kterou nájemník musí hradit v případě, že je potřeba v bytě opravit nějakou závadu, píše Filip do seriálu Pronájem pod lupou.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Prý jde o nějakou změnu v zákoně nebo vyhlášce, ale nejsem si jistý, co přesně to znamená. Upřímně mě to trochu znepokojilo, protože v bytě je pár věcí, které už mají svá nejlepší léta za sebou – například starší sporák a kapající baterie v koupelně.

Nechci se dostat do situace, kdy budu muset platit něco, co by za normálních okolností měl řešit majitel. Zároveň nechci vyvolávat konflikt. Můžete mi poradit?

Například u bytu s podlahovou plochou 60 m² se limit maximálních ročních nákladů na drobné opravy zvýšil z 6 tisíc korun na 9 tisíc korun ročně.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Po letech oprav se otevírá slavná vila Beer. Prohlédněte si klenot architektury

Vila stojí ve vídeňské čtvrti Hietzing.

Po rozsáhlé rekonstrukci se veřejnosti otevře ikonická vila Beer ve vídeňské čtvrti Hietzing, která prošla několikaletou rekonstrukcí. Vila je spojená s architektem vídeňské moderny Josefem Frankem....

Zuckerberg koupil nedobytný skvost za 4 miliardy. Sousedem je miliardář Bezos

Za luxusní sídlo zaplatil americký technologický magnát částku mezi 150 a 200...

Mark Zuckerberg a Priscilla Chanová mění adresu. V dubnu se stěhují do luxusního sídla na Indian Creek Island v Miami – na nejtajnější ostrov světa přezdívaný Billionaire Bunker.

Vila v Praze vzdává hold funkcionalismu, vzala si z něj to nejlepší

Architektonické řešení stavby čerpá z tradice funkcionalistických vil u nás

Respekt k charakteru dané vilové čtvrti, to je novostavba v Praze 6, která byla postavena na místě původního domu. Ten byl už ve špatném technickém stavu a svým dispozičním řešením nevyhovoval...

Poruba není jen sídliště. Socialistický realismus tu dostal velkolepou podobu

Ikonický porubský Oblouk po dokončení. Prvních 118 bytových jednotek bylo...

Na zelené louce kus od Ostravy vzniklo v polovině minulého století sídliště pro více než 60 000 obyvatel. Poruba měla zprvu staré město nahradit, stala se ale jeho součástí. Dnes jde o jednu z...

Firma vzala peníze a zmizela. Moniku s Petrem problémy na stavbě nezastavily

Kvůli manželově práci v Norsku musela veškeré zařízení a vybavení vybírat...

Čtyři roky v Norsku jim změnily život. Petr s Monikou a jejich dvě děti tam propadli kouzlu místních chat a rozhodli se, že v Česku už do bytu nepůjdou, ale že si pořídí vlastní dům. Těžkosti...

Netradiční koníček mu skvěle vydělává. Přesně ví, co na internetu koupit

V italském městečku Soleto stojí dům, který se zastavil v čase. Říká se mu Casa...

V italském městečku Soleto stojí dům, který se zastavil v čase. Říká se mu Casa Soleto a sloužil jako letní sídlo šlechty od 17. století. Aby dnes ožil pod rukama španělského architekta Andrewa...

13. února 2026

Byt ve staré honosné vile se oděl do bílé. Doplnily ji historické detaily

Parkety položené do vzoru chevron ocení každý odborník. Jde o vzor, v němž jsou...

Rekonstrukce bytu v pražské prvorepublikové honosné vily byl velmi příjemný úkol. I kvůli zadání, v němž si majitelé přáli interiér s převažující bílou barvou, kde se bude v klidu skvěle odpočívat....

13. února 2026

Běžná údržba a drobné opravy zdražily. Kolik jako nájemník musím platit?

Premium
Za drobné opravy se podle Nařízení považují opravy bytu a jeho vnitřního...

Bydlím v menším bytě v pronájmu. Nájem platím včas, o byt se starám a drobné opravy hradím sám, protože mi to přijde jednodušší. Nedávno jsem ale zaslechl, že se od ledna má zvyšovat částka, kterou...

13. února 2026

Zuckerberg koupil nedobytný skvost za 4 miliardy. Sousedem je miliardář Bezos

Za luxusní sídlo zaplatil americký technologický magnát částku mezi 150 a 200...

Mark Zuckerberg a Priscilla Chanová mění adresu. V dubnu se stěhují do luxusního sídla na Indian Creek Island v Miami – na nejtajnější ostrov světa přezdívaný Billionaire Bunker.

12. února 2026

Český křišťál září v Orient Expressu. Art deco si můžete vychutnat i vy

Nešlo o to, vytvořit kopii původního Orient Expressu, ale spíše o to, znovu...

Luxus, cestování a šampaňské, ale také krev a křišťál. Co mají společného? Přece Orient Express a styl art deco. Tento styl, který zahájil svůj světový úspěch výstavou v Paříži v roce 1925 a stal se...

12. února 2026

Malý byt v pražské Libni. Na proměnu bylo málo peněz, tak sáhli po barvách

Hlavním nosičem konceptu celého bytu se stalo použití barev, zejména zelené.

I pořízení malého bytu ve starší zástavbě bývá finančně hodně náročné. Zejména když je na všechny platby člověk sám. Pak je logické, že se při rekonstrukci, byť jen částečné, počítá s každou korunou.

11. února 2026

Po letech oprav se otevírá slavná vila Beer. Prohlédněte si klenot architektury

Vila stojí ve vídeňské čtvrti Hietzing.

Po rozsáhlé rekonstrukci se veřejnosti otevře ikonická vila Beer ve vídeňské čtvrti Hietzing, která prošla několikaletou rekonstrukcí. Vila je spojená s architektem vídeňské moderny Josefem Frankem....

11. února 2026

Dům jako ze Star Wars. Pod drsnou slupkou ukrývá interiér, který vyrazí dech

Odlehlý pouštní úkryt na pozemku rozloze dvou hektarů v Novém Mexiku láká...

Odlehlý pouštní úkryt na pozemku rozloze dvou hektarů v Novém Mexiku láká milovníky luxusu a bizarní architektury, kteří chtějí uniknout civilizaci. The Dreaming Dome je nyní na prodej za 1,59...

10. února 2026

Pro panelákový byt v Praze se stala inspirací jachta. Z podlahy je paluba

Z dřevěné prkenné podlahy se stala „paluba“, na níž se odehrává život.

Byt v panelovém domě má krásný výhled. Z oken lze sledovat i čilý ruch v okolí. „Tyto podněty jsme si od klienta přenesli do jachtařského světa plného výhledů na obzor, modrého moře všude okolo a...

10. února 2026

Parcela široká 5 metrů? Dům je důkazem, že se úzkých pozemků nemusíte bát

Na velikosti prý zase tolik nesejde, když nechybí dobré nápady. A těmi rodinný...

Na velikosti prý zase tolik nesejde, když nechybí dobré nápady. A těmi rodinný dům Puerto rozhodně oplývá. Vyrostl v mexickém městě Progreso na úzké parcele široké pouhých pět metrů. A přesto je...

9. února 2026

Firma vzala peníze a zmizela. Moniku s Petrem problémy na stavbě nezastavily

Kvůli manželově práci v Norsku musela veškeré zařízení a vybavení vybírat...

Čtyři roky v Norsku jim změnily život. Petr s Monikou a jejich dvě děti tam propadli kouzlu místních chat a rozhodli se, že v Česku už do bytu nepůjdou, ale že si pořídí vlastní dům. Těžkosti...

9. února 2026

Chata po dědečkovi se proměnila v bílou krásku s luxusní kuchyní i terasou

Bílá barva fasády chatu rozzářila.

Díky, dědo! To by mohli pravidelně opakovat bratři, kteří zdědili chatu z roku 1949. Postavil ji jejich dědeček a oni oba dva zde trávili každé prázdniny několik týdnů. O chatu se pečlivě starají, je...

8. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.