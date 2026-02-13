Prý jde o nějakou změnu v zákoně nebo vyhlášce, ale nejsem si jistý, co přesně to znamená. Upřímně mě to trochu znepokojilo, protože v bytě je pár věcí, které už mají svá nejlepší léta za sebou – například starší sporák a kapající baterie v koupelně.
Nechci se dostat do situace, kdy budu muset platit něco, co by za normálních okolností měl řešit majitel. Zároveň nechci vyvolávat konflikt. Můžete mi poradit?
Například u bytu s podlahovou plochou 60 m² se limit maximálních ročních nákladů na drobné opravy zvýšil z 6 tisíc korun na 9 tisíc korun ročně.