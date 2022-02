Dostupné pronájmy domů za Prahou jdou na dračku. Podívejte se na nabídku

Pronájem přízemního rodinného domu 2+1 o rozloze 82 metrů čtverečních a s pozemkem velkým 276 metrů čtverečních vyjde měsíčně na 19 500 korun + poplatky cca 5 000 Kč. Kauce je ve výši dvou nájmů.

V domě jsou dva prostorné pokoje, jeden menší s přípravou na kuchyňskou linku, koupelnu, oddělené WC, velkou předsíň, sklep a půdu. Na dvoře je dále k využití kůlna o zastavěné ploše 43 metrů čtverečních a dvě parkovací místa. K domu náleží udržovaná zahrada velká 266 metrů čtverečních, která je ideální k odpočinku i zahradničení.

Nemovitost prošla kompletní rekonstrukcí (zateplená fasáda, nová střecha, plastová okna, nové rozvody, podlahy). Po dokončení rekonstrukce nebyl dům užívaný. Topení je zajištěno plynovým kotlem, ohřev vody elektrickým bojlerem, odpad jímkou.

Dům se nachází v obci Smečno, 7 km je vzdálené město Slaný, 11 km je to do Kladna (spojení zajišťuje MHD) a 30 minut trvá jízda do Prahy. Samotná obec Smečno nabízí veškerou občanskou vybavenost, i přírodu v okolí.